Nuông chiều làn da đúng cách để sở hữu vẻ đẹp 'mỹ miều' dù bạn có là một người bận rộn

Làm đẹp 12/03/2022 14:20

Bạn không có thời gian chăm sóc da chuyên sâu? Bạn vẫn có thể nuông chiều bản thân bằng cách nắm bắt những điều cơ bản trong quá trình dưỡng da. Chăm sóc da tốt và lựa chọn lối sống lành mạnh có thể giúp trì hoãn quá trình lão hóa tự nhiên và ngăn ngừa các vấn đề về da khác nhau. 

Nuông chiều làn da đúng cách để sở hữu vẻ đẹp 'mỹ miều' dù bạn có là một người bận rộn - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Để "nuông chiều" làn da đúng cách. bạn hãy bắt đầu với năm mẹo đơn giản này.

1. Bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời

Một trong những cách quan trọng nhất để chăm sóc da của bạn là bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời. Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời suốt đời có thể gây ra nếp nhăn, đốm đồi mồi và các vấn đề về da khác cũng như làm tăng nguy cơ ung thư da.

Nuông chiều làn da đúng cách để sở hữu vẻ đẹp 'mỹ miều' dù bạn có là một người bận rộn - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Để chống nắng đầy đủ nhất:

  • Sử dụng kem chống nắng. Sử dụng kem chống nắng phổ rộng với chỉ số SPF ít nhất là 15. Thoa kem chống nắng nhiều và thoa lại sau mỗi hai giờ hoặc thoa thường xuyên hơn nếu bạn đang bơi hoặc đổ mồ hôi.
Nuông chiều làn da đúng cách để sở hữu vẻ đẹp 'mỹ miều' dù bạn có là một người bận rộn - Ảnh 3
Ảnh minh họa
  • Tìm bóng râm. Tránh ánh nắng mặt trời trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, đó khi tia nắng mặt trời mạnh nhất.
  • Mặc quần áo bảo hộ. Che da bằng áo sơ mi dài tay, quần dài và mũ rộng vành được dệt kín. Ngoài ra, hãy xem xét các chất phụ gia giặt là giúp quần áo có thêm một lớp bảo vệ tia cực tím trong một số lần giặt nhất định hoặc quần áo chống nắng đặc biệt, được thiết kế đặc biệt để ngăn chặn tia cực tím.

2. Không hút thuốc

Hút thuốc làm cho làn da của bạn trông già hơn và góp phần hình thành các nếp nhăn. Hút thuốc làm thu hẹp các mạch máu nhỏ ở lớp ngoài cùng của da, làm giảm lưu lượng máu và khiến da nhợt nhạt hơn. Điều này cũng làm da cạn kiệt oxy và các chất dinh dưỡng quan trọng đối với sức khỏe của da.

Nuông chiều làn da đúng cách để sở hữu vẻ đẹp 'mỹ miều' dù bạn có là một người bận rộn - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Hút thuốc cũng làm hỏng collagen và elastin - những sợi cung cấp sức mạnh và độ đàn hồi cho da của bạn. Ngoài ra, các biểu hiện lặp đi lặp lại trên khuôn mặt bạn thực hiện khi hút thuốc - chẳng hạn như mím môi khi hít vào và nheo mắt để tránh khói có thể góp phần hình thành nếp nhăn.

Ngoài ra, hút thuốc làm tăng nguy cơ ung thư da tế bào vảy. Nếu bạn hút thuốc, cách tốt nhất để bảo vệ làn da của bạn là bỏ thuốc lá. Hãy hỏi bác sĩ để cho bạn lời khuyên hoặc phương pháp điều trị để giúp bạn ngừng hút thuốc.

3. Đối xử nhẹ nhàng với làn da của bạn

Làm sạch và cạo lông hàng ngày có thể gây hại cho làn da của bạn. Để giữ cho các thao tác nhẹ nhàng với làn da:

  • Hạn chế thời gian tắm. Nước nóng và vòi hoa sen hoặc bồn tắm lâu sẽ loại bỏ dầu trên da của bạn. Hạn chế thời gian tắm hoặc sử dụng vòi hoa sen và sử dụng nước ấm thay vì dùng nước nóng.
Nuông chiều làn da đúng cách để sở hữu vẻ đẹp 'mỹ miều' dù bạn có là một người bận rộn - Ảnh 5
Ảnh minh họa
  • Tránh xà phòng mạnh. Xà phòng và chất tẩy rửa mạnh có thể loại bỏ dầu trên da của bạn. Thay vào đó, hãy chọn những loại sữa rửa mặt dịu nhẹ.
  • Cạo lông cẩn thận. Để bảo vệ và bôi trơn da của bạn, hãy thoa kem cạo lông, kem dưỡng da hoặc gel trước khi cạo lông. Đối với những lần cạo gần nhất, hãy sử dụng dao cạo sạch và sắc. Cạo theo chiều lông mọc, không cạo ngược chiều lông mọc.
  • Lau khô. Sau khi rửa hoặc tắm, vỗ nhẹ hoặc thấm khô da bằng khăn để da còn ẩm.
Nuông chiều làn da đúng cách để sở hữu vẻ đẹp 'mỹ miều' dù bạn có là một người bận rộn - Ảnh 6
Ảnh minh họa
  • Dưỡng ẩm cho da khô. Nếu da bạn khô, hãy sử dụng kem dưỡng ẩm phù hợp với loại da của bạn. Để sử dụng hàng ngày, hãy cân nhắc kem dưỡng ẩm có chứa SPF.

4. Ăn một chế độ ăn uống lành mạnh

Nuông chiều làn da đúng cách để sở hữu vẻ đẹp 'mỹ miều' dù bạn có là một người bận rộn - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Một chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp bạn có hình thể đẹp nhất. Ăn nhiều trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc. Mối liên quan giữa chế độ ăn uống và mụn trứng cá không rõ ràng, nhưng một số nghiên cứu cho thấy rằng một chế độ ăn uống giàu dầu cá hoặc chất bổ sung dầu cá và ít chất béo không lành mạnh cũng như ít carbohydrate chế biến hoặc tinh chế có thể thúc đẩy làn da trẻ trung hơn. Uống nhiều nước cũng giúp giữ nước cho da thêm đàn hồi, căng bóng.

5. Quản lý căng thẳng

Nuông chiều làn da đúng cách để sở hữu vẻ đẹp 'mỹ miều' dù bạn có là một người bận rộn - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Căng thẳng không kiểm soát có thể làm cho da của bạn trở nên nhạy cảm hơn và gây ra mụn và các vấn đề về da khác. Để khuyến khích làn da khỏe mạnh cũng như trạng thái tinh thần khỏe mạnh, bạn hãy thực hiện các bước để kiểm soát căng thẳng của bạn. Ngủ đủ giấc, đặt giới hạn hợp lý, thu nhỏ danh sách việc cần làm và dành thời gian để làm những việc bạn yêu thích. Kết quả có thể ấn tượng hơn bạn mong đợi.

Theo Mayo Clinic

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