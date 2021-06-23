7 loại thực phẩm không những đại bổ mà còn chống nắng tuyệt vời, bạn đã biết chưa?

Sống khỏe 23/06/2021 18:30

Một số loại thực phẩm dưới đây không chỉ giúp bổ sung dưỡng chất cho cơ thể mà còn hỗ trợ chống nắng cho da. Thật hữu ích đúng không nào?

Cà rốt

Trong củ cà rốt có chứa hàm lượng beta-caroten cao, chất này sẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tác hại của ánh nắng mặt trời, chống lại các chứng dị ứng do tiếp xúc với tia UV như ban đỏ. Cà rốt cũng có thể giúp giảm cháy nắng nhanh chóng nhờ lượng vitamin E dồi dào.

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Ăn cà rốt sẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tác hại của ánh nắng mặt trời - Ảnh: Internet 

Các loại rau màu xanh lá ngăn ngừa tia UV

Các loại rau có màu xanh như rau chân vịt, rau diếp,... chứa rất nhiều vitamin tốt cho da, giúp nuôi dưỡng da khỏe mạnh từ bên trong. Các dưỡng chất có trong chúng giúp ngăn ngừa các tế bào bất thường tăng trưởng cho tia UV gây nên và phòng ngừa ung thư da.

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Các loại rau có màu xanh giúp ngăn ngừa các tế bào bất thường tăng trưởng cho tia UV gây nên và phòng ngừa ung thư da - Ảnh minh hoạ: Internet

Rong biển

Lượng Fucoxathin trong rong biển được khẳng định là có tác dụng chống nắng hiệu quả cho làn da. Đặc biệt với những bạn bị tình trạng da bị bỏng nắng, đỏ rát khi đi ngoài nắng thời gian lâu thì việc sử dụng rong biển thường xuyên có thể hoàn toàn cải thiện tình trạng này.

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Rong biển có thể giúp bạn cải thiện tình trạng bỏng nắng, đỏ rát khi đi ngoài nắng thời gian lâu - Ảnh: Internet

Quả việt quất 

Quả việt quất rất giàu chất chống oxy hóa mạnh giúp chống lại các gốc tự do có thể gây hại cho da do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Chúng cũng là một nguồn cung cấp vitamin C rất tốt, có thể giúp ngăn ngừa nếp nhăn trong một ngày trên bãi biển.

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Quả việt quất rất giàu chất chống oxy hóa mạnh giúp chống lại các gốc tự do có thể gây hại cho da do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời - Ảnh: Internet

Quả hạch và hạt

Quả óc chó, hạt gai dầu, hạt chia và hạt lanh đều chứa axit béo thiết yếu omega-3 giúp duy trì tính toàn vẹn của làn da và chống viêm. Omega-3 cũng giúp cơ thể bạn đối phó một cách tự nhiên với tác động của việc dành quá nhiều thời gian dưới ánh nắng mặt trời.

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Quả óc chó, hạt gai dầu, hạt chia và hạt lanh đều chứa axit béo thiết yếu omega-3 giúp duy trì tính toàn vẹn của làn da và chống viêm - Ảnh: Internet

Súp lơ trắng

Súp lơ có chứa chất chống oxy hóa mạnh giúp chống lại stress oxy hóa từ các gốc tự do. Ngoài lợi ích này, súp lơ còn là một loại thực phẩm chống nắng tự nhiên nhờ chất histidine. Axit alpha-amino này kích thích sản xuất axit urocanic, axit này hấp thụ bức xạ tia cực tím.

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Súp lơ có chứa chất chống oxy hóa mạnh giúp chống lại stress oxy hóa từ các gốc tự do - Ảnh: Internet
3 thực phẩm khi hâm lại không khác gì đổ thêm chất độc vào, nếu muốn sống thọ tuyệt đối đừng nấu lại

3 thực phẩm khi hâm lại không khác gì đổ thêm chất độc vào, nếu muốn sống thọ tuyệt đối đừng nấu lại

Thức ăn còn thừa thường được chị em bảo quản lại và hâm nóng khi ăn để tránh lãng phí. Thế nhưng, có những món thà chết tuyệt đối không hâm lại nếu như không muốn tự rước bệnh vào người.

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