Kinh nghiệm làm đẹp sau sinh mổ đang được các mẹ chia sẻ

Làm đẹp 25/03/2019 15:09

So với sinh thường, các mẹ sinh mổ sẽ lâu hồi phục hơn. Hơn nữa cũng cần chú ý hơn rất nhiều trong việc chăm sóc sức khỏe lẫn nhan sắc.

Thời gian sau sinh mổ, chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với các chị em, cơ thể “xuất hiện” thêm một vết thương dài, gây đau nhức và gặp nhiều khó khăn trong quá trình đi lại, ăn uống và sinh hoạt. Lúc này, làn da không chỉ bị tổn thương nặng nề do cơ thể bị thiếu hụt quá nhiều nội tiết tố nữ mà còn có nguy cơ rất cao hình thành sẹo nếu không có phương pháp chăm sóc và làm đẹp hiệu quả sau sinh mổ.

Do đó, để làm đẹp sau sinh mổ hiệu quả đồng thời giúp bảo vệ, tăng cường sức khỏe cho mẹ và có thể chăm bé thuận lợi, dễ dàng hơn, các mẹ có thể tham khảo một số chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp sau sinh mổ sau đây.

Theo chị Quyên (30 tuổi, Quận 10, TPHCM), sau sinh là khoảng thời gian làn da phụ nữ sẽ trải qua quá trình giống như “con cua lột xác”, đều thay máu và thay da, đặc biệt là khi sinh mổ, cơ thể phải chịu nhiều tổn thương. Do đó, trong thời gian 6 tháng đầu, các mẹ cần phải chăm chút vết mổ để ngăn ngừa sẹo, viêm nhiễm. Lúc này chế độ ăn uống, sinh hoạt là một trong những yếu tố cần được quan tâm hàng đầu, phải biết cách ăn uống sao cho đủ chất, không làm vết sẹo bị thâm, lồi, lõm, dị dạng…

Sau sinh mổ mẹ bầu cần ăn đầy đủ chất dinh dưỡng
Sau sinh mổ mẹ bầu cần ăn đầy đủ chất dinh dưỡng

Các mẹ nên bổ sung chất đạm, protein từ các loại thực phẩm như thịt nạc, các loại đậu, cá… để cơ thể nhanh hồi phục. Đồng thời, cần bổ sung thêm nguồn thực phẩm có liên quan đến các chất như collagen, fibronectin… để giúp da tái tạo tốt, nhanh liền sẹo và mờ vết thâm. Cần tránh những đồ ăn cay nồng chứa ớt, tiêu, hành tỏi và những gia vị dễ gây kích thích. Sau khi sinh mổ, các chị em cũng không nên ăn quá no vì sẽ dễ đầy bụng, kích ứng ruột và các chức năng dạ dày.

Bên cạnh chế độ ăn uống chị Quyên chia sẻ thì chị Dung (29 tuổi, Quận Thủ Đức) đã bổ sung thêm một số lưu ý về thói quen sinh hoạt trong quá trình làm đẹp sau sinh mổ. Chị chia sẻ, vì vết mổ có thể bị nhiễm trùng, sưng tấy hoặc nặng hơn là trong thời gian đầu có thể bị đứt chỉ. Do đó, sau sinh sinh mổ các chị em nên hạn chế đi lại và cần vệ sinh vết mổ kỹ lưỡng. Trong quá trình tắm rửa, cần hạn chế sự tác động của các hóa chất lên vết mổ. Đồng thời, phải nghỉ ngơi thật nhiều đến khi vết mổ hoàn toàn liền sẹo thì mới nên sử dụng những phương pháp thẩm mỹ.

Đến khi lành, các chị em có thể làm đẹp da toàn thân sau sinh mổ bằng phương pháp massage. Phương pháp này là một trong những bí quyết làm đẹp da và giảm cân sau sinh mổ an toàn và hiệu quả nhất. Chỉ một vài kĩ thuật đơn giản các mẹ có thể tự massage để giúp làn da mịn màng đồng thời đốt cháy mỡ bụng tại nhà.

Nghỉ ngơi thật nhiều để lành vết mổ
Nghỉ ngơi thật nhiều để lành vết mổ

Đầu tiên, các mẹ hãy hơ ấm 2 bàn tay trên than và đắp lên vùng bụng hoặc dùng một túi vải chứa khoảng ½ túi muối hạt hơ trực tiếp trên lửa rồi đắp đều lên bụng. Massage nhẹ nhàng, sức nóng sẽ lan toả, đốt cháy mỡ thừa vùng bụng. Nếu các chị em không thích dùng muối thì có thể dùng dầu dừa để massage cho làn da, giúp xóa mờ vết sẹo mổ.

Khác với chị Dung và chị Quyên, trong buổi chia sẻ phương pháp làm đẹp sau sinh mổ trực tuyến, chị Thanh Nhàn (28 tuổi, Quận Phú Nhuận) đã bật mí bí quyết làm đẹp vùng kín sau sinh để các chị em có thể tự tin hơn để gần gũi với chồng. Chị cho biết trong thời gian ở cữ, chị lúc nào cũng không thể thiếu được lá trầu không. Chị dùng lá trầu không để xông mặt, giúp giảm mụn, đồng thời dùng nước lá trầu không để vệ sinh vùng kín. Vì loại lá này có tác dụng rất tốt trong việc làm sạch và se khít vùng kín hiệu quả. Ngoài ra, sau mỗi lần đi vệ sinh, chị còn vệ sinh vùng kín bằng nước muối sinh lý.

Chăm sóc vùng kín bằng lá trầu không
Chăm sóc vùng kín bằng lá trầu không

Chị cũng chia sẻ thêm, bản cũng khá may mắn khi có chồng tâm lý và mẹ chồng quan tâm phụ giúp nên cũng có khá nhiều thời gian để làm đẹp cho bản thân. Sau hai tháng, vết thương mổ đã lành hẳn, vùng kín cũng se khít hơn, body cũng thon gọn hơn rất nhiều. Chị cũng hy vọng với những gì bản thân chia sẻ đã mang lại được nhiều lợi ích cho các chị em. 

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