Nghiên cứu chỉ ra bất kỳ bài tập thể dục nào cũng đều tốt cho tim, thay vì ngồi hàng giờ trong văn phòng

Làm đẹp 18/12/2023 09:42

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng tập thể dục hàng ngày từ nhẹ đến vừa phải đều rất tốt cho sức khỏe tim mạch.

Chúng ta đã nghe nói nhiều về việc ngồi trong nhiều giờ hoặc ít vận động sẽ không tốt cho sức khỏe. Thực tế, theo một nghiên cứu của Tạp chí Tim mạch châu Âu (UCL), đã ghi nhận rằng thậm chí việc tập thể dục nhẹ đến vừa phải hàng ngày thay thế việc ngồi có thể tốt cho sức khỏe tim mạch.

Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu của UCL đã kiểm tra dữ liệu thu được từ 6 nghiên cứu liên quan đến 15.246 cá nhân trên 5 quốc gia.

Mục đích là để khám phá mối liên hệ giữa các kiểu vận động hàng ngày và sức khỏe tim mạch, được đánh giá thông qua 6 chỉ số thường được sử dụng.

Mỗi người tham gia sử dụng một thiết bị đeo được gắn ở đùi để theo dõi hoạt động của họ liên tục trong 24 giờ, cùng với các đánh giá về sức khỏe tim mạch.

Nghiên cứu chỉ ra bất kỳ bài tập thể dục nào cũng đều tốt cho tim, thay vì ngồi hàng giờ trong văn phòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu đã tiết lộ những hành vi khác nhau cấu thành nên một ngày tiêu chuẩn 24 giờ. Đáng chú ý, việc tham gia vào các hoạt động cường độ vừa phải cho thấy tác động tích cực lớn nhất đến sức khỏe tim mạch, tiếp theo là hoạt động nhẹ, đứng và ngủ, trái ngược với những tác động bất lợi liên quan đến hành vi ít vận động.

Các nhà nghiên cứu đã mô phỏng điều gì sẽ xảy ra nếu một người thay đổi các hoạt động khác nhau trong ngày trong một tuần để xem nó ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tim mạch của họ.

Họ phát hiện ra rằng ngay cả một thay đổi nhỏ, chẳng hạn như thay thế 5 phút ngồi bằng hoạt động cường độ vừa phải, cũng có tác động tích cực đến tim.

Ví dụ, hãy xem xét một phụ nữ 54 tuổi có chỉ số BMI trung bình là 26,5. Nếu cô ấy thay thế 30 phút ít vận động bằng tập thể dục, chỉ số BMI của cô ấy có thể giảm 0,64, tức là chênh lệch 2,4%.

Tương tự, thay đổi 30 phút ngồi hoặc nằm bằng tập thể dục vừa phải hoặc mạnh có thể làm giảm 2,5 cm (2,7%) chu vi vòng eo hoặc giảm 1,33 mmol/mol (3,6%) lượng huyết sắc tố glycated.

Nghiên cứu chỉ ra bất kỳ bài tập thể dục nào cũng đều tốt cho tim, thay vì ngồi hàng giờ trong văn phòng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Điều này cho thấy ngay cả những thay đổi nhỏ trong hoạt động hàng ngày cũng có thể tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa đối với sức khỏe tim mạch.

Về nghiên cứu này, Tiến sĩ Jo Blodgett,  đã đề cập rằng trong quá trình thay đổi hoạt động thay vì ngồi làm việc tốt cho tim, mức độ cường độ của hoạt động vẫn quan trọng.

Điều này có nghĩa là tập thể dục vừa phải đến mạnh mẽ là tốt hơn cho tim. Đi bộ nhanh, chạy hoặc thậm chí đi bộ trên cầu thang có thể rất tốt cho sức khỏe tim mạch.

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Từ khóa:   tim mạch sức khỏe tập thể dục

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