Mẹ tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk tiết lộ bí mật trẻ mãi không già

Chăm sóc da 03/11/2021 15:51

Không chỉ giàu có bậc nhất, nữ tỷ phú Elon Musk còn sở hữu một nhan sắc "bất chấp" thời gian. Bà gần như là một biểu tượng sắc đẹp ở độ tuổi U60 bởi tuổi tác chỉ là một con số đối với bà.

Internet bùng nổ với tin tức về giá trị tài sản ròng mới được tăng lên của Người đồng sáng lập Tesla và Người sáng lập SpaceX, Elon Musk với mốc 292 tỷ USD. Với giá trị tài sản ròng như vậy, nữ tỷ phú Maye Musk đã vượt qua Người sáng lập Amazon Jeff Bezzos với 100 tỷ USD dễ dàng.

Không chỉ tài giỏi trong kinh doanh, Maye Musk còn nổi tiếng bởi nhan sắc "bất biến" với thời gian và sức khoẻ bền bỉ. Ở tuổi 69, bà đã làm nên lịch sử bằng chiến dịch làm đẹp toàn cầu cho Cover Girl. Cùng năm đó, một trang bìa cho tạp chí Vogue Korea xuất hiện hình ảnh một Maye Musk với bộ trang phục trắng từ đầu đến chân, chứng minh rằng tuổi tác chỉ là một con số.

Maye Musk
Ở tuổi 73, Maye Musk khoẻ mạnh bất chấp thời gian - Ảnh: Forbes

Mặc dù các loại kem dưỡng da, phương pháp điều trị và phẫu thuật thẩm mỹ hứa hẹn mang đến sự trẻ trung vĩnh cửu, nhưng những biện pháp khắc phục này chỉ là tạm thời và nhanh chóng tan biến đi. Tuy nhiên, những thói quen lành mạnh như dinh dưỡng hợp lý, tập thể dục và ngủ chất lượng cũng sẽ quyết định vẻ ngoài của chúng ta dài lâu hơn. Maye Musk chia sẻ: “Bí quyết để tôi trẻ lâu hơn chắc chắn là thói quen ăn uống của mình. Tôi theo chế độ ăn kiêng dựa theo ba quy tắc cơ bản là giữ sức khỏe tốt thông qua việc ăn uống đầy đủ, không ngừng rèn luyện bản thân và luôn lạc quan. "

Cô nhấn mạnh: “Là một chuyên gia dinh dưỡng, tôi luôn ủng hộ rằng chế độ ăn uống là sự tác động mạnh mẽ nhất để có sức khỏe tốt và duy trì tuổi thọ".

Các bằng thạc sĩ về Dinh dưỡng (của Đại học Orange Free State ở Nam Phi) và Khoa học Dinh dưỡng (từ Đại học Toronto) đã chia sẻ về các lựa chọn thực phẩm của Maye. Các chyên gia cho rằng: "Trong kế hoạch bữa ăn của cô ấy có cung cấp các phần nhỏ thịt, gà và cá".

Maye Musk 1

Ngoài thực hiện 3 quy tắc của mình, nữ tỷ phú còn sử dụng thực phẩm bổ sung. Cô chủ yếu bổ sung chất Urolithim để hỗ trợ quá trình tái tạo và duy trì sức khoẻ.

Cụ thể, một nhóm nghiên cứu tại Timeline Nutrition giải thích: “Khi chúng ta già đi, ty thể của chúng ta đần sẽ lão hoá và yếu đi'. Giáo sư Johan Auwerx đã phát hiện ra một chất dinh dưỡng là Urolithim có nguồn gốc từ quả lựu "giúp tăng cường khả năng tái tạo và đổi mới. Song, rất ít người có hệ vi sinh vật phù hợp để nhận đủ chất dinh dưỡng này chỉ từ chế độ ăn uống”

Maye tiết lộ vào năm ngoái: “Ở tuổi 73, tôi tràn đầy năng lượng và cảm thấy tuyệt vời. Tôi tin tưởng vào nghiên cứu và các nghiên cứu lâm sàng cho thấy chất dinh dưỡng tế bào này thực sự có tác dụng ”.

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Ngoài chế độ ăn uống, tập thể dục và dinh dưỡng, tư duy tích cực của Maye đã làm nên điều kỳ diệu trong việc ngăn chặn bàn tay của thời gian. Cô ấy khuyên, “Đừng phàn nàn về những cơn đau nhức. Thay vào đó, hãy duy trì hoặc đạt được cân nặng hợp lý để giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Ngoài ra, hãy sống tích cực, vui vẻ và dành thời gian chia sẻ những thông điệp tích cực để truyền cảm hứng cho mọi người ở mọi lứa tuổi ”.

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