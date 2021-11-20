Những loại mặt nạ dưỡng da từ thiên nhiên vô cùng tiết kiệm cho hội chị em

Để có thể chăm sóc làm da thường xuyên và "nhẹ" túi tiền nhất, bạn nên áp dụng các phương pháp như đắp mặt nạ dưỡng ẩm từ thiên nhiên giúp cải thiện tình trạng da khô.

Nước chiếm một vai trò rất quan trọng trong việc quyết định sức khỏe làn da . Vậy nên, các vấn đề về làn da thường liên quan đến việc da bị thiếu hụt nước hay không đủ độ ẩm cần thiết. Không chỉ có việc không cung cấp đủ lượng nước cho da, các tác nhân gây hại cho làm da như khói bụi, ô nhiễm... cũng rất dễ khiến da bị mất nước và gây nên các tình trạng mụn ẩn.

Baking soda là một phương pháp giúp trung hòa làn da. Nó hoạt động như một chất tẩy tế bào chết với hiệu quả giúp loại bỏ bụi bẩn, dầu và tế bào chết trên da. Bạn trộn hai thìa baking soda với hai thìa nước và thoa đều lên vùng da có mụn đầu đen. Sau đó, bạn rửa sạch bằng nước ấm và bôi kem dưỡng ẩm cho da mặt.

Với cách làm mặt nạ này, bạn nên thực hiện hai hoặc ba lần một tuần. Đây là một phương pháp trị mụn đầu đen cực lỳ "kỳ diệu".

Mặt nạ đường nâu, mật ong và nước cốt chanh

Các thành phần trên kết hợp với nhau tạo thành hỗn hợp lột da mặt hiệu quả. Bạn chỉ cần trộn một thìa đường nâu, hai thìa nước cốt chanh và một thìa mật ong với nhau. Sau đó, bạn thoa đều hỗn hợp này lên mặt theo chuyển động tròn.

Tuy nhiên, bạn hãy cẩn thận khi sử dụng hỗn hợp trên. Bởi vì đường có thể làm hỏng da của bạn. Sau đó, bạn rửa sạch và bôi trơn da mặt bằng mặt nạ dưỡng. Phương pháp này sẽ khiến khuôn mặt của bạn cảm thấy mịn như lụa.

Dầu cây trà

Dầu cây trà là một phương pháp phục hồi làn da không hề kém cạnh các loại mỹ phẩm mắc tiền nào. Phương thuốc tự nhiên này tiêu diệt vi khuẩn một cách hiệu quả. Mụn đầu đen sẽ biến mất trong thời gian ngắn.

Với hỗn hợp này, bạn cho một ít dầu cây trà vào miếng bông và chấm lên vùng da có vấn đề. Bạn nên sử dụng lặp lại vài lần một tuần.

Trà xanh

Chúng ta đều biết rằng uống trà xanh rất tốt cho làn da. Tuy nhiên, nếu bạn muốn ngăn chặn những mụn đầu đen đáng ghét xuất hiện trên khuôn mặt của mình thì bạn nên sử dụng chúng.

Bạn cắt pha trà xanh với một thìa nước. Tiếp đó, bạn mát xa hỗn hợp lên mặt trong khoảng ba phút và rửa sạch bằng nước ấm. Trà xanh giúp giảm tiết dầu trên da, giúp mụn đầu đen biến mất nhanh chóng.