Những bí quyết nhỏ giúp bạn có được thân hình lý tưởng ngay cả sau tuổi 30

Làm đẹp 22/03/2022 18:24

Hầu hết phụ nữ sau khi bước sang tuổi 30 đều bắt đầu cảm thấy cơ thể mình không còn như xưa. Bài viết dưới đây danh sách các mẹo thông minh về cách chăm sóc cơ thể của bạn ở độ tuổi 30 và tận hưởng thời kỳ hấp dẫn này của cuộc đời bạn một cách trọn vẹn nhất.

Đây danh sách các mẹo thông minh về cách chăm sóc cơ thể của bạn ở độ tuổi 30 và tận hưởng thời kỳ hấp dẫn này của cuộc đời bạn một cách trọn vẹn nhất.

Rõ ràng là cơ thể bạn không còn như trước nữa

Những bí quyết nhỏ giúp bạn có được thân hình lý tưởng ngay cả sau tuổi 30 - Ảnh 1

Bắt đầu từ tuổi 30 sự trao đổi chất của bạn bắt đầu chậm lại. Điều này không có nghĩa là cơ thể bạn sẽ hoạt động hoàn toàn khác, nhưng thười gian sắp tới tới sẽ dần thay đổi cách bạn cảm nhận về bản thân nói chung và cơ thể nói riêng.

Những bí quyết nhỏ giúp bạn có được thân hình lý tưởng ngay cả sau tuổi 30 - Ảnh 2

Đây là thời điểm hoàn hảo để cơ thể bạn xây dựng sức đề kháng và khả năng phối hợp tốt hơn. Vì vậy, thay vì nỗ lực quá nhiều vào việc cải thiện sức bền của cơ thể, tốt hơn hết bạn nên tập trung vào việc duy trì khối lượng cơ bắp của mình.

1. Chú ý đến kế hoạch ăn kiêng của bạn

Những bí quyết nhỏ giúp bạn có được thân hình lý tưởng ngay cả sau tuổi 30 - Ảnh 3

Vì sự trao đổi chất của bạn chậm lại và bạn có thể tăng cân dễ dàng hơn nhiều, bạn nên xem xét kỹ những gì bạn ăn và cách bạn ăn nó. Không ăn quá nhiều và không bao giờ bỏ bữa. Ý tưởng tốt nhất là ăn thành nhiều bữa nhỏ thường xuyên để tránh ăn vặt quá mức có thể khiến bạn tăng cân.

2. Ngủ ngon

Những thói quen tốt trước khi đi ngủ có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho làn da, cơ thể và sự trao đổi chất của bạn. Thêm vào đó, một giấc ngủ ngon là chìa khóa để có một cơ thể sảng khoái và khỏe mạnh vào buổi sáng.

Một số người cần ngủ 6 giờ mỗi đêm, trong khi những người khác cần nhiều hơn thế. Thời lượng ngủ bạn cần chủ yếu được xác định bởi cơ thể và độ tuổi của bạn, nhưng khi ngủ thì chất lượng mới là vấn đề quan trọng chứ không phải số lượng. Tập thể dục trước khi đi ngủ, không ăn thức ăn nặng, tắm nước ấm và đọc một vài thứ hay ho trước khi ngủ để bạn dễ ngủ ngon hơn. Tốt hơn là một cuốn sách chứ không phải điện thoại mà bạn nên sử dụng trước khi ngủ.

3. Tập thể dục hiệu quả

Những bí quyết nhỏ giúp bạn có được thân hình lý tưởng ngay cả sau tuổi 30 - Ảnh 4

Không ai nói rằng bạn nên tập hết sức có thể tại phòng tập thể dục hoặc dành hàng giờ liền để tập thể dục. Thực hiện các buổi tập luyện ngắn và kiên trì là đủ.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Sinh lý học đã chỉ ra rằng tập thể dục chỉ 30 phút 4-6 lần một tuần cũng có hiệu quả tương đương với việc tập luyện lâu hơn 2-3 lần một tuần. Sử dụng thông tin này vì lợi ích của riêng bạn và dành nửa giờ đó cho loại bài tập bạn thích.

4. Giúp sự trao đổi chất của bạn

Nếu bạn đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống của mình, có lẽ bạn đã nghe nói về các loại thực phẩm có thể tăng tốc độ trao đổi chất: ớt, trà, bông cải xanh, các loại súp, thực phẩm chứa nhiều canxi, v.v. Hãy thử thêm chúng vào kế hoạch ăn kiêng mới của bạn nhé.

5. Giữ đủ nước

Những bí quyết nhỏ giúp bạn có được thân hình lý tưởng ngay cả sau tuổi 30 - Ảnh 5

Như chúng ta đã biết, hydrat hóa là chìa khóa cho sức khỏe tổng thể và cơ thể đẹp. Nó giúp bạn cảm thấy tốt hơn, thỏa mãn cơn đói của bạn, giúp bạn giảm cân bằng cách ngăn ngừa tích nước, cải thiện tiêu hóa và duy trì sự trao đổi chất cao. Hãy nhớ rằng: quá trình trao đổi chất diễn ra càng tích cực, bạn càng dễ dàng giảm cân và lấy lại vóc dáng.

Nếu bạn vẫn đang ở độ tuổi 20, bạn đã bao giờ nghĩ đến việc làm thế nào để giữ cho cơ thể mình luôn tươi trẻ sau khi bước sang tuổi 30? Và nếu bạn đã chạm ngưỡng 30, bạn có những phương pháp nào để đạt được thân hình mơ ước chưa? Những mẹo nhỏ trên sẽ là chìa khóa vàng bạn nên cất giữ nhé.

Theo Brightside 

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