Nếu da liên tục đổ dầu khiến bạn ái ngại thì bạn rất cần những bí quyết kiểm soát da nhờn siêu hữu hiệu này

Sau đây là sáu cách mà mọi người có thể giảm các triệu chứng của da nhờn mà không cần kê đơn thuốc.

Bã nhờn rất quan trọng để giữ cho da khỏe mạnh. Tuy nhiên, quá nhiều bã nhờn có thể dẫn đến da nhờn, lỗ chân lông bị tắc và nổi mụn. Quản lý da nhờn thường đòi hỏi bạn phải tạo thói quen chăm sóc da thường xuyên.

Ảnh minh họa Bã nhờn rất quan trọng để giữ cho da khỏe mạnh. Tuy nhiên, quá nhiều bã nhờn có thể dẫn đến da nhờn, lỗ chân lông bị tắc và nổi mụn. Quản lý da nhờn thường đòi hỏi bạn phải tạo thói quen chăm sóc da thường xuyên. Sau đây là sáu cách mà mọi người có thể giảm các triệu chứng của da nhờn mà không cần kê đơn thuốc.

Rửa mặt thường xuyên có thể làm giảm lượng dầu trên da. Các phương pháp sau đây được khuyến khích để rửa sạch da dầu:

Rửa bằng sữa rửa mặt nhẹ nhàng và nước ấm.

Tránh chất tẩy rửa có hương thơm, chất dưỡng ẩm bổ sung hoặc hóa chất mạnh, có thể gây kích ứng hoặc làm khô da, khiến da phản ứng bằng cách tạo ra nhiều bã nhờn.

Tránh xơ mướp và khăn mặt thô ráp, vì ma sát nhiều hơn có thể kích thích da tiết nhiều dầu hơn.

Rửa bằng nước ấm và sữa rửa mặt nhẹ nhàng có thể làm giảm lượng dầu trên da.

Nếu cách này không hiệu quả, một số sản phẩm chăm sóc mụn bằng thuốc có thể hữu ích. Những sản phẩm này chứa các axit có thể giải quyết da nhờn, chẳng hạn như:

axit salicylic

axit glycolic

axit beta-hydroxy

benzoyl peroxide

Các axit này có thể gây kích ứng đối với một số loại da. Khi bắt đầu sử dụng một sản phẩm mới, hãy sử dụng nó trên một vùng da nhỏ trước để xem phản ứng của cơ thể của bạn có kích ứng không nhé.

Lựa chọn sữa rửa mặt phù hợp có thể hiệu quả đối với một số người. Sữa rửa mặt dịu nhẹ được làm bằng natri laureth carboxylate và alkyl carboxylate có hiệu quả để điều trị mụn trứng cá ở mức độ trung bình, mặc dù nó làm tăng sản xuất bã nhờn ở một số vùng trên khuôn mặt.

Đối với nhiều người chỉ đơn giản là da dầu và không bị mụn trứng cá, sữa rửa mặt chứa glycerin không có mùi thơm có thể hữu ích.

2. Sử dụng toner

Toner làm se da có chứa cồn có xu hướng làm khô da. Tuy nhiên với những chất chất làm se da tự nhiên chẳng hạn như cây phỉ có thể có đặc tính làm dịu da.

Cây phỉ có hàm lượng tannin cao giúp nó trở thành một chất làm se và chống viêm tự nhiên. Nhiều người có làn da dầu sử dụng cây phỉ làm nước hoa hồng duy nhất cho làn da.

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Ở một số người, các loại toner làm se khít lỗ chân lông tự nhiên có thể làm cho lỗ chân lông loại bỏ được các mảnh nhỏ của sản phẩm hoặc lớp trang điểm có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông.

Tuy nhiên, những sản phẩm này có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Một số có thể thấy rằng da mặt của họ ngứa ran khi sử dụng các loại toner làm se khít lỗ chân lông. Nếu điều này xảy ra, đó có thể là dấu hiệu của sự kích ứng dẫn đến tiết nhiều bã nhờn hơn.

Mọi người nên thử bất kỳ loại toner mới nào trên một vùng da nhỏ để tránh gây kích ứng.

3. Vỗ nhẹ lên mặt cho da khô

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Khi lau khô mặt sau khi rửa và sử dụng toner, mọi người nên dùng khăn mềm vỗ nhẹ cho da khô.

Tuy nhiên, điều này cần được thực hiện cẩn thận. Không nên dùng khăn thô kéo lên da vì nó có thể kích thích da tạo ra nhiều bã nhờn hơn.

4. Sử dụng giấy thấm dầu

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Nhiều công ty sản xuất giấy thấm, là loại giấy thấm được thiết kế đặc biệt để hút dầu khỏi da.

Giấy thấm sẽ không xử lý việc sản xuất bã nhờn trên da, nhưng chúng có thể được sử dụng để loại bỏ dầu thừa trên da suốt cả ngày để làm cho da bớt bóng hơn.

Một người cũng có thể thử miếng vải tẩm thuốc với các thành phần tẩy rửa quen thuộc, chẳng hạn như axit salicylic hoặc axit glycolic. Chúng có thể giúp loại bỏ dầu thừa trong ngày, đồng thời làm sạch các lỗ chân lông và da.

5. Sử dụng mặt nạ dưỡng da

Một số loại mặt nạ có thể có lợi cho việc điều trị da nhờn. Chúng có thể chứa các thành phần như:

Đất sét : Mặt nạ có chứa các khoáng chất như smectite hoặc bentonite có thể hấp thụ dầu và giảm độ bóng của da và mức độ bã nhờn mà không gây kích ứng da. Chỉ thỉnh thoảng sử dụng chúng để tránh da bị khô và thoa kem dưỡng ẩm nhẹ nhàng sau đó.

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Mật ong : Mật ong thô tự nhiên có chất lượng kháng khuẩn và khử trùng. Đắp mặt nạ mật ong trong 10 phút có thể làm giảm mụn trứng cá và da nhờn trong khi giữ cho da mềm mại.

Mật ong thô tự nhiên có chất lượng kháng khuẩn và khử trùng. Đắp mặt nạ mật ong trong 10 phút có thể làm giảm mụn trứng cá và da nhờn trong khi giữ cho da mềm mại. Bột yến mạch : Mặt nạ có chứa bột yến mạch dạng keo có thể giúp làm sạch da. Yến mạch chứa chất saponin nhẹ nhàng giúp làm sạch, chất chống oxy hóa và có cả các hợp chất chống viêm có thể làm dịu da bị kích ứng.

6. Bôi kem dưỡng ẩm

Kem dưỡng ẩm có thể có lợi cho da nếu sử dụng đúng loại.

Trong khi nhiều người có da nhờn tránh dùng kem dưỡng ẩm vì sợ rằng da của họ trông nhờn hơn, thì việc sử dụng các loại kem dưỡng ẩm phù hợp có thể có lợi cho loại da này.

Đối với những người có làn da rất nhờn, kem dưỡng ẩm không dầu có thể giúp giữ ẩm và bảo vệ da mà không gây cảm giác nhờn dính. Lô hội có thể là một loại kem dưỡng ẩm tốt để điều trị mụn trứng cá và da nhờn. Một số hợp chất trong lô hội có thể có tác dụng làm dịu da một cách tự nhiên. Một sản phẩm nên có ít nhất 10% lô hội trong đó để có thể trở thành một loại kem dưỡng ẩm hiệu quả.

Một số người chọn sử dụng gel lô hội nguyên chất để dưỡng ẩm, nhưng cần lưu ý các thành phần ẩn, đặc biệt là cồn biến tính, có thể làm khô và kích ứng da.

Cách phòng ngừa da nhờn

Da nhờn có liên quan đến di truyền có thể khó ngăn ngừa. Ngay cả da dầu do thay đổi nội tiết tố cũng khó kiểm soát.

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Cách phòng ngừa tốt nhất cho da nhờn là mỗi cá nhân phải tìm ra một thói quen chăm sóc da phù hợp hiệu quả và tuân thủ nó.

Khi da dầu nổi lên, bạn có thể dễ dàng che đi bằng lớp trang điểm. Tuy nhiên, một số sản phẩm nhất định, đặc biệt là các sản phẩm gốc dầu, có thể làm cho các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn hoặc làm tắc nghẽn lỗ chân lông.

Trang điểm dạng nước có thể là lựa chọn tốt hơn đối với một số người, trong khi những người khác lại cho rằng không trang điểm là tốt nhất cho làn da của họ.

Nhiều người cũng nói rằng chế độ ăn uống của họ là nguyên nhân giữ cho làn da của họ không tiết dầu quá mức. Bạn nên phòng ngừa bằng cách uống đủ nước, tránh thức ăn nhiều dầu mỡ và chất béo chuyển hóa, ăn một chế độ ăn uống đầy đủ với toàn bộ thực phẩm lành mạnh.

Triệu chứng da nhờn

Các triệu chứng của da nhờn có thể bao gồm da bóng, lỗ chân lông bị tắc, nổi mụn hoặc da trông thô ráp.

Da dầu thường xuyên ảnh hưởng đến da mặt. Các triệu chứng của da dầu bao gồm:

da ặt sáng bóng hoặc nhờn

lỗ chân lông rất to hoặc lộ rõ ​​trên da

da trông dày hoặc thô ráp

nổi mụn thỉnh thoảng hoặc dai dẳng

lỗ chân lông bị tắc và mụn đầu đen

Những người có làn da dầu có thể gặp khó khăn khi tìm cách trang điểm phù hợp với làn da của mình, vì lớp trang điểm có thể trộn lẫn với bã nhờn, tạo ra độ sệt khác nhau.

Các triệu chứng của da nhờn và mức độ nghiêm trọng của chúng khác nhau giữa mọi người. Di truyền có thể đóng một vai trò trong việc da trở nên nhờn như thế nào. Sự thay đổi hormone hoặc mức độ căng thẳng cao cũng có thể làm tăng sản xuất bã nhờn của cơ thể.

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Nhiều phương pháp điều trị da nhờn tại nhà chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng, mặc dù có một số bằng chứng khoa học cho thấy có thể hiệu quả.

Bài kiểm tra cuối cùng về tính hiệu quả là trải nghiệm cá nhân. Một người nên tìm một thói quen phù hợp với mình và gắn bó với nó để điều trị da nhờn.

Cách tốt nhất có thể là tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu và làm việc với bác sĩ để ghi lại các hoạt động hàng ngày và các yếu tố có thể gây ra da nhờn.

Điều cần thiết là phải thử bất kỳ sản phẩm hoặc phương pháp nào trên một vùng da nhỏ trước tiên để ghi nhận bất kỳ phản ứng nào của da. Nếu da phản ứng không tốt với một sản phẩm nào đó thì không nên sử dụng lại sản phẩm đó, mọi người nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu để có những lựa chọn khác tốt ơn.

Một người bị mụn trứng cá nặng và các triệu chứng của da nhờn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu để có cách bảo vệ da tốt nhất và ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng hoặc sẹo.

Theo Medical News Today