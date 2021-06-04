Anh Đức nhập hội 'hoa đã có chủ', công khai đăng ảnh cực tình bên 'em yêu' sau ngày dài bị Trấn Thành ‘rao bán’

Sau bao ngày bị "rao bán" trên sóng truyền hình, Anh Đức và bạn gái đã chiêu đãi dân tình khoảnh khắc cực lãng mạn vào ngày đặc biệt.
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Nhắc đến Anh Đức, mọi người thường nhớ về câu nói mà các đồng nghiệp vẫn thường hay "gả bán" anh trên các chương trình: "Em nghĩ sao về diễn viên Anh Đức?" Thế nhưng, từ nay các nghệ sĩ đã không còn cơ hội để trêu anh nữa rồi. Sau bao ngày tháng gắn liền với biệt hiệu "thánh ế", cuối cùng, nam diễn viên cũng đã chịu công khai "chủ quyền".
Trong ngày sinh nhật bạn gái, trên trang cá nhân, Anh Đức đã tung bức ảnh ôm trọn bạn gái vào lòng kèm lời ngọt ngào: "Nói nghe nè: Happy birthday em yêu, chúc em những điều tốt đẹp nhất". Đây là một trong những lần hiếm hoi Anh Đức khoe ảnh bên "nửa kia" sau khi công khai hẹn hò.
Có vẻ như dân tình rất hào hứng trước sự lãng mạn này, nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ liên tục thả tim và bình luận chúc mừng. Thậm chí, người anh thân thiết đạo diễn Đức Trung bình luận hài hước rằng: "Chúc mừng em tui thoát ế nè!"
Mặc dù, phía Anh Đức vẫn chưa chịu công khai mặt và danh tính của "chủ quyền" nhưng phía nhà gái đã cho lên sóng hình thân mật của 2 người nhằm khẳng định đang hẹn hò. Bạn gái Anh Đức tên Uyên Tô sinh năm 1991, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM, cô có mối quan hệ rất thân thiết với hội bạn của nam diễn viên.
Bạn gái Anh Đức gây ấn tượng bởi khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười toả nắng. Trước đây, không ít lần, 2 người cũng cùng nhau lộ diện trong những buổi tụ tập hội bạn thân. Bây giờ, không còn là tin đồn nữa, cả 2 đã xác minh mối quan hệ hẹn hò rồi nha!