Những kiểu tóc xoăn giúp hội chị em thăng hạng nhan sắc, xinh đẹp như sao Hàn

Làm đẹp 05/04/2020 12:35

Những kiểu tóc xoăn đẹp sẽ mang đến diện mạo mới cho bạn. Dưới đây là 5 kiểu tóc xoăn dẫn đầu xu hướng năm 2020 được giới trẻ yêu thích.

Hãy tham khảo những kiểu tóc xoăn đẹp dưới đây để sở hữu vẻ đẹp tự nhiên và tạo ra cá tính riêng của mình.

Tóc xoăn sóng ngắn

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Tóc xoăn sóng ngắn phù hợp với nhiều gương mặt - Ảnh: Internet

Là kiểu tóc được phái đẹp yêu thích nhất hiện nay, tóc xoăn sóng ngắn mang đến cho nàng vẻ đẹp trẻ trung và đầy cá tính. Ngoài ra, kiểu tóc xoăn này còn phù hợp với nhiều gương mặt khác nhau từ mặt vuông góc cạnh đến mặt tròn dài.

Bạn có thể kết hợp tóc xoăn sóng ngắn này với kiểu mái xéo hoặc mái thưa tùy theo sở thích của mình.

Tóc xoăn sóng nước Hàn Quốc

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Tự do biến tấu với kiểu tóc xoăn sóng nước - Ảnh: Internet

Bắt nguồn từ Hàn Quốc, những kiểu tóc xoăn sóng nhận được sự yêu thích đặc biệt của giới trẻ Việt. Với kiểu tóc xoăn sóng nước này bạn có thể tự do biến tấu với kiểu xoăn sóng lọn nhỏ hoặc xoăn sóng to.

Tóc xoăn sóng lơi 

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Kiểu tóc xoăn sóng lơi giữ được sự tự nhiên của mái tóc - Ảnh: Internet

Với độ uốn xoăn vừa phải, kiểu tóc xoăn sóng lơi không làm mất đi sự tự nhiên của mái tóc. Kiểu tóc này mang lại sự nhẹ nhàng, dịu dàng cho những cô nàng yêu thích sự đơn giản, nữ tính.

Tóc xoăn sóng lơi phù hợp với hầu hết khuôn mặt và sẽ khiến bạn thật nổi bật khi kết hợp cùng màu nhuộm phù hợp.

Tóc xoăn sóng tầng

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Kiểu tóc xoăn này tạo nên cơn sốt trong làng thời trang tóc - Ảnh: Internet

Là một trong những kiểu tóc xoăn khá lạ lẫm. Tuy nhiên trong suốt thời gian vừa qua, kiểu tóc này đã được rất nhiều sao Hàn lăng xê và tạo nên cơn sốt trong làng thời trang tóc.

Các lọn tóc uốn lượn bồng bềnh ôm sát gương mặt sẽ giúp che đi khuyết điểm mặt to một cách hoàn hảo. Ngoài ra, để giữ được độ bồng bềnh và màu tóc trẻ trung bạn cũng nên thực hiện chế độ chăm sóc tóc phù hợp để tóc luôn bóng khỏe và không bị xơ.

Tóc xoăn sóng nước dài

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Kiểu xoăn sóng nước dài giúp nàng trở nên dịu dàng hơn - Ảnh: Internet

Mang lại vẻ trẻ trung cho những cô nàng thích sự năng động. Tóc xoăn sóng nước dài giúp nàng dễ dàng thay đổi kiểu dáng từ dịu dàng khi thả tóc đến năng động khi cột tóc lên cao. Đây là một trong những kiểu tóc xoăn thời thượng được rất nhiều người lựa chọn hiện nay.

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