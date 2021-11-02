Chuyên gia chỉ ra những cách chăm sóc da ít mang lại hiệu quả mà chị em phụ nữ thường lầm tưởng

Theo chia sẻ thông tin từ trang Bright Side, các chuyên gia đã chỉ ra những cách bảo vệ làn da của bạn thường xuyên được sử dụng nhưng chúng lại không mang lại hiệu quả cao.

Miếng lột mụn đầu đen thực sự không hiệu quả như chúng ta nghĩ. Về cơ bản, chúng chỉ loại bỏ lớp tế bào da chết và mụn đầu đen trên cùng. Thậm chí, việc sử dụng thường xuyên có hại và làm tổn thương làn da của bạn. Bạn có thể sử dụng chúng mỗi tháng một lần, nhưng bạn sẽ không điều trị tận gốc được vấn đề cơ bản. Thay vào đó, bạn nên sử dụng các sản phẩm có retinoids và tẩy tế bào chết với axit salicylic.

Thanh lăn ngọc

Theo các chuyên gia da liễu, thanh lăn ngọc bích ngày nay được đánh giá khá cao. Tất nhiên, không có gì xấu về chúng, nhưng nó chỉ là thứ dành cho những người thích trải nghiệm và thử nghiệm. Chúng không hiệu quả và không làm cho làn da của bạn mịn màng và sáng bóng. Điều duy nhất là chúng có thể giúp loại bỏ chất lỏng thừa trên da sau khi chúng ta thoa sản phẩm dưỡng da. Thay vào đó, bạn có thể thực hiện massage mặt thông thường

Sản phẩm dưỡng da có vitamin E

Vitamin E tất nhiên là không hề gây hại, nhưng bạn không cần chi tiền mua các sản phẩm chăm sóc da với thành phần duy nhất này. Bạn có thể sử dụng các sản phẩm chứa vitamin E kết hợp cùng các dưỡng chất khác.

Toner

Các loại toner được sử dụng để dưỡng da sau khi cạo râu. Nếu bạn sử dụng một loại sữa rửa mặt tốt và sử dụng toner sau đó sẽ không có tác dụng cao. Các bác sĩ da liễu chia sẻ rằng bạn có thể bỏ qua bước này.

Các loại máy làm sạch da mặt

Hiện nay, thị trường xuất hiện nhiều thiết bị để làm sạch da, chẳng hạn như bàn chải xoay co. Thật không may, các loại máy đó lại chứa rất nhiều vi khuẩn. Những chiếc bàn chải này cũng tạo ra những rung động mạnh hơn, có nghĩa là chúng thực sự có thể gây hại cho làn da của bạn. Vậy nên, bạn nên sử dụng các loại tẩy tế bào chết và tẩy da chết hóa học để tránh các vấn đề về da.

Kem dưỡng ẩm đắt tiền

Chỉ cần một loại kem dưỡng ẩm cơ bản là bạn có thể dưỡng ẩm cho da. Vì không có sự khác biệt lớn giữa phiên bản đắt tiền và rẻ hơn của kem dưỡng ẩm. Nhưng dù sao nó cũng phải là một thương hiệu đã được kiểm nghiệm an toàn. Nó có thể có mùi hoặc không có mùi, nhưng kem dưỡng ẩm chỉ có tác dụng dưỡng ẩm.

Máy hút mụn

Máy hút mụn vốn được biết đến với công dụng là loại bỏ tất cả chất thải từ lỗ chân lông của bạn bao gồm dầu và da chết, nhưng vấn đề cơ bản vẫn chưa được giải quyết. Ngoài ra còn có một tác dụng phụ. Sau đó, chất thải và dầu thừa tích tụ nhanh hơn và làn da của bạn có thể trở nên tồi tệ hơn.

Tốt hơn hết, bạn nên đến gặp bác sĩ da liễu chuyên nghiệp để có thể chọn một liệu trình phù hợp với loại da của bạn. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các sản phẩm làm sạch da có retinoid, axit salicylic và niacinamide.