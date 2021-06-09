Mùa mưa thì không cần sử dụng kem chống nắng: Đúng hay sai?

Mùa mưa có nên dùng kem chống nắng hay không có lẽ là câu hỏi được khá nhiều chị em quan tâm - Ảnh: Internet

Có lẽ cánh chị em chúng ta cũng không còn lạ gì với những tác hại mà tia UV gây cho làn da của mình. Chính vì vậy mà khi trời nắng gay gắt, việc sử dụng kem chống nắng là bí kíp quan trọng để chống lại tia UV một cách hiệu quả. Tuy nhiên, bạn cũng cần biết rằng tia UV vẫn luôn xuất hiện xung quanh chúng ta mọi lúc mọi nơi, bất kể thời tiết. Vì vậy, đừng chỉ bôi kem chống nắng vào những ngày nắng oi ả mà bỏ quên đi những ngày mưa tầm tã nhé.

Ngoài ra, tia UV có bước sóng dài khoảng từ 400–320nm. Do đó mà nó hoàn toàn có thể dễ dàng xuyên qua lớp mây và chiếu xuống mặt đất ngay cả khi trời mưa. Từ đó trở thành một trong những tác nhân nguy hiểm gây tổn hại đến làn da của bạn. Cụ thể, tia UV sẽ gây tổn thương đến vùng hạ bì của da. Đồng thời loại bỏ lớp collagen tự nhiên và cấu trúc tự bảo vệ của da. Hậu quả khiến cho làn da của bạn bị giảm độ đàn hồi và mau chóng bị lão hóa. Nguy hiểm hơn còn dẫn đến bệnh ung thư da cực kỳ nguy hiểm.

Nếu bạn nghĩ đơn giản tia UV chỉ hoạt động khi trời nắng thì đó thật sự là một ý nghĩ sai lầm. Bởi trên thực tế, tia UV xuất hiện không có bất cứ liên quan gì đến thời tiết. Điều này có nghĩa là dù trời nắng hay mưa thì tia UV vẫn xuất hiện như thường. Chúng chỉ khác là mức bức xạ sẽ thấp hơn so với thời tiết nắng gắt. Vì vậy, bạn không nên chủ quan trong vấn đề sử dụng kem chống nắng để bảo vệ làn da của mình.

Dù trời có mưa hay không thì tia UV vẫn xuất hiện bình thường - Ảnh: Internet

Chọn kem chống nắng cho mùa mưa như thế nào?

Mặc dù kem chống nắng đều quan trọng trong cả mùa nắng và mùa mưa. Thế nhưng, việc sử dụng kem chống nắng loại nào để phù hợp cho mỗi mùa lại là câu chuyện khác. Do đó, để chọn được cho mình loại kem chống nắng tốt nhất vào mùa mưa. Bạn cần phải tìm hiểu thông qua các tiêu chí sau đây:

Chọn kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 đến 50

Tiêu chí đầu tiên khi bạn lựa chọn kem chống nắng vào mùa mưa đó chính là chọn loại sản phẩm có chỉ số chống nắng SPF từ 30 đến 50. Đây chính là chỉ số tốt nhất để bảo vệ hoàn hảo cho làn da của bạn không bị sạm đen hay tổn thương bởi tia UV.

Bên cạnh đó, vì là vào mùa mưa nên làn da của chúng ta cũng giảm thiểu được thời gian tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Do đó mà các lần thoa lại kem chống nắng cũng sẽ được giãn cách hơn một chút, thay vì cứ đều đặn thoa 2 tiếng một lần như trước kia. Nhờ vậy mà làn da của bạn sẽ dễ thở hơn, cũng như giúp bạn tiết kiệm được kha khá ví tiền của mình mỗi khi kem chống nắng hết sạch đấy.

Kem chống nắng có khả năng chống nước

Đặc sản của mùa mưa thì chắc chắn chính là những cơn mưa nặng hạt, mưa dai dẳng rồi. Những hạt mưa này sẽ nhanh chóng khiến cho lớp kem chống nắng trên gương mặt của bạn bị trôi đi mất. Vì vậy mà việc sở hữu ngay những sản phẩm kem chống nắng có khả năng chống thấm nước chính là một lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Nó không chỉ giúp bạn chống lại hàng loạt các tia UV đáng ghét, mà vẫn cực kỳ phù hợp để đối phó với những cơn mưa bất chợt.

Chọn kem chống nắng vào mùa mưa loại nào phù hợp cũng cực kỳ quan trọng - Ảnh: Internet

Sản phẩm kem chống nắng kết hợp với các chất dinh dưỡng

Có bạn nào tự cảm thấy khi vào mùa mưa bản thân thường dễ bị lười hơn không, nhất là trong việc chăm sóc cho làn da của mình. Thế nhưng, làn da của chúng ta vốn chảnh lắm. Nếu bạn chỉ cần lơ là một chút thôi là chúng lại “phất cờ khởi nghĩa” lên cho mà xem. Chính vì lẽ đó, việc sử dụng kem chống nắng có thành phần dinh dưỡng chính là lựa chọn tuyệt vời dành cho những cô nàng “lười” vào mùa mưa này bởi công dụng “kép” của mình.

Từ bài viết trên, có lẽ các bạn cũng đã hiểu về tầm quan trọng khi sử dụng kem chống nắng vào mùa mưa rồi đúng không? Vậy nên, chẳng có lý do gì mà chị em chúng mình không nhanh tay sắm ngay một em kem chống nắng vào những ngày mưa dầm dề này nhé.