Thúy Vân nói một câu mà mẹ bỉm nào cũng đồng ý ‘hai tay hai chân’, giờ có ‘cho vàng cho bạc’ cũng không quý bằng thứ này

Sao Việt 20/05/2021 12:24

Sau thời gian trải nghiệm cuộc sống của một bà mẹ trẻ, á hậu Thuý Vân bày tỏ niềm hạnh phúc vô bờ khi có người chồng thấu hiểu tâm lý sau sinh và còn chăm sóc con giỏi "vô đối".

Mới đây, trên trang cá nhân, á hậu Thuý Vân không ngần ngại chia sẻ hình ảnh chồng cô đang ân cần chăm sóc con. Dòng trạng thái với bức ảnh nhanh chóng nhận được sự yêu thích của CĐM. Trong bức ảnh, có thể thấy gương mặt con trai đáng yêu vẫn còn đang ngáy ngủ và chồng cô nhẹ nhàng hôn như đang đánh thức bé.

Người đẹp chia sẻ: "Hồi xưa mình cứ nghĩ chồng tặng mình món này món kia, giờ thì thấy thiết thực nhất là chồng trông con cho mình ngủ mỗi tối.

Lúc yêu thì phụ nữ hay bị chinh phục bởi những điều lãng mạn hay chiều chuộng bằng quà và hoa, nhưng kết hôn mới thấy, điều quan trọng nhất chính việc người đàn ông san sẻ tất cả mọi việc với mình chứ không áp đặt suy nghĩ nuôi con là việc của phụ nữ.

 

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Chồng hoa hậu Thuý Vân ân cần chăm con - Ảnh: FBNV

Con trai Nhật Tôn chính là quả ngọt khiến tình yêu giữa cô và ông xã ngày càng thăng hoa. Lần đầu làm mẹ không tránh được những bỡ ngỡ nhưng Thúy Vân cho biết cô may mắn nhận được sự yêu thương, chăm sóc nhiệt tình từ ông xã và gia đình hai bên nội ngoại. "Đặc biệt là phụ nữ sau sinh ấy, vừa mất sức vừa bị stress vì chưa có kinh nghiệm nuôi con nên nếu không được ngủ đủ sẽ dễ bị trầm cảm sau sinh lắm luôn. Lúc này chính là lúc các anh chồng thể hiện mình thương vợ như thế nào đó nghen", cô chia sẻ đầy trân trọng.

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Gia đình nhỏ của Thuý Vân chụp cùng bà nội và bà ngoại của bé Nhật Tôn - Ảnh: FBNV
Thúy Vân nói một câu mà mẹ bỉm nào cũng đồng ý ‘hai tay hai chân’, giờ có ‘cho vàng cho bạc’ cũng không quý bằng thứ này - Ảnh 3
Thúy Vân hạnh phúc bên con trai đầu lòng - bé Nhật Tôn - Ảnh: FBNV

Sau hơn 1 tháng sinh con, Thuý Vân cũng nhanh chóng lấy lại vóc dáng và dần dần trở lại guồng công việc như trước. Á hậu vẫn rất tự tin khi trình diễn trong các chương trình thời trang lớn hay trong vai trò MC sự kiện. Cô còn liên tục duy trì nội dung chất lượng cho chương trình talkshow riêng, cập nhật vlog đời thường và chia sẻ bí quyết chăm con trên các trang mạng xã hội,...

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Hoa hậu Thuý Vân đẹp hút hồn khi tham gia sự kiện chỉ sau vài tháng sinh con - Ảnh: FBNV

Có người chồng tâm lý, yêu vợ thương con thì thảo nào nhan sắc của hoa hậu Thuý Vân vẫn cứ "thăng hạng" vượt bậc chỉ sau vài tháng sinh con trai đầu lòng.

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