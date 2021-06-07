'Mẹ bỉm' Thúy Vân hồi phục làn da thần tốc, 'đẹp không tỳ vết' sau sinh con chỉ nhờ ‘1 nhúm muối’

Không chỉ nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau khi sinh, nàng Á hậu Thúy Vân còn hồi phục làn da li ti mụn của mình siêu thần tốc.

Hội chị em luôn trăn trở và lo ngại về làn da nhờn bóng và nổi mụn của mình sau khi sinh con bởi lúc này cơ thể sản sinh nhiều hormone hơn bình thường. Tuy nhiên, đối với Á hậu Thúy Vân lại khiến nhiều người ngưỡng mộ khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn và làn da căng bóng không tỳ vết. Nhiều người "thi nhau" hỏi bí quyết hồi sắc thần tốc của cô nàng. Vậy nên, trong video được đăng tải trên Tiktok, người đẹp đã chia sẻ "bí kíp" phục hồi làn da sau sinh của mình thông qua phương pháp xông muối vô cùng đơn giản và mang lại hiệu quả cao.

Với phương pháp xông muối này, nước muối pha loãng có tính sát khuẩn rất cao, do đó có thể diệt những vi khuẩn gây mụn và làm dịu làn da khô. Ngoài ra, hơi nước muối còn giúp cân bằng độ ẩm cho làn da và ngăn chặn việc "sản xuất" ra quá nhiều dầu, điều này cũng sẽ giúp bảo vệ da khỏi mụn trứng cá. Náng Á hậu từng rất lo ngại về làn da mụn của mình sau khi sinh - Ảnh: chụp màn hình

Nguyên liệu gồm 1/2 lít nước, 1/2 chén muối (có thể dùng muối Himalaya) - Ảnh: chụp màn hình Sau khi đun nước sôi, cô nàng cho muối đã chuẩn bị vào rồi khuấy đều và đun sôi thêm khoảng 1 phút nữa cho muối hòa tan. Lưu ý, dung dịch nước muối xông mặt chỉ nên pha loãng - Ảnh: chụp màn hình Để lỗ chân lông được thông thoáng trước khi bắt đầu xông mặt, bạn nên tấy da chết như cô nàng - Ảnh: chụp màn hình Dùng khăn hoặc vải lớn trùm kín người và nồi nước, ghé mặt cách nổi nước khoảng 30cm và bắt đầu xông mặt 15-20 phút cho da tiết hết mồ hôi và dầu nhờn - Ảnh: chụp màn hình Sau khi xông, Thúy Vân dùng khăn khô thấm hết phần nước có trên mặt và khuyên bạn nên uống thêm 1 ly nước ấm - Ảnh: chụp màn hình Cuối cùng, bạn thoa lên mặt một lớp kem dưỡng bởi làn da sau khi xông hơi thường khá nhạy cảm - Ảnh: chụp màn hình Sau khi xông hơi, bạn hãy dưỡng ẩm ngay cho làn da của mình để các dưỡng chất thẩm thấu nhanh và sâu hơn. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp đắp mặt nạ sữa tươi hoặc sữa chua trước khi thoa kem dưỡng da. Với cách xông muối đơn giản và hiệu quả của nàng Á hậu Thúy Vân, chắc hẳn chị em phụ nữ có thêm một bí quyết cần "nằm lòng" và thực hiện ngay lập tức sau khi sinh để giúp làn da luôn trẻ khỏe.

Thúy Vân nói một câu mà mẹ bỉm nào cũng đồng ý ‘hai tay hai chân’, giờ có ‘cho vàng cho bạc’ cũng không quý bằng thứ này Sau thời gian trải nghiệm cuộc sống của một bà mẹ trẻ, á hậu Thuý Vân bày tỏ niềm hạnh phúc vô bờ khi có người chồng thấu hiểu tâm lý sau sinh và còn chăm sóc con giỏi "vô đối".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-bim-thuy-van-hoi-phuc-lan-da-than-toc-dep-khong-ty-vet-sau-sinh-con-chi-nho-1-nhum-muoi-407747.html