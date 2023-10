Nguyên nhân dẫn đến tình trạng viêm nang lông và 3 cách điều trị đơn giản tại nhà

Nguyên nhân phổ biến nhất của viêm nang lông là do vi khuẩn đa số là tụ cầu trùng. Ngoài ra có thể do nấm, virut, ký sinh vật...

Ảnh minh họa: Internet

