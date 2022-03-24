Những lời truyền tai sai lầm về kem chống nắng mà bạn vẫn tin 'răm rắp', tìm hiểu ngay để tránh trao niềm tin sai chỗ

Tia UVA có sóng dài hơn xuyên qua lớp da dày nhất, được gọi là lớp hạ bì. Tiếp xúc với tia UVA không được bảo vệ có thể dẫn đến lão hóa da, nếp nhăn và hệ thống miễn dịch bị ức chế.

Hiểu lầm về kem chống nắng đòi hỏi bạn phải có hiểu biết cơ bản về tia UVA và UVB. Cả hai đều là dạng tia cực tím (UV) có thể ảnh hưởng đến da sau khi tiếp xúc.

Tia UVB có sóng ngắn hơn và là nguyên nhân gây cháy nắng nhiều nhất, tức là lớp da trên cùng của bạn bị cháy. Tia UVB có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển ung thư da và cháy nắng thường xuyên có thể gây ra tổn thương vĩnh viễn theo thời gian.

Chúng ta cùng tìm hiểu 12 quan niệm sai lầm phổ biến về kem chống nắng.

1. Kem chống nắng không phải lúc nào cũng cần thiết

Nhiều người cho rằng kem chống nắng chỉ cần thiết khi toàn bộ cơ thể tiếp xúc với ánh nắng, chẳng hạn như khi ở hồ bơi hoặc đi bơi ở biển. Những bạn cần biết rằng tia cực tím vẫn có hại cho vùng da tiếp xúc, cho dù nó được tiếp xúc với mức độ bao nhiêu.

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Một số người cũng cho rằng kem chống nắng không cần thiết vào những ngày nhiều mây vì ánh nắng không gây cảm giác mạnh như bình thường. Sự thật là bất cứ khi nào cơ thể tiếp xúc với ánh sáng từ mặt trời, nó sẽ tiếp xúc với tia UV, ngay cả khi đó là một ngày u ám.

Cánh tay và mặt dưới là những khu vực thường tiếp xúc suốt cả ngày, điều này có thể làm tăng nguy cơ bị tổn thương do ánh nắng mặt trời. Tốt nhất là che vùng da hở bằng kem chống nắng và cân nhắc các phương pháp bảo vệ khác, chẳng hạn như đội mũ.

2. Kem chống nắng sẽ ngăn cơ thể hấp thụ vitamin D

Vitamin D là một chất dinh dưỡng quan trọng đối với sức khỏe con người và cơ thể dễ dàng tạo ra nó khi tiếp xúc với tia UV. Nhều người lại cho rằng dùng kem chống nắng ngăn chặn tia UV và không cho cơ thể nhận vitamin D. Vì ề lý thuyết, sử dụng kem chống nắng 100% thời gian mới ngăn một người nhận được mức vitamin D.

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Tuy nhiên, ánh nắng có thể xuyên qua quần áo, kem chống nắng mất tác dụng theo thời gian và có khả năng một người sẽ quên bôi kem chống nắng mỗi khi ra nắng.

Nhiều nhà khoa học và bác sĩ da liễu cho rằng chỉ cần phơi nắng từ 5 đến 30 phút mỗi ngày là có thể tạo ra lượng vitamin D thích hợp cho cơ thể.

3. Kem chống nắng gây ra các vấn đề sức khỏe

Huyền thoại này xuất phát từ một nghiên cứu cũ hơn được thực hiện trên oxybenzone, một trong những thành phần hoạt tính trong nhiều loại kem chống nắng. Chuột tiếp xúc với oxybenzone gặp phải các tác dụng phụ tiêu cực nghiêm trọng.

Tuy nhiên, với tư cách là thư nghiên cứu được đăng lên tờ Archives of Dermatology chỉ ra rằng, mức độ phơi nhiễm mà nghiên cứu này đạt được để gây ra các vấn đề sức khỏe ở chuột là cực kỳ cao.

Tính toán của họ đã chứng minh rằng những kết quả này là không thể đạt được ở con người, ngay cả những người sử dụng kem chống nắng thường xuyên.

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Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng sau 40 năm oxybenzone là một thành phần trong kem chống nắng, không có nghiên cứu nào được công bố chứng minh tác dụng độc hại ở người do oxybenzone hấp thụ.

4. Người có làn da ngăm đen không cần dùng kem chống nắng

Một số người cho rằng những người có nhiều hắc tố trên da thì không cần dùng kem chống nắng. Điều này là do melanin có tác dụng khuếch tán tia UVB và có thể bảo vệ da khỏi bị cháy nắng ở một mức độ nào đó.

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Trong khi những người có làn da sẫm màu được bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời nhiều hơn, họ vẫn nên sử dụng kem chống nắng toàn phần. Tác hại của tia UVA không bị ngăn chặn bởi melanin theo cách tương tự và có thể dẫn đến lão hóa da sớm và nếp nhăn.

Melanin cũng sẽ không bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời quá lớn, chẳng hạn như ở dưới ánh nắng mặt trời nhiều giờ mà không được bảo vệ. Những người có làn da sẫm màu cũng không được bảo vệ chống lại bệnh ung thư da.

5. Tắm nắng tại giường cung cấp một lớp da rám nắng bảo vệ

Một số người tin rằng họ nên sử dụng giường tắm nắng để có làn da rám nắng nhanh chóng trước khi mùa hè đến, hoặc trước khi phơi nắng nhiều, chẳng hạn như khi đi nghỉ.

Giường tắm nắng sử dụng ánh sáng UVA có nồng độ cao để làm đen da nhanh chóng, trong khi ánh nắng mặt trời bao gồm cả tia UVA và UVB.

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Để cơ thể tiếp xúc với mức độ cao của tia UVA từ giường tắm nắng sẽ tạo ra làn da rám nắng tạm thời, điều này sẽ giúp bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời và vết cháy nắng do tia UVB gây ra rất ít.

6. Trang điểm là đủ để bảo vệ da mặt

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Mặc dù đúng là lớp trang điểm có thể bảo vệ một ít khỏi ánh nắng mặt trời, nhưng nó không nhiều và không thể thay thế cho kem chống nắng tốt.

Trang điểm nên được xem như một lớp bảo vệ bổ sung chứ không phải là lớp bảo vệ duy nhất.

7. Kem chống nắng có tác dụng tốt hơn việc che đậy cho da

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Bạn có thể nghĩ rằng một lớp kem chống nắng khiến cơ thể bất khả chiến bại trước ánh nắng mặt trời. Nhiều người tin rằng điều này cho phép họ được bảo vệ suốt cả ngày, ngay cả khi da tiếp xúc nhiều.

Sự thật là, che phủ da có khả năng bảo vệ da tốt hơn nhiều so với kem chống nắng. Mũ và quần áo dài vành sẽ bảo vệ da tốt hơn bất kỳ loại kem chống nắng nào.

8. Bạn không thể bị rám nắng khi thoa kem chống nắng

Kem chống nắng giúp bảo vệ khỏi tia UVA và UVB, nhưng nó có thể không bảo vệ cơ thể hoàn toàn. Vẫn có thể bị rám nắng khi sử dụng kem chống nắng, ngay cả khi ai đó thoa kem nhiều lần trong ngày.

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Rám nắng là phản ứng bảo vệ tự nhiên của cơ thể khi tiếp xúc với tia cực tím. Để tránh bị rám nắng, cách tốt nhất là thoa kem chống nắng và đội mũ, mặc quần áo dài.

9. Tất cả các loại kem chống nắng đều giống nhau

Có một quan niệm sai lầm phổ biến rằng tất cả các loại kem chống nắng gần như giống nhau và sẽ làm cùng một công việc. Tuy nhiên, có nhiều thành phần khác nhau trong kem chống nắng và chúng có thể bảo vệ chống lại các mức độ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời khác nhau.

Các thành phần hoạt tính như titanium dioxide, zinc oxide, và ecamsule thường được sử dụng để lọc tia UVA và UVB. Ngoài ra còn có các chất ngăn chặn hóa học, chẳng hạn như avobenzone. Tất cả các thành phần này đều có tác dụng ngăn chặn ánh nắng mặt trời theo những cách khác nhau.

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Sử dụng kem chống nắng toàn phổ là rất quan trọng vì nó sẽ bảo vệ da khỏi phạm vi lớn nhất của tia UV.

Một yếu tố quan trọng khác được xem xét là chỉ số chống nắng (SPF). Các cơ quan Quản lý Thực phẩm & Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) khuyến nghị bạn nên thường xuyên thoa kem chống nắng có chỉ số SPF từ 15 trở lên, kể cả trong những ngày nhiều mây.

10. Một lần thoa kem chống nắng có tác dụng kéo dài cả ngày

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Nhiều người nghĩ rằng kem chống nắng sẽ tồn tại cả ngày chỉ sau một lần thoa. Trên thực tế, kem chống nắng bị phân hủy dưới ánh sáng và mất tác dụng trong một thời gian ngắn.

Mọi người nên thoa kem chống nắng ít nhất từ ​​2 đến 4 giờ một lần.

11. Kem chống nắng không thấm nước

Kem chống nắng được dán nhãn là chống nước hoặc chống mồ hôi, hoặc được bán trên thị trường là kem chống nắng dành cho thể thao, có thể không thấm nước. Thật không may, đây là sự phóng đại về những gì kem chống nắng có thể làm.

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Không có sản phẩm kem chống nắng nào có thể chống thấm nước 100 %. Mọi người phải luôn thoa lại kem chống nắng chống nước sau khi tiếp xúc với nước. Để kem chống nắng lưu lại trên da ít nhất 10 đến 15 phút trước khi xuống nước.

12. Kem chống nắng không bao giờ hết hạn sử dụng

Trái ngược với suy nghĩ thông thường, kem chống nắng đương nhiên hết hạn sử dụng. Các thành phần hoạt tính có thể bị phá vỡ theo thời gian và việc sử dụng kem chống nắng hết hạn có thể khiến da không được bảo vệ.

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Hiểu được sự thật về những lầm tưởng này có thể giúp mọi người sử dụng kem chống nắng một cách hiệu quả hơn. Hướng dẫn cho mỗi loại kem chống nắng có thể khác nhau, và mọi người nên làm theo hướng dẫn trên bao bì để được bảo vệ tối đa. Sử dụng kem chống nắng đúng cách có thể giúp bảo vệ da khỏi bị tổn thương và cháy nắng.

Theoi Medical News Today