'Mẹ bỉm' Thúy Vân hồi phục làn da thần tốc, 'đẹp không tỳ vết' sau sinh con chỉ nhờ ‘1 nhúm muối’

Không chỉ nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau khi sinh, nàng Á hậu Thúy Vân còn hồi phục làn da li ti mụn của mình siêu thần tốc.
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Hội chị em luôn trăn trở và lo ngại về làn da nhờn bóng và nổi mụn của mình sau khi sinh con bởi lúc này cơ thể sản sinh nhiều hormone hơn bình thường. Tuy nhiên, đối với Á hậu Thúy Vân lại khiến nhiều người ngưỡng mộ khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn và làn da căng bóng không tỳ vết. Nhiều người "thi nhau" hỏi bí quyết hồi sắc thần tốc của cô nàng. Vậy nên, trong video được đăng tải trên Tiktok, người đẹp đã chia sẻ "bí kíp" phục hồi làn da sau sinh của mình thông qua phương pháp xông muối vô cùng đơn giản và mang lại hiệu quả cao.
Với phương pháp xông muối này, nước muối pha loãng có tính sát khuẩn rất cao, do đó có thể diệt những vi khuẩn gây mụn và làm dịu làn da khô. Ngoài ra, hơi nước muối còn giúp cân bằng độ ẩm cho làn da và ngăn chặn việc "sản xuất" ra quá nhiều dầu, điều này cũng sẽ giúp bảo vệ da khỏi mụn trứng cá.
Sau khi xông hơi, bạn hãy dưỡng ẩm ngay cho làn da của mình để các dưỡng chất thẩm thấu nhanh và sâu hơn. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp đắp mặt nạ sữa tươi hoặc sữa chua trước khi thoa kem dưỡng da.
Với cách xông muối đơn giản và hiệu quả của nàng Á hậu Thúy Vân, chắc hẳn chị em phụ nữ có thêm một bí quyết cần "nằm lòng" và thực hiện ngay lập tức sau khi sinh để giúp làn da luôn trẻ khỏe.