5 phương thuốc diệu kỳ cho tóc khỏe đẹp từ dầu dừa

Một vấn đề chăm sóc tóc phổ biến mà hầu hết chúng ta phải đối mặt là "rụng tóc". Dù là do căng thẳng hay chỉ là quên chăm sóc tóc thì việc tóc rụng là một điều thực sự khiến bạn đau lòng. Tuy nhiên, việc sử dụng dầu dưỡng tóc từ dừa có cải thiện và hỗ trợ vấn đề rụng tóc. Dầu dừa chứa một lượng axit lauric giúp cải thiện sức khỏe da đầu và giảm rụng tóc. Cụ thể, các phân tử của nó thâm nhập sâu vào bên trong sợi tóc cũng như chân tóc, do đó nuôi dưỡng tóc từ trong ra ngoài.

Nếu tóc bạn rụng do tiếp xúc nhiệt thường xuyên như duỗi tóc, uốn tóc hoặc nhuộm tóc thì bạn nên sử dụng dầu dừa càng sớm càng tốt. Nó có tác dụng ngăn ngừa hư hỏng màu sắc, hư hỏng do hóa chất, hư hỏng do nước cứng và hư hỏng do nhiệt.

Mật ong giúp giữ ẩm và tăng thêm độ bóng cho tóc của chúng ta. Mặt nạ tóc dễ làm này có tác dụng "kỳ diệu" đối với sức khỏe của tóc. Bạn cần làm theo công thức gồm 1 thìa dầu dừa đun nóng và 1 thìa mật ong tự nhiên vào bát. Tiếp đó, bạn khuấy đều, thoa mặt nạ tóc này lên da đầu cũng như chiều dài của tóc và để trong khoảng 20 phút. Cuối cùng, bạn xả kỹ bằng nước ấm để có kết quả tốt nhất.

Mặt nạ tóc kết hợp từ dầu dừa và nước cốt chanh

Chanh rất giàu vitamin C để giúp sản xuất collagen. Collagen được biết là có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của tóc. Ngoài ra, tính chất chống nấm của chanh có tác dụng hiệu quả đối với tóc dầu bằng cách giảm dầu mỡ, giữ cho da đầu sạch và thông thoáng lỗ chân lông. Để làm mặt nạ này, bạn thêm một thìa dầu dừa và một thìa nước cốt chanh vào bát và trộn đều hỗn hợp. Bạn thoa hỗn hợp này lên tóc khô và để trong 15 phút. Sau đó, bạn gội đầu bằng dầu gội thông thường của mình.

Mặt nạ tóc kết hợp từ dầu dừa và chuối

Một mặt nạ tóc dễ làm khác là sự kết hợp giữa dừa và chuối. Chuối giúp tóc mềm mại, giữ được độ đàn hồi tự nhiên, ngăn ngừa tình trạng chẻ ngọn và gãy rụng. bạn cho nửa quả chuối, 1 thìa dầu dừa và xay đều. Sau khi tạo thành hỗn hợp nhuyễn, bạn đổ hỗn hợp này vào bát và xoa bóp da đầu. Sau đó, bạn để trong 20 phút và gội sạch bằng dầu gội.

Mặt nạ tóc kết hợp từ dầu dừa và lòng đỏ trứng

Nếu bạn đang gặp khó khăn với mái tóc mỏng thì đây là lựa chọn dành cho bạn. Lòng đỏ trứng gà rất giàu vitamin giúp phục hồi các sợi tóc bị hư tổn và ngăn ngừa tóc hư tổn. Để làm mặt nạ này, bạn cho một lòng đỏ trứng gà vào bát và thêm 2 thìa dầu dừa vào đó. Tiếp đó, bạn trộn đều hỗn hợp và thoa mặt nạ lên tóc ẩm. Đồng thời, bạn nên sử dụng mũ tắm để tránh mặt nạ bị nhỏ giọt. Sau đó, bạn để nó trong 20 phút và rửa sạch bằng nước mát.

Mặt nạ tóc kết hợp từ dầu dừa, bột shikakai và amla

Amla rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin C giúp duy trì da đầu khỏe mạnh và thúc đẩy sự phát triển của tóc. Ngoài ra, bột shikakai củng cố chân tóc của chúng ta để ngăn ngừa gãy rụng. Khi trộn với dầu dừa, chúng ta sẽ có được một loại mặt nạ giúp nuôi dưỡng tóc từ trong ra ngoài. Để làm mặt nạ này, bạn trộn một thìa nước ép amla và bột shikakai với 2 thìa dầu dừa. Tiếp đó, bạn trộn tất cả với nhau và đun sôi hỗn hợp. Sau đó, bạn nên lọc nó và để nó ấm. Massage mặt nạ vào tóc, để qua đêm và gội sạch bằng dầu gội thông thường vào sáng hôm sau.

Dù đã có 5 loại mặt nạ dưỡng tóc từ dừa hàng đầu, nhưng bạn chỉ cần xoa bóp dầu dừa ấm và để qua đêm cũng có thể mang lại nhiều lợi ích cho mái tóc của hội chị em chúng ta.