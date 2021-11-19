Dầu ô liu: Bí quyết làm đẹp 'nhẹ túi tiền' nhất dành cho hội chị em

Làm đẹp 19/11/2021 16:04

Dầu ô liu như một chất hỗ trợ làm đẹp rất tốt cho làn da và nhẹ cho ví tiền của bạn.

Dầu ô liu là một loại dầu thu được từ cây Olea europaea, thuộc họ Oleaceae, một loại cây truyền thống của vùng Địa Trung Hải. Loại dầu này được chiết xuất từ những quả ô liu thơm ngon. Hiện tại, dầu ô liu từ lâu đã được sử dụng rộng rãi vì không chỉ đem đến các lợi ích làm đẹp vô cùng bất ngờ mà còn đem lại cho bạn một cơ thể khỏe mạnh.

Những người phụ nữ ở khu vực Địa Trung Hải từ lâu đã biết cách làm đẹp với dầu oliu, họ sử dụng dầu oliu như một chất dưỡng ẩm, tẩy rửa,… và những công dụng làm đẹp tuyệt vời đó cho đến tận bây giờ vẫn rất hiệu quả và tốt cho da.

dau o liu

Bàn tay và bàn chân

Dầu ô liu chứa đầy chất chống oxy hóa. Vậy nên, dầu ô liu có chức năng như một sản phẩm chăm sóc cá nhân cho bàn tay và bàn chân của bạn. Nếu da chân hay da tay của bạn bị khô,với một miếng bông và một ít dầu ô liu, bạn thoa một ít dầu ô liu lên chân và bạn sẽ thấy tình trạng khô da biến mất.

Tóc hư tổn

Nếu bạn đang không hài lòng với những lọn tóc xoăn hay mái tóc khô rối, dầu oliu có thể mang lại cảm giác mềm mại cho mái tóc. Bạn có thể mang theo cả chai dầu ô liu khi tắm, nhưng điều đó không thực tế lắm. Để dễ dàng hơn cho bản thân, bạn cũng có thể trộn dầu ô liu với dầu gội hoặc dầu xả yêu thích của mình.

dau o liu1

Môi

Bạn có đôi môi bị khô? Bạn nên xoa một chút dầu ô liu lên chúng để chúng bớt khô. Sự kết hợp giữa đường nâu với một muỗng cà phê dầu oliu có thể tạo ra một hỗn hợp giúp phục hồi các đôi môi nứt nẻ, bong tróc.

Dầu oliu có chứa các chất béo lành mạnh như bơ, cùng với sự kết hợp của vitamin A và E giúp dưỡng ẩm nhẹ nhàng cho làn da khô cũng như phục hồi da tổn thương. Việc thoa một lớp mỏng dầu oliu lên môi sẽ giúp bạn có đôi môi mềm mại trở lại trong thời gian ngắn. Song, bạn nên chú ý đến ánh sáng mặt trời bởi vì dầu trên môi của bạn có khả năng bắt nắng rất cao. Do đó, hãy thoa dầu oliu lên môi vào buổi tối để không lo bị bắt nắng.

Làn da

Đối với các chị em thường xuyên trang điểm thì không thể bỏ qua bí quyết làm đẹp với dầu oliu này. Dầu ô liu đảm bảo rằng da được cung cấp đủ độ ẩm cho da. Vạy nên, bạn nên trộn một ít dầu ô liu với một chút đường và bạn đã có cho mình một hỗn hợp tẩy tế bào chết tự nhiên. Việc tẩy trang bằng dầu oliu không làm da mất đi độ ẩm vốn có, vì dầu chứa hàm lượng Vitamin E lớn, nên sử dụng dầu oliu còn giúp da mịn màng và căng bóng hơn.

Đồng thời, dầu ô liu có chứa chất chống oxy hóa mạnh bao gồm vitamin E và polyphenol, giúp thu thập và trung hòa các gốc tự do làm tổn thương da và thúc đẩy sự lão hóa.

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