Anh Đức nhập hội 'hoa đã có chủ', công khai đăng ảnh cực tình bên 'em yêu' sau ngày dài bị Trấn Thành ‘rao bán’

Nhắc đến Anh Đức, mọi người thường nhớ về câu nói mà các đồng nghiệp vẫn thường hay "gả bán" anh trên các chương trình: "Em nghĩ sao về diễn viên Anh Đức?" Thế nhưng, từ nay các nghệ sĩ đã không còn cơ hội để trêu anh nữa rồi. Sau bao ngày tháng gắn liền với biệt hiệu "thánh ế", cuối cùng, nam diễn viên cũng đã chịu công khai "chủ quyền".

Trong ngày sinh nhật bạn gái, trên trang cá nhân, Anh Đức đã tung bức ảnh ôm trọn bạn gái vào lòng kèm lời ngọt ngào: "Nói nghe nè: Happy birthday em yêu, chúc em những điều tốt đẹp nhất". Đây là một trong những lần hiếm hoi Anh Đức khoe ảnh bên "nửa kia" sau khi công khai hẹn hò.