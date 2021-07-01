Những gạch đầu dòng đáng lưu ý cho chị em muốn sử dụng collagen để “bồi bổ” cho da

Collagen là một dạng protein cần thiết trong cơ thể người, có tác dụng kết nối các tế bào lại với nhau. Chính sự kết nối này tạo nên làn da căng mịn và săn chắc. Tuy nhiên, theo thời gian và sự lão hóa tự nhiên, collagen có sự thay đổi lớn về cả số lượng lẫn chất lượng, tựa như sợi dây chun bị chùng hoặc đứt ra. Mặc dù cơ thể có khả năng tự sản sinh collagen, nhưng quá trình này không đủ để bù đắp vào lượng collagen đã thiếu hụt, đây cũng là lý do chúng ta nên sử dụng các loại collagen bên ngoài để tăng sinh cho collagen trong cơ thể.

Các chuyên gia da liễu khuyến cáo, chị em muốn bổ sung collagen thì nên lưu ý những gạch đầu dòng sau:

Hiện nay, để cơ thể hấp thu tối đa, nhanh chóng và hiệu quả hơn, chị em nên tìm hiểu và sử dụng collagen dipeptide.

Khác với collagen thông thường có cấu trúc phức tạp và kích thước lớn gây khó khăn trong việc hấp thu, collagen dipeptide được tạo ra bằng phương pháp thuỷ phân có khả năng khắc phục nhược điểm trên.

Sau khi thủy phân collagen thông thường, sẽ nhận được một chuỗi ngắn các amino acid-những phân tử cực nhỏ, kích thước bé hơn khoảng 100 lần collagen thông thường. Theo đó, collagen dipeptide dễ hòa tan trong chất lỏng và hấp thu vào dòng tuần hoàn. Nói khác đi, collagen dạng này cho khả năng hấp thu nhanh hơn, sâu hơn, trọn vẹn hơn, dễ dàng thấm nhanh và sâu xuống nhiều tầng của da.

Nhiệm vụ chính của collagen thủy phân chính là tái sinh các biểu bì da và cải thiện những tế bào đã hư tổn lâu ngày. Trong collagen thủy phân có phân tử amino acid cung cấp các khối xây dựng để hình thành sợi collagen; chuỗi peptide liên kết với các thụ thể có trên nguyên bào sợi để kích thích sản xuất collagen mới và Acid Hyaluronic giúp tái tạo da tốt hơn.

Hàm lượng collagen đạt chuẩn

Theo Japanese Pharmacology and Therapeutics - Dược lý và Trị liệu Nhật Bản, để cơ thể có đủ số lượng collagen cần thiết, người Châu Á cần hấp thụ hàm lượng chuẩn từ 2.000-5.000mg/ngày. Nếu ít hơn hàm lượng này, lượng collagen vào cơ thể không bù đắp được lượng collagen bị thiếu hụt và thay thế lượng collagen thoái hóa. Ngoài ra, càng không thể tạo ra những tác động ngăn chặn quá trình lão hóa và các tổn thương cho làn da.

Sử dụng collagen tương đồng cơ thể

Theo các chuyên gia, thông thường collagen là sản phẩm an toàn, ít tác dụng phụ và thẩm thấu vào cơ thể để tác động đến da. Tuy nhiên, khi uống có các triệu chứng bất thường cần xem xét lại sản phẩm cũng như cân nhắc sử dụng để an toàn cho sức khỏe.

Sau khi uống collagen, nếu thấy xuất hiện tình trạng da không có sự thay đổi so với chưa dùng, da nổi mụn, nóng bừng cơ thể hay mất ngủ… đó có thể là tác dụng phụ của collagen do có chứa những thành phần phụ gia kèm trong đó, hoặc là loại collagen đó không tương đồng với cơ thể.

Vì thế, cần xem xét kỹ khi mua sản phẩm cũng như nhận biết sự thay đổi của cơ thể mình nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe, tránh tình trạng tiền mất tật mang.

Theo các chuyên gia, chị em nên sử dụng collagen được chiết xuất từ da cá. Bởi collagen chiết xuất từ cá là nguồn chứa collagen có lợi với sức khỏe làn da và tương đồng với cơ thể người, giúp tăng khả năng hấp thu.

Nguồn gốc xuất xứ

Để sử dụng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng an toàn, các chuyên gia khuyến cáo nên mua các sản phẩm có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng. Bởi, thương hiệu được xem là “giấy bảo đảm chất lượng” cho chính sản phẩm của họ khi đưa ra thị trường.

Người dùng cần cân nhắc khi sử dụng sản phẩm, cần xem xét lại sản phẩm đó với các thành phần có đảm bảo an toàn đối với người tiêu dùng hay không. Bởi nhìn chung hiện nay, tình trạng hàng nhái, hàng giả hay hàng kém chất lượng nhưng vẫn được quảng cáo có tác dụng như những “thần dược” một cách tràn lan, khó kiểm soát. Ví dụ, có thể có những sản phẩm quảng cáo là collagen có tác dụng giúp đẹp da, tăng sự đàn hồi, chống lão hóa… nhưng hàm lượng collagen chính trong đó có bao nhiêu hay chủ yếu là vitamin hoặc nước hoa quả.

Hiện nay, tại Việt Nam có thể mua được sản phẩm collagen nguyên chất, sản xuất từ nhà máy đạt chuẩn GMP, nguyên liệu nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy thuộc Tập đoàn Nitta Gelatin Nhật Bản với lịch sử hơn 100 năm - nơi được xem là nguồn cung cấp nguyên liệu collagen hàng đầu thế giới.