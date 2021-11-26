Những sai lầm có thể khiến làn da của bạn có thể sẽ bị huỷ hoại nhanh chóng

Làm đẹp 26/11/2021 15:40

Các chuyên gia của Bright Side đã thực hiện một số nghiên cứu để tìm ra những sai lầm gây hại cho làn da của bạn.

Những sai lầm trong việc chăm sóc da dưới đây có thể phá hỏng những nỗ lực của bạn để có làn da khỏe mạnh.

Tẩy tế bào chết trên da mặt

Tẩy da chết thường xuyên, hàng ngày hoặc hàng tuần có thể làm hỏng da của bạn. Tẩy tế bào chết có tính bào mòn loại bỏ lớp ngoài cùng của da và gây hại cho hàng rào bảo vệ da khỏi môi trường. Sau khi tẩy da chết, làn da của bạn có thể tạm thời cảm thấy không có dầu, nhưng sau đó, nó sẽ tiết ra nhiều dầu hơn nữa để bù đắp cho tình trạng khô da.

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Phương pháp điều trị mụn

Các phương pháp tự điều trị mụn tại nhà có thể khiến da bạn bị khô và kích ứng. Những triệu chứng này thường là tạm thời, nhưng da của bạn vẫn có thể bị ngứa, thậm chí bong tróc hoặc bỏng. Một số loại thuốc uống trị mụn có thể có nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng hơn. Ví dụ, thuốc kháng sinh có thể gây khó chịu cho dạ dày hoặc khiến bạn chóng mặt.

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Đá Gua sha

Mát xa da bằng đá gua sha có nhiều lợi ích như là cải thiện lưu thông máu và giảm đau cổ. Nhưng, bạn phải chà xát trên da thường xuyên dẫn đến các mạch máu nhỏ gần bề mặt da bị vỡ. Điều này có thể dẫn đến bầm tím và chảy máu nhẹ.

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Bàn chải khô

Chải khô rất tốt để tẩy tế bào chết cho da, nhưng không phải ai cũng có thể phù hợp để sử dụng nó. Dụng cụ chăm sóc da này có thể gây kích ứng da nhạy cảm hoặc để lại cảm giác khô quá mức. Những người có làn da bị viêm, bao gồm cả những người bị bệnh chàm và bệnh vẩy nến, nên tránh chải khô vì nó có thể dẫn đến nhiễm trùng.

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Khăn tẩm cồn

Vì muốn làm sạch hết cặn trang điểm, phái nữ thường lựa chọn các sản phẩm chứa cồn. Thực tế, sử dụng chúng khiến lớp dầu tự nhiên trên da không còn, từ đó sản xuất bã nhờn và khiến tình trạng mụn trên mặt trở nên tồi tệ hơn.

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Tẩy da chết hoá học

Nếu bạn đang sử dụng sản phẩm tẩy da chết hóa học nhiều hơn một lần một tuần, bạn có thể làm hỏng lớp màng bảo vệ của da. Các thành phần trong chúng dẫn đến viêm và nổi mụn, kích ứng và mẩn đỏ. Do đó, bạn chỉ nên kết hợp nhiều phương pháp và dưỡng ẩm da thường xuyên để khắc phục các tình trạng trên. 

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Miếng lột mụn đầu đen

Miếng dán lột mụn không chỉ loại bỏ mụn đầu đen mà còn làm sạch lỗ chân lông và bã nhờn. Tuy nhiên, trong quá trình gỡ sản phẩm ra khỏi da, nếu bạn lột mạnh sẽ khiến lỗ chân lông nở rộng, từ đó tích tụ các bụi bẩn và cặn dầu dư thừa gây ra mụn.

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Bạn có đang mắc bất kỳ sai lầm nào như trên không? Nếu có thì bạn nên thay đổi cách chăm sóc làn da của mình ngay lập tức.

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