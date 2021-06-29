Mối nguy hiểm tìm ẩn từ những phụ kiện chống nắng 'phản chủ', hội chị em cần lưu ý để tránh rước hoạ vào thân

Làm đẹp 29/06/2021 12:30

Việc lựa chọn phụ kiện chống nắng không phù hợp có khi lại tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông, hại cho bản thân và cả những người xung quanh.

Khi ra đường vào những buổi trưa nắng, các phụ kiện bảo hộ che chắn cơ thể tránh tia UV gây hại là rất cần thiết. Trong số đó, chiếc váy chống nắng là cứu tinh thường xuyên đồng hành cùng hội chị em trong những ngày buổi trưa nắng gắt. Thế nhưng, không ít trường hợp xảy ra trớ trêu từ vị cứu tinh này, thậm chí dẫn đến tai nạn thương tâm. Mới đây nhất, trên tiktok lan truyền một đoạn clip chia sẻ ghi lại hình ảnh một cô gái bị kẹt tay vào bánh xe máy bởi áo chống nắng. Rất may là những người đi đường kịp thời chạy đến giúp đỡ cô gái khỏi tình huống nguy hiểm này.

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Cô gái bị kẹt tay vào bánh xe chỉ vì chiếc váy chống nắng - Ảnh: Cắt từ clip

Trước cô gái này, một số trường hợp khác cũng nguy hiểm không kém. Mặc dù, đã có nhiều cảnh báo những mối nguy có thể xảy ra nếu bạn không cẩn thận thế nhưng dường như sự việc này vẫn chưa được mọi người để ý lắm.

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Nữ sinh lớp 9 ở Sóc Sơn bị gãy xương gò má, trầy xước vùng da mặt và vùng mắt khi tà áo chống nắng vướng vào bánh xe đạp phía sau khiến em ngã đập mặt xuống đường - Ảnh: Internet
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Một trường hợp khác là một bạn gái ngồi sau xe máy bị vạt áo chống cuốn vào bánh sau xe khiến bạn bị trầy xước, rất may chưa xảy ra tai nạn nghiêm trọng - Ảnh: Internet
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Ở Hà Nội, khi đang lưu thông trên đường, một người phụ nữ ngồi sau xe máy đã bị ngã sấp xuống mặt đường ngay trước mũi ô tô bởi áo chống nắng bị cuốn vào bánh sau - Ảnh: Internet

Từ các trường hợp trên, các chị em nên lưu ý lựa chọn váy chống nắng phù hợp với cơ thể để bảo đảm an toàn cho bản thân và mọi người khi tham gia giao thông vào những ngày nắng nóng. Các bạn nên chọn những trang phục gọn gàng vừa đủ che làn da, không nên mặc những loại váy áo lòe xòe hoặc che đầu, che mặt kín mít làm khuất tầm nhìn. 

Không chỉ có những bộ đồ chống nắng, mà các phụ kiện khác như áo, mũ, khẩu trang, kính râm,... cũng rất cần được lưu ý lựa chọn phù hợp khi sử dụng để che chắn nắng. Theo Vietnamnet, các chuyên gia có một số lưu ý các chị em khi đi xe máy ra đường trời nắng như sau:

Không đội mũ che khuất tầm nhìn

Để che nắng một cách tối ưu nhất, chị em phụ nữ thường sử dụng thêm chiếc nón trùm lên đầu cùng với mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, lưu ý một số loại nón trên áo chống nắng còn có lưỡi trai phía trước, khi đội đè mũ bảo hiểm sẽ gây cộm, che khuất tầm nhìn và khó quay đầu để quan sát phía sau.

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Không đội mũi che khuất tầm nhìn khi tham gia giao thông - Ảnh: Internet

Chọn kính mát phù hợp

Kính mát (kính râm) cũng là một trong những vật dụng không thể thiếu khi đi nắng để bảo vệ đôi mắt khỏi các tia UV có hại. Các chuyên gia khuyên rằng, kính mát nên là loại to bản, ôm vào mắt để có khả năng che chắn tốt. Khi mua kính cũng không nên chọn loại có màu quá đen, sẽ khó quan sát trong trường hợp di chuyển trong hầm hoặc nơi râm mát.

Chọn găng tay chống trơn

Nhiều người sử dụng thêm găng tay để bảo vệ tối đa cho phần da tay. Tuy nhiên, tránh lựa chọn loại găng tay có chất vải quá trơn sẽ khiến khó khăn trong việc điều khiển ga, phanh gặp khó khăn.

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