Những mẫu sơn gel đẹp năm 2020 cho cô nàng sành điệu

Nếu bạn đang muốn làm đẹp để dạo phố hoặc cho một năm mới thêm màu sắc, hãy thử tham khảo những mẫu sơn gel đẹp 2020 trong bài viết dưới đây!

Có rất nhiều mẫu sơn móng đẹp với kiểu dáng đa dạng, từ đơn giản đến nhiều họa tiết, đầy nét độc đáo cho các chị em. Những mẫu sơn gel đẹp không chỉ khiến bộ móng của chị em thêm lung linh mà còn che bớt khuyết điểm như móng xấu, hư hay ngắn.

Nếu thấy những họa tiết to hơi lòe loẹt và phô trương thì hãy thử bộ móng đơn giản hơn nhưng không kém phần xinh xắn, kết hợp màu hồng pastel cùng với những trái tim nhỏ xinh đính ở một góc trông đẹp đến lạ. Kiểu sơn này cũng thể hiện tình yêu điểm xuyến bằng những trái tim, phù hợp với nhiều tone da khác nhau.

Valentine là dịp để các cặp đôi thể hiện tình yêu dành cho nhau, chính vì vậy mà các chị em cần phải đẹp nhất trong mắt các chàng, từ váy vóc cho tới tóc tai, ngay cả bộ móng cũng cần được chăm sóc trau chuốt. Dưới đây là các màu sơn móng tay được ưa chuộng bởi những cô nàng hào hứng đón chờ Valentine.

Sơn hồng pastel điểm xuyến họa tiết trái tim nhỏ đáng yêu - Ảnh minh họa: Internet

Họa tiết đốm tinh nghịch

Kiểu sơn móng tay với họa tiết đốm tinh nghịch sẽ giúp bạn thoát khỏi sự nhàm chán của sự đơn điệu 1 màu. Để giúp bộ móng thêm thú vị, bạn có thể kết hợp với nhiều họa tiết khác nhau, như họa tiết chó đốm tinh nghịch cho mùa Valentine thêm vui vẻ và nhiều sắc màu.

Họa tiết hoa nhí hoặc sọc ngang

Nếu như bạn muốn mặc một chiếc váy họa tiết xinh xắn thì có thể kết hợp với kiểu sơn móng tay đồng điệu này, vừa hợp tông lại vừa đáng yêu vô cùng.

Hồng phấn + holographic nail

Holographic là một xu hướng vô cùng nổi bật năm ngoái đã quá quen thuộc với các tín đồ yêu thích làm nail. Dĩ nhiên, bạn có thể thử theo trào lưu này mà chẳng cần tốn nhiều thời gian và công sức bởi các loại sơn màu holographic và màu glitter riêng đều có sẵn mà không cần chế.

Hồng phấn kèm holographic nail thêm quyến rũ - Ảnh minh họa: Internet

Màu sơn móng chân đẹp năm 2020

Mẫu sơn móng chân đỏ

Màu đỏ sẽ mang đến cho bạn sự may mắn và trưởng thành thông qua bộ móng chân. Đặc biệt, nó còn giúp tôn da. Tùy theo sở thích của từng người, bạn có thể sơn màu hoặc đính đá, vẽ họa tiết tùy thích.

Mẫu sơn móng chân đính đá

Mẫu sơn móng chân đính đá rất đẹp và lung linh nhưng lại tốn khá nhiều thời gian của chị em. Cần phải trải qua 3 công đoạn chính là sơn gel, sau đó vẽ họa tiết và cuối cùng là đính đá. Tùy theo sở thích từng người, các bạn có thể chọn họa tiết phù hợp như hoa, chim hoặc kẻ sọc cá tính.

Mẫu sơn móng chân đính đá thêm lấp lánh - Ảnh minh họa: Internet

Mẫu sơn móng chân đi biển

Nếu bạn sắp sửa đi du lịch ở biển thì móng chân với 2 màu trắng xanh cực kỳ phù hợp với bầu trời xanh và cát trắng đó. Ngoài ra, bạn cũng có thể vẽ thêm các họa tiết, hình trang trí có liên quan đến biển như cá, sao biển, vỏ sò,... đính thêm một ít kim tuyến cho thêm lấp lánh như những hạt cát.

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Mẫu sơn móng chân màu xanh thiên nhiên

Với những ai thích sự đổi mới, phá cách, chắc hẳn gam màu xanh là điểm nhấn cho bộ móng. Những mẫu sơn móng chân màu xanh lá, xanh cô ban,... trông có vẻ đơn giản nhưng thực ra lại cực kỳ ấn tượng và cá tính.

Mẫu sơn móng chân đen

Đối với những cô nàng mạnh mẽ nhưng không thiếu sự tinh tế thì mẫu sơn móng chân màu đen là sự lựa chọn không tồi chút nào. Màu đen kết hợp với một vài điểm nhấn nhỏ sẽ giúp bàn chân bạn nổi bần bật cho mà xem.

Màu sơn móng chân đen huyền bí - Ảnh minh họa: Internet

Mẫu sơn móng chân hình hoa, lá

Năm 2020 này là năm phát tài phát lộc, móng chân với họa tiết hình hoa lá sẽ giúp bạn đón thêm những lộc mới, may mắn. Phong cách hoa lá cũng cực kỳ phù hợp với những cô nàng bánh bèo yêu thích sự đáng yêu và nhẹ nhàng.

Mẫu sơn móng chân với họa tiết caro

Thay vì những họa tiết lòe loẹt hay nữ tính quá, bạn có thể lựa chọn những vạch kẻ caro hoặc kẻ đứng hỗn hợp tùy thuộc vào sở thích. Bạn cũng có thể kết hợp giữa các màu sắc khác nhau như xanh, đỏ, đen,... để làm nền cho các vạch kẻ caro thêm nổi bật.

Mẫu sơn móng chân với họa tiết caro năng động - Ảnh minh họa: Internet

Mẫu móng tay đẹp nhẹ nhàng

Các mẫu nail đẹp vừa nhẹ nhàng vừa đơn giản cũng đủ để giúp bạn tôn lên vẻ quý phái, sang chảnh và sành điệu rồi.

Nail đính đá

Bạn có thể lựa chọn phong cách đính đá đơn giản hoặc cầu kỳ với nhiều thiết kế khác nhau tùy thuộc vào sở thích từng bạn. Đa phần những mẫu nail đính đá năm 2020 đều đa dạng với nhiều màu sắc, hạt đá lấp lánh điểm xuyến tạo nên sự sang trọng cho bộ móng. Mẫu nail này cũng phù hợp với tất cả màu da và hình dạng móng tay, nhọn, vuông hay góc cạnh. Sở hữu nail đính đá sẽ khiến bạn thêm vẻ sang chảnh và cuốn hút hơn.

Nail đẹp cho da ngăm

Những ai có làn da ngăm vô cùng khó khăn lựa chọn những phụ kiện phù hợp, kể cả mỹ phẩm. Bạn cũng cần lựa chọn màu nail để tránh làm xỉn màu hơn. Một số kiểu nail như nail màu đỏ mận, màu nude, nâu nhạt, pastel hay xanh bạc hà là những màu giúp làn da bạn càng thêm nổi bần bật.

Hy vọng những chia sẻ trên đây về những mẫu sơn gel đẹp sẽ giúp bạn có thêm những lựa chọn để trang điểm cho bộ móng của mình giúp bạn luôn rạng rỡ và nổi bật giữa đám đông.