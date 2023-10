Dàn ‘công chúa’ nhà sao Việt: Không nhan sắc cực phẩm như hoa hậu cũng tốt nghiệp xuất sắc đại học Mỹ

Sở hữu vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa hiện đại, lại còn thừa hưởng 'máu nghệ thuật' từ cha mẹ, Vy Uyên hứa hẹn một tương lai xán lạn - Ảnh: FB

Gương mặt xinh đẹp, thân hình cân đối, chiều cao lý tưởng, cùng gu ăn mặt trẻ trung cá tính đã làm nên một mĩ nhân Vy Uyên đáng tự hào của mẹ Lưu Thiên Hương - Ảnh: FB

Được biết, Vy Uyên bắt đầu học piano từ nhỏ và sớm bộc lộ năng khiếu nhảy và ca hát. Con gái Lưu Thiên Hương cũng thường xuyên đăng tải những clip nhảy cover trên mạng xã hội Tik Tok. Theo nữ nhạc sĩ, Vy Uyên dự định theo học Nhạc viện TP.HCM để phát triển đam mê nghệ thuật.

Con gái nghệ sĩ Ngọc Huyền

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, Hà Tiên – con gái của nghệ sĩ Ngọc Huyền còn giành được những thành tích đáng nể trong học tập. Mới đây, Hà Tiên được vinh danh là học sinh xuất sắc toàn trường tại Mỹ. Theo chia sẻ của nghệ sĩ Ngọc Huyền, trong hai năm liên tiếp, Hà Tiên cũng đã giành được nhiều giải thưởng danh giá.

Ngoài được vinh danh là học sinh xuất sắc toàn trường tại Mỹ, Hà Tiên còn giành nhiều giải thưởng danh giá trong hai năm liên tiếp - Ảnh: FB

Nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền viết trên trang cá nhân: "Năm 2020 Hà Tiên đoạt được cúp học sinh giỏi tốt nghiệp thủ khoa toàn trường của Trường Việt Ngữ Tustin (năm nay thì làm trợ giảng rồi nhưng dịch bệnh giờ mới vừa lãnh cúp). Năm 2021 thì lãnh bằng Golden Award của ngôn ngữ và High Five học sinh giỏi AP Exam.”

Hà Tiên như một bản sao của mẹ Ngọc Huyền - Ảnh: FB

Sinh ra trong gia đình có máu nghệ thuật, Hà Tiên rất yêu âm nhạc. Không chỉ ca hát, đàn múa, Hà Tiên còn có năng khiếu sáng tác và hòa âm, cô biết sáng tác từ bé và chơi tốt piano. “Nàng Phi Giao” cũng rất tự hào về giọng hát và niềm đam mê nghệ thuật của con mình.

Không chỉ có thành tích học tập đáng nể, Hà Tiên còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng tài năng nghệ thuật thừa hưởng từ gia đình - Ảnh: Internet

Con gái “nữ hoàng ảnh lịch” Diễm My

Hai “công chúa” nhà Diễm My đều có thành tích học tập đáng nể khiến cộng đồng mạng không khỏi ngưỡng mộ. Chị cả Thuỳ My tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc. Ngoài ra, cô còn có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc. Còn cô con gái út Quế My thì nhận thông báo đậu cả 4 trường danh giá ở Mỹ. Theo đó, cô quyết định chọn học tại University of Southern California - nằm trong danh sách top đầu của bang.

Hai con ngoan giỏi, vợ chồng hạnh phúc, gia đình Diễm My là niềm ao ước của rất nhiều người - Ảnh: FB

Không chỉ thông minh, tài giỏi, cả hai chị em đều rất xinh đẹp, không hổ danh là con gái của “nữ hoàng ảnh lịch”. Nhan sắc của cô chị cả Thuỳ My thường xuyên nhận lời khen ngợi vì xinh như hoa hậu. Quế My cũng không hề kém cạnh chị khi sở hữu gu ăn mặc cá tính và thành tích đáng nể.

Chị cả Thùy My, xinh đẹp sắc sảo, thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, lại còn thông thạo nhiều ngôn ngữ khác nhau - Ảnh: FB

Theo gương chị, em út Quế My cũng chẳng thua kém khi đậu cả 4 trường đại học danh giá ở Mỹ - Ảnh: FB

Các con gái sao Việt nói trên đều đạt chuẩn điểm 10 cho danh hiệu “con nhà người ta” khiến CĐM không khỏi ngưỡng mộ và ganh tị.