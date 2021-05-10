Dạy học trò ‘thời cần cỏ’, Lưu Thiên Hương lên tiếng răn đe, dằn mặt: ‘Dùng gì thì dùng, cấm làm loạn trước cô’

Sao Việt 10/05/2021 16:51

Lưu Thiên Hương đã đăng những dòng tin nhắn nhằm răn đe và cảnh cáo người học trò sử dụng chất cấm và xúc phạm cô. Tuy nữ ca sĩ chưa chỉ đích danh người học trò ấy là ai, nhưng bài viết hiện đang được quan tâm rất nhiều. Trong đó, ca sĩ Tóc Tiên cũng đã bày tỏ suy nghĩ của mình.

Mới đây, Lưu Thiên Hương khiến nhiều người chú ý và quan tâm khi cô "bốc phốt" một học sinh sử dụng chất cấm và có những lời lẽ xúc phạm tới cô trên trang cá nhân. Cụ thể, trong bài viết, cô bức xúc lên tiếng: "Dùng gì thì dùng, cấm làm loạn trước cô. Đăng lên đây lần 1 để răn đe, lần 2 là mở tên. Làm thầy trong môi trường nghệ thuật, người ta nói lắm tài nhiều tật, nhưng vào tay cô thì đừng hòng nhé. Tự tag tên đi".

Luu Thien Huong
Nữ ca sĩ từng dẫn dắt nhiều thế hệ học trò nổi danh trong Vbiz - Ảnh FBNV

Sau khi được nữ ca sĩ khuyên nhủ và răn đe, người học trò "ẩn danh" này đã gửi lời giải thích và lời xin lỗi tỏ ra vô cùng hối hận: "Giờ em bỏ được 3 tuần rồi. Trước đó kiểu em nghĩ trong giới nghệ thuật cái việc đó là bình thường, nên ai em cũng tâm sự. Em cũng chưa bao giờ dám trách chị điều gì, em lúc nào cũng nghĩ tích cực về chị. Em xin lỗi chị vì chưa tìm hiểu rõ cái vụ kia, còn cách em nói chuyện thực ra không như chị nghĩ đâu. Em không hề có ý láo với chị, em thề luôn, do cảm xúc nó làm cái tay em đi hơi xa".

Người này tiếp tục: "Với lại em lúc nào cũng có một luồng suy nghĩ chị rất trẻ, và em có thể nói chuyện một cách thoải mái nhất có thể, nhưng đúng là em bị tay đi hơi xa thật. Em viết ra xong, giờ em đọc lại còn thấy hối hận, chị bỏ qua cho em nhé. Em không hiểu sao con người em trên mạng xã hội lại nát như thế, ở ngoài em vẫn sinh hoạt bình thường, đi giao tiếp người này người kia vẫn không sao...".

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Những đoạn tin nhắn được nữ ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân của mình - Ảnh chụp màn hình

Bài đăng của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đã nhận về nhiều sự quan tâm của cư dân mạng và giới nghệ sĩ. Nữ ca sĩ Tóc Tiên cũng bày tỏ cảm xúc: "Căng chị nhỉ?". Sau đó, Lưu Thiên Hương đáp lại "Ừ, dạy thời cần cỏ tốn sức lắm luôn".

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Tóc Tiên cũng bình luận vào bài viết ngay sau đó - Ảnh chụp màn hình

Hiện cộng đồng mạng bắt đầu "nổ ra" một cuộc bàn tán sôi nổi, vô cùng tò mò về người học trò mà chị gái của Lưu Hương Giang nhắc tới bởi cô vốn được biết đến là người chuyên "cầm cân nảy mực" trong nhiều chương trình âm nhạc lớn, nhiều học trò trong các sân chơi này giờ đã là những ca sĩ hot của làng nhạc Việt.

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