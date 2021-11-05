Những công dụng tuyệt vời từ mật ong mà bạn đã bỏ lỡ

Làm đẹp 05/11/2021 17:48

Mật ong trở thành một mặt hàng thực phẩm rất độc đáo và có giá trị sử dụng của con người. Đồng thời, mật ong mang lại nhiều công dụng vô cùng có ích cho chúng ta.

Mật ong được tạo ra khi ong thu thập mật hoa từ hoa và mang nó trở lại tổ ong để lưu trữ trong tổ ong. Màu sắc và hương vị của mật ong thay đổi tùy thuộc vào loại mật hoa trong môi trường của ong. Vậy nên, mật ong trở thành một mặt hàng thực phẩm rất độc đáo và có giá trị sử dụng cao đối với con người. Đồng thời, mật ong mang lại nhièu công dụng vô cùng có ích cho chúng ta.

Chăm sóc làn da

Mật ong có thể được sử dụng như một loại mặt nạ dưỡng ẩm, giúp loại bỏ mụn trứng cá sau khi rửa mặt. Bạn lấy một lượng nhỏ cho vào lòng bàn tay, xoa đều lên da, giữ nguyên trong 10 phút và rửa sạch. Bạn cũng không cần dưỡng ẩm ngay sau đó.

Ngoài ra, mật ong cũng có thể được sử dụng để tẩy da chết thô ráp trên gót chân của bạn. Theo công thức, bạn trộn mật ong với một chút baking soda và chà lên bất kỳ điểm nào cần làm mềm mịn. Mật ong cũng có tính kháng nấm, nên nó sẽ giúp loại bỏ mọi loại nấm có thể có trên bàn chân của bạn.

mat ong

Hỗ trợ hệ miễn dịch

Một số nghiên cứu cho rằng mật ong có khả năng cải thiện, vượt qua cảm lạnh hoặc cúm nhanh hơn khi họ sử dụng. Ngoài ra, mật ong cũng có thể làm giảm viêm do cảm lạnh hoặc cúm.

Sức khoẻ đường ruột

Mật ong chứa tiền sinh học tự nhiên, có lợi cho đường ruột của chúng ta vì chúng cung cấp vi khuẩn tốt trong ruột của chúng ta. Mật ong cũng có thể giúp chống lại chứng khó tiêu thay thế cho các loại thuốc không kê đơn khác. Nhiều phụ nữ mang thai cũng thường sử dụng một chút mật ong và gừng trong nước của họ để giảm các triệu chứng buồn nôn khi mang thai.

mat ong 1

Chữa lành vết thương

Mật ong là một chất chữa lành vết thương tự nhiên tuyệt vời. Nó có khả năng kháng khuẩn, kháng nấm, khử trùng và kháng sinh một cách tự nhiên. Điều này làm cho nó trở thành một cường quốc để chữa lành vết thương nhanh chóng. 

Giảm đau họng

Mật ong là một thứ tuyệt vời để sử dụng giúp giảm đau họng. Bởi nó có khả năng kháng khuẩn tự nhiên và kháng lại những vi khuẩn trong cổ họng của bạn ngay tại nguồn gốc. Mật ong cũng bao phủ cổ họng và giảm ho khan. Bạn nên thử pha một thìa mật ong với một ít nước cốt chanh vào một ít trà thảo mộc để giảm đau.

mat ong 2

Tóc chắc khoẻ hơn

Mật ong nguyên chất có thể được sử dụng để làm mặt nạ dưỡng ẩm, nuôi dưỡng tóc, giúp tăng thêm độ bóng cho các lọn tóc của bạn. Sau khi bạn đã thực hiện xong thói quen gội đầu thông thường, bạn hãy trộn 1 muỗng canh mật ong với 4 cốc nước ấm, sau đó thoa lên tóc. Sau đó, bạn để yên trong vài phút và sau đó rửa sạch. Vì mật ong có khả năng kháng khuẩn và kháng nấm tự nhiên, nên nó sẽ giúp điều trị các vấn đề về da đầu như bệnh vẩy nến.
mat ong 3

Cải thiện giấc ngủ

Bạn nên uống một thìa mật ong nguyên chất trước khi ngủ bởi nó khiến gan có thể giải độc tốt cho máu và bạch huyết, hỗ trợ lưu thông hợp lý và điều hòa hormone khi nghỉ ngơi. Melatonin là một loại hormone được tiết ra trong khi ngủ, mật ong có thể giúp kích thích cơ thể sản xuất hormone giấc ngủ này và đảm bảo một đêm ngon giấc.

5 phương thuốc diệu kỳ cho tóc khỏe đẹp từ dầu dừa

5 phương thuốc diệu kỳ cho tóc khỏe đẹp từ dầu dừa

Tất cả các chị em phụ nữ đều yêu thích và mong muốn tóc của mình dày và sáng bóng, có kiểu dáng đẹp và tôn lên vẻ ngoài tổng thể. Vậy nên, đây là 5 biện pháp khắc phục tại nhà được làm từ dừa vô cùng hiệu quả và tiện lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   công dụng của mật ong mật ong bí quyết chăm sóc da

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 4 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 5 giờ 35 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 6 giờ 5 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 6 giờ 35 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 7 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới