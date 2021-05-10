Mới đây, Lưu Thiên Hương khiến nhiều người chú ý và quan tâm khi cô "bốc phốt" một học sinh sử dụng chất cấm và có những lời lẽ xúc phạm tới cô trên trang cá nhân. Cụ thể, trong bài viết, cô bức xúc lên tiếng: "Dùng gì thì dùng, cấm làm loạn trước cô. Đăng lên đây lần 1 để răn đe, lần 2 là mở tên. Làm thầy trong môi trường nghệ thuật, người ta nói lắm tài nhiều tật, nhưng vào tay cô thì đừng hòng nhé. Tự tag tên đi".

Nữ ca sĩ từng dẫn dắt nhiều thế hệ học trò nổi danh trong Vbiz - Ảnh FBNV

Sau khi được nữ ca sĩ khuyên nhủ và răn đe, người học trò "ẩn danh" này đã gửi lời giải thích và lời xin lỗi tỏ ra vô cùng hối hận: "Giờ em bỏ được 3 tuần rồi. Trước đó kiểu em nghĩ trong giới nghệ thuật cái việc đó là bình thường, nên ai em cũng tâm sự. Em cũng chưa bao giờ dám trách chị điều gì, em lúc nào cũng nghĩ tích cực về chị. Em xin lỗi chị vì chưa tìm hiểu rõ cái vụ kia, còn cách em nói chuyện thực ra không như chị nghĩ đâu. Em không hề có ý láo với chị, em thề luôn, do cảm xúc nó làm cái tay em đi hơi xa".