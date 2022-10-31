Nguyên nhân dẫn đến tình trạng viêm nang lông và 3 cách điều trị đơn giản tại nhà

Làm đẹp 31/10/2022 06:27

Viêm nang lông là một vấn đề tuy không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khoẻ nhưng về mặt thẩm mỹ sẽ khiến nhiều người mất đi sự tự tin trên cơ thể.

Nguyên nhân dẫn tới viêm nang lông

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng viêm nang lông và 3 cách điều trị đơn giản tại nhà - Ảnh 1

Nguyên nhân phổ biến nhất của viêm nang lông là do vi khuẩn đa số là tụ cầu trùng. Ngoài ra có thể do nấm, virut, ký sinh vật... 

Ảnh minh họa: Internet

Theo các bác sĩ da liễu hàng đầu, viêm nang lông là do nhiễm khuẩn tại lỗ chân lông hoặc chân tóc, gây ra bởi vi khuẩn hoặc nấm nhưng rất hiếm gặp. Nguyên nhân phổ biến nhất của viêm nang lông là do vi khuẩn đa số là tụ cầu trùng. Ngoài ra có thể do nấm, virut, ký sinh vật... 

Tuy nhiên, có một số nguyên nhân chủ yếu sau gây ra viêm nang lông mà chúng ta không nên bỏ qua:

  • Do di truyền: Theo kết quả thống kê thì có hơn 60% người mắc bệnh viêm nang lông có người thân hoặc người sinh thành trực tiếp mắc bệnh này, trước đó.
  • Do vệ sinh da và tẩy lông không đúng cách: Vệ sinh làn da không đúng cách cũng như lạm dụng mỹ phẩm làm cho làn da yếu ớt đi, không có đủ sức đề kháng chống lại sự xâm nhập của viêm. 
  • Do tuyến bã dầu: Da tiết quá nhiều dầu sẽ khiến lỗ chân lông bị bít lại, dầu, mồ hôi và cả bụi bẩn không thoát ra được. Đây chính là cơ hội khiến các vi khuẩn xâm nhập sinh ra viêm nhiễm dẫn đến viêm chân lông.
  • Sử dụng thuốc quá nhiều: Nếu bạn có bệnh và cần sử dụng thuốc kháng sinh liên tục trong một thời gian dài thì các lợi khuẩn của cơ thể dần dần sẽ bị tiêu diệt, thay vào đó là sự phát triển của các vi khuẩn kị khí dẫn đến viêm lỗ chân lông.
  • Do sử dụng quần áo bó sát: quần áo bó sẽ cọ xát mạnh vào da…cũng là nguyên nhân gây viêm nang lông, nhất là các loại quần áo làm từ sợi tổng hợp thường không được thông thoáng.

Cách trị viêm nang lông tại nhà đơn giản bằng nha đam

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng viêm nang lông và 3 cách điều trị đơn giản tại nhà - Ảnh 2

Nha đam là một nguyên liệu lành tính, có tác dụng làm dịu da, chữa lành các vùng da có dấu hiệu bị khô, bỏng, làm dịu các đốm mụn.

Ảnh minh họa: Internet

Nha đam là một nguyên liệu lành tính, có tác dụng làm dịu da, chữa lành các vùng da có dấu hiệu bị khô, bỏng, làm dịu các đốm mụn. Rất thích hợp cho việc chữa trị viêm nang lông mà không gây kích ứng da.

Cách thực hiện như sau:

  • Lấy 1 – 2 lá nha đam rửa sạch, tách vỏ rồi dùng thịt nha đam thoa lên vùng da bị viêm nang lông.
  • Nhẹ nhàng massage vùng da trong khoảng 20 phút.
  • Rửa sạch và dùng khăn lau khô.
  • Duy trì đều đặn một tuần từ 2 -3 lần, không những chữa trị dứt điểm mà còn đem ;lại làn da trắng, mịn màng.

Cách trị viêm nang lông tại nhà nhanh nhất bằng bã cà phê

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng viêm nang lông và 3 cách điều trị đơn giản tại nhà - Ảnh 3

Bã cà phê là một trong những loại nguyên liệu để làm đẹp được nhiều người sử dụng nhờ khả năng làm sạch và dưỡng da hiệu quả sau một thời gian sử dụng, bạn sẽ cảm thấy làm da sáng và mịn hơn trông thấy.

Ảnh minh họa: Internet

Bã cà phê là một trong những loại nguyên liệu để làm đẹp được nhiều người sử dụng nhờ khả năng làm sạch và dưỡng da hiệu quả sau một thời gian sử dụng, bạn sẽ cảm thấy làm da sáng và mịn hơn trông thấy.

Hướng dẫn sử dụng cà phê cho việc điều trị viêm nang lông:

  • Trộn 2 muỗng bã cà phê + 1 muỗng dầu oliu thành hỗn hợp mềm dẻo
  • làm sạch vùng da măt, ngực,. nơi cần điều trị.
  • thoa hỗn hợp trên da tầm 10-15 phút một cách nhẹ nhàng, không chà sát do các hạt cà phê sẽ gây tác động mạnh khiến da bị tổn thương.
  • Rửa sạch bằng nước ấm và thấm khô bằng khăn bong.

Nên thực hiện đều đặn 2 lần một tuần để có kết quả tốt nhất.

Cách chữa trị viêm nang lông bằng dầu dừa

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng viêm nang lông và 3 cách điều trị đơn giản tại nhà - Ảnh 4

Dầu dừa là một loại axit lauric, có tác  dụng kháng viêm, ngăn chặn sự hình thành nấm trên các nang lông. Ngoài ra còn giàu vitamin E giúp làm chậm láo hoá và giảm tổn thương do các viêm nang lông gây ra.

Ảnh minh họa: Internet

Dầu dừa là một loại axit lauric, có tác  dụng kháng viêm, ngăn chặn sự hình thành nấm trên các nang lông. Là acid béo có nhiều tác dụng trong việc làm đẹp như dưỡng ẩm, làm mềm da,.. Ngoài ra còn giàu vitamin E giúp làm chậm láo hoá và giảm tổn thương do các viêm nang lông gây ra.

Công thức chữa viêm nang lông như sau:

  • Làm sạch da bằng nước ấm khiến các nag lông giãn nở và được làm sạch.
  • Sử dụng từ 2-3 thìa dầu dừa, massage 10-15p tại các vị trí bị viêm nang lông, giúp thẩm thấu và làm mềm da.
  • Làm sạch với nước ấm và lau khô da.

Phương pháp này cũng chỉ cần thực hiện từ 2-3 lần một tuần. Đối với da dầu thì có thể giảm số lần sử dụng lại sao cho phù hợp.

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