7 mối quan tâm về làn da mà phụ nữ trên 40 tuổi nên đặc biệt lưu ý

Làm đẹp 12/03/2022 11:28

Khi bạn già đi, làn da của bạn sẽ thay đổi. Lão hóa làm mất độ đàn hồi của da vì khả năng chữa lành tự nhiên của cơ thể bị chậm lại và trải qua một số thay đổi nội tiết tố. Kết quả là, bạn có thể phát triển một số vấn đề về da có tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của bạn.

7 mối quan tâm về làn da mà phụ nữ trên 40 tuổi nên đặc biệt lưu ý - Ảnh 1
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Dưới đây là bảy mối quan tâm về da mà phụ nữ trên 40 tuổi nên chú ý:

1. Da thêm khô hơn

7 mối quan tâm về làn da mà phụ nữ trên 40 tuổi nên đặc biệt lưu ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Tình trạng da này có thể khiến làn da của bạn trông khô ráp và thiếu đi vẻ tươi sáng tự nhiên, khỏe mạnh. Phụ nữ trong năm năm đầu của thời kỳ mãn kinh có nguy cơ cao bị khô da vì cơ thể mất đi khoảng 30% collagen một cách tự nhiên.

Giải pháp: Bạn không cần phải tốn hàng nghìn đô để điều trị thêm về da khô. Sử dụng serum dưỡng ẩm tốt và kem dưỡng ẩm mỗi sáng và tối sau khi rửa mặt là đủ. Điều này giúp khóa lượng dầu tự nhiên do da tiết ra, giữ cho làn da của bạn trông săn chắc, mềm mại và mịn màng hơn. Và tất nhiên, đừng quên bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời (tác nhân gây ra nếp nhăn và khô) bằng cách thoa kem chống nắng hàng ngày.

7 mối quan tâm về làn da mà phụ nữ trên 40 tuổi nên đặc biệt lưu ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa

2. Nếp nhăn quanh mắt

7 mối quan tâm về làn da mà phụ nữ trên 40 tuổi nên đặc biệt lưu ý - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Vùng da quanh mắt mỏng hơn các bộ phận khác trên khuôn mặt, đó là lý do tại sao vùng da này rất dễ bị nếp nhăn. Phụ nữ phát triển các loại nếp nhăn khác nhau quanh mắt, cụ thể là nếp nhăn động, nếp nhăn tĩnh hoặc đường hằn quanh mắt.

Giải pháp: Kem dưỡng mắt chống lão hóa tốt nên là một phần trong thói quen chăm sóc da hàng ngày của bạn vì nó sẽ giúp giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn và giữ cho vùng da mắt trẻ lâu hơn. Bạn cũng có thể thử tập yoga cho mặt để làm dịu sự xuất hiện của các nếp nhăn quanh mắt.

7 mối quan tâm về làn da mà phụ nữ trên 40 tuổi nên đặc biệt lưu ý - Ảnh 5
Ảnh minh họa

3. Giãn tĩnh mạch 

Sau bốn mươi, phụ nữ dễ bị giãn tĩnh mạch mặt vì các tĩnh mạch tự nhiên yếu đi và dễ bị giãn ra hơn. Kết quả là, một khối phồng dưới da hình thành. Áp lực của máu tăng thêm làm cho những thay đổi này rõ ràng hơn. Ngoài lão hóa, các tĩnh mạch trên khuôn mặt cũng có thể phát triển do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều, áp lực quá cao và uống rượu. Những phụ nữ có thành viên trong gia đình bị nổi các tĩnh mạch trên khuôn mặt cũng dễ mắc phải vấn đề tương tự khi họ già đi.

7 mối quan tâm về làn da mà phụ nữ trên 40 tuổi nên đặc biệt lưu ý - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Giải pháp : Vì sự ra đời của công nghệ, việc điều trị các vấn đề về tĩnh mạch trên khuôn mặt của bạn ngày nay rất dễ dàng. Hiện nay có các phương pháp điều trị da không xâm lấn giúp loại bỏ các tĩnh mạch trên khuôn mặt trong vòng vài phút.

4. Mụn và lão hóa cùng đến một lúc

Thật khó chịu khi bạn phải đối mặt với mụn và nếp nhăn cùng một lúc và cuộc chiến chống lại mụn tưởng chừng như một câu chuyện không bao giờ có hồi kết! Và khi bạn đang phải vật lộn với những nốt mụn, nó cũng có thể ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của bạn của bạn.

7 mối quan tâm về làn da mà phụ nữ trên 40 tuổi nên đặc biệt lưu ý - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Giải pháp: Giữ cho làn da của bạn sạch sẽ và khỏe mạnh, ngăn ngừa bất kỳ loại mụn không mong muốn nào xuất hiện trở lại trên da! Ngoài ra, khi bạn đang phải vật lộn với mụn trứng cá, một chế độ ăn uống lành mạnh là rất quan trọng. Tốt nhất bạn nên giảm thiểu tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều đường đã qua chế biến và ăn nhiều trái cây và rau tươi.

5. Bàn tay trông già hơn

Khi chúng ta nghĩ về việc trông già đi, chúng ta thường nghĩ đến những nếp nhăn trên khuôn mặt và mái tóc bạc. Nhưng đôi bàn tay của bạn thực sự có thể tiết lộ tuổi tác của bạn trước tiên nếu bạn không chăm sóc làn da mỏng manh, thường xuyên bị lạm dụng trên bàn tay của mình. 

7 mối quan tâm về làn da mà phụ nữ trên 40 tuổi nên đặc biệt lưu ý - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Việc tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng mặt trời, quá nóng và quá lạnh, nước và xà phòng từ quá trình giặt giũ hàng ngày và các hóa chất khắc nghiệt có thể gây hại cho đôi tay của bạn.

Giải pháp : Nếu bạn muốn giữ cho đôi tay của mình luôn mịn màng và mềm mại khi có tuổi, hãy tạo thói quen sử dụng kem dưỡng ẩm cho da tay hầu như sau mỗi khi rửa tay nhé! Ngày nay, việc rửa tay và sử dụng nước rửa tay thường xuyên càng khiến điều này trở nên quan trọng hơn để bù đắp cho tình trạng khô da do lau chùi của bạn. Tẩy tế bào chết thường xuyên bằng hỗn hợp tẩy tế bào chết cũng sẽ giúp bàn tay của bạn trông tươi trẻ hơn theo năm tháng.

6. Da đầu ngứa

7 mối quan tâm về làn da mà phụ nữ trên 40 tuổi nên đặc biệt lưu ý - Ảnh 9
Ảnh minh họa

Da đầu bị ngứa có thể gây ra các triệu chứng khó chịu, chẳng hạn như cực kỳ ngứa và thường xuyên gãi. Điều này có thể trở thành một vấn đề, đặc biệt nếu lối sống của bạn yêu cầu bạn phải ra ngoài và đi lại. Trong một số trường hợp, da đầu bị ngứa có thể kèm theo rụng tóc. Rụng tóc có thể xảy ra khi gãi quá mạnh hoặc ngứa ngáy ảnh hưởng đến sức mạnh và cấu trúc của các nang tóc.

Giải pháp : Ngăn ngừa rụng tóc bằng cách sử dụng phương pháp điều trị da đầu tốt giúp làm dịu da đầu khô, ngứa và cải thiện độ chắc khỏe của tóc theo thời gian. Một phương pháp điều trị ngứa da đầu tại nhà hiệu quả là giấm táo. Chỉ cần pha loãng giấm táo trong nước ấm và sử dụng nó như một loại nước xả sau khi thoa dầu gội đầu.

7. Đốm nâu trên tay và cổ

7 mối quan tâm về làn da mà phụ nữ trên 40 tuổi nên đặc biệt lưu ý - Ảnh 10
Ảnh minh họa

Kem chống nắng đã trở thành một phần quan trọng trong thói quen chăm sóc da hàng ngày của hầu hết phụ nữ nhưng cổ và bàn tay là một trong những vị trí phổ biến nhất mà mọi người quên thoa kem chống nắng. Kết quả là nó khiến da bị sạm màu và xuất hiện các đốm nâu khi những vùng da này tiếp xúc với tia UV có hại của ánh nắng mặt trời.

Giải pháp : Sử dụng kem chống nắng thường xuyên là điều cần thiết tuyệt đối cho làn da không tỳ vết ở độ tuổi 40 trở đi! Hãy chắc chắn rằng bạn luôn sử dụng kem chống nắng cho mặt của bạn trên cổ của bạn. Và hãy tìm một loại kem dưỡng da tay có cả khả năng chống nắng để nó có thể làm nhiệm vụ kép cho bạn.

7 mối quan tâm về làn da mà phụ nữ trên 40 tuổi nên đặc biệt lưu ý - Ảnh 11
Ảnh minh họa

Làm việc với các chuyên gia

7 mối quan tâm về làn da mà phụ nữ trên 40 tuổi nên đặc biệt lưu ý - Ảnh 12
Ảnh minh họa

Bạn không thể ngăn chặn sự lão hóa của cơ thể, nhưng có nhiều cách để bạn trì hoãn các dấu hiệu lão hóa trên da. Bên cạnh những mẹo được thảo luận trong bài viết này, bạn nên cân nhắc việc đi khám bác sĩ da liễu thường xuyên. Họ được đào tạo và có kinh nghiệm để đánh giá tình trạng da của bạn và đề xuất các giải pháp để đảm bảo rằng da sẽ trông trẻ hơn ngay cả khi bạn già đi!

Theo Beayty Tidbits

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