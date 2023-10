5 phương thuốc diệu kỳ cho tóc khỏe đẹp từ dầu dừa

Một vấn đề chăm sóc tóc phổ biến mà hầu hết chúng ta phải đối mặt là "rụng tóc". Dù là do căng thẳng hay chỉ là quên chăm sóc tóc thì việc tóc rụng là một điều thực sự khiến bạn đau lòng. Tuy nhiên, việc sử dụng dầu dưỡng tóc từ dừa có cải thiện và hỗ trợ vấn đề rụng tóc. Dầu dừa chứa một lượng axit lauric giúp cải thiện sức khỏe da đầu và giảm rụng tóc. Cụ thể, các phân tử của nó thâm nhập sâu vào bên trong sợi tóc cũng như chân tóc, do đó nuôi dưỡng tóc từ trong ra ngoài.

Nếu tóc bạn rụng do tiếp xúc nhiệt thường xuyên như duỗi tóc, uốn tóc hoặc nhuộm tóc thì bạn nên sử dụng dầu dừa càng sớm càng tốt. Nó có tác dụng ngăn ngừa hư hỏng màu sắc, hư hỏng do hóa chất, hư hỏng do nước cứng và hư hỏng do nhiệt.

Mặt nạ tóc kết hợp từ dầu dừa và mật ong