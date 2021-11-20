Bác sĩ chỉ ra những tác nhân gây hại cho làn da của bạn

Làm đẹp 20/11/2021 20:59

Những thủ thuật này sẽ giúp làn da của bạn trở nên khỏe mạnh và trẻ trung hơn.

Một làn da mịn màng không dấu hiệu lão hóa - Tất cả chúng ta đều mong muốn điều đó. Mặc dù chúng ta không hoàn toàn kiểm soát được nó, nhưng chúng ta có thể áp dụng một số điều để làm chậm quá trình lão hóa.

Vậy nên, các bác sĩ da liễu hiểu rõ hơn ai hết cách tiếp cận vấn đề này. Vì vậy, bài viết dưới đây sẽ chia sẻ những điều mà các bác sĩ da liễu khuyên bạn nên thực hiện hàng ngày để giữ cho làn da của mình thật trẻ trung và xinh đẹp.

Bác sĩ chỉ ra những tác nhân gây hại cho làn da của bạn - Ảnh 1

Ăn nhiều rau củ quả

Các bác sĩ da liễu luôn khuyên bạn nên ăn trái cây và rau quả. Bằng cách ăn đủ trái cây và rau quả, bạn đã cung cấp đủ chất chống oxy hóa cho cơ thể. Điều này rất quan trọng để có được một làn da khỏe mạnh. 

Hạn chế sử dụng điện thoại gần tai

Bạn có biết rằng điện thoại của bạn chứa nhiều vi khuẩn hơn cả bệ ngồi trong nhà vệ sinh không? Theo các bác sĩ da liễu, việc giữ điện thoại gần tai là điều không hề khôn ngoan tí nào. Thay vào đó, bạn nên sử dụng tai nghe khi sử dụng điện thoại. Điều đó sẽ không gây hại cho da của bạn.

Hạn chế ăn đồ ngọt

Các bác sĩ da liễu khuyến cáo rằng đường không tốt cho làn da của bạn. Các phân tử trong đường có thể làm đông cứng collagen của bạn, khiến nếp nhăn hình thành nhanh hơn. Chúng tôi nhận ra rằng việc không tiêu thụ đường là vô cùng khó khăn, nhưng chỉ cần bỏ qua một muỗng cà phê hoặc trà của bạn, bạn sẽ làm được.

Bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời

Trong những kỳ nghỉ ở những khu nghỉ mát đầy nắng, chúng ta bôi một lượng kem chống nắng lên cơ thể. Các chuyên gia da liễu cho chúng ta biết rằng, bất kể thời điểm nào trong năm, ánh nắng mặt trời luôn là tác nhân gây hại cho làn da của bạn. Dù ánh nắng có lúc không quá gay gắt, nhưng bạn vẫn phải thoa kem chống nắng lên mặt. Bức xạ UV sẽ gây ra nếp nhăn.

Bổ sung vitamin cho làn da

Các bác sĩ da liễu rất chú ý đến lượng vitamin cung cấp vào cơ thể của bạn. Để giữ cho làn da của bạn không bị lão hoá và khỏe mạnh, các bác sĩ da liễu khuyên bạn nên bổ sung đủ dầu cá. Ngoài ra, các loại vitamin B cũng có thể cải thiện làn da của bạn.

Hạn chế tắm nước nóng bằng vòi hoa sen

Bạn có tắm nước nóng mỗi sáng không? Rất an ủi, nhưng không phải là khôn ngoan. Tắm nước nóng khiến da tiết nhiều dầu. Ngoài ra, tình trạng viêm da có thể xảy ra nhanh hơn và nó có thể gây ra các nốt khô.

Sử dụng các sản phẩm dưỡng da phù hợp

Điều quan trọng là phải chăm sóc làn da của bạn vào mỗi buổi sáng và buổi tối bằng cách chọn gel làm sạch, kem ngày, kem đêm hoặc huyết thanh có chứa càng ít chất phụ gia càng tốt,... Đồng thời, bạn nên bỏ qua các sản phẩm có nhiều nước hoa sẽ chỉ gây hại cho làn da của bạn.

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