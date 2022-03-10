Tuy nhiên, nếu bạn thực sự phải vật lộn để sống chung với chúng, có nhiều cách để loại bỏ vết rạn da nhanh chóng, cả thông qua liệu trình và các biện pháp tự nhiên.

Thực sự không cần phải xấu hổ vì rạn da là vấn đề hoàn toàn tự nhiên và sẽ xảy ra với hầu hết chúng ta vào một thời điểm nào đó trong suốt cuộc đời.

Nếu bạn có đủ tiền và phù hợp, bạn có thể chọn phương pháp thẩm mỹ hoặc liệu pháp laser để loại bỏ chúng. Cả hai lựa chọn này đều tốn kém và kịp thời nhưng có thể mang lại kết quả tuyệt vời và làm giảm sự xuất hiện của vết rạn da của bạn một cách đáng kể.

Khi nói đến việc loại bỏ vết rạn da, có một số tùy chọn khác nhau để bạn lựa chọn.

Tuy nhiên, những gì bạn nên thử trước tiên là các biện pháp khắc phục tại nhà. Đây là biện pháp có giá cả phải chăng, tự nhiên và dễ làm trong sự thoải mái của chính ngôi nhà của bạn. Dưới đây là 7 cách tự nhiên tốt nhất để điều trị rạn da.

1. Cách làm mờ vết rạn da bằng dầu dừa

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Nếu bạn theo dõi các bài viết làm đẹp thường xuyên, bạn sẽ biết dầu dừa luôn là 'ái nữ' được yêu thích trong mọi chu trình làm đẹp.

Dầu dừa có một số đặc tính đáng kinh ngạc, bao gồm khả năng dưỡng ẩm sâu và nhanh chóng, đồng thời giúp chữa lành da.

Khi thoa trực tiếp lên vết rạn da hai lần một ngày, bạn có thể mong đợi sự cải thiện đáng kể về vẻ ngoài, vết rạn sẽ trở nên ít nổi bật hơn về cả màu sắc và kích thước.

Dừa không chỉ giúp làm mờ vết rạn da mà còn có thể ngăn ngừa chúng. Da mềm, dẻo ít có khả năng bị rách hơn những vùng da căng và chặt, vì vậy, giữ ẩm tốt là điều cần thiết.

2. Vitamin A

Vitamin A được khuyên dùng để điều trị tự nhiên nhiều thứ, bao gồm cả mụn trứng cá và vết rạn da.

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Vitamin A là một retinoid và có thể giúp cải thiện sức khỏe làn da, do đó làm cho làn da trở nên tươi trẻ, mịn màng hơn và nói chung là khỏe mạnh hơn. Điều này vừa có lợi cho vết rạn da, vừa giúp vùng da bị rách chữa lành và cải thiện sự xuất hiện của các vết rạn trên bề mặt.

Vitamin A có thể được mua và sử dụng bôi cũng như đường uống. Bao gồm nhiều thực phẩm giàu vitamin A hơn trong chế độ ăn uống của bạn, chẳng hạn như cà rốt và khoai lang, cũng có thể hữu ích.

3. Đường

Không có nhiều điều đã được chứng minh lâm sàng để làm cho vết rạn da biến mất, nhưng phương pháp mài da vi điểm là một trong số đó. Microdermabrasion là một quy trình thẩm mỹ tương tự như tẩy tế bào chết toàn thân, nhưng phức tạp hơn một chút. Nó sử dụng các tinh thể cực mịn và cũng là chân không để loại bỏ da chết và cải thiện vẻ ngoài của da.

Microdermabrasion có thể phương pháp khá tốn kém, nhưng may mắn thay, có một biện pháp khắc phục tại nhà khác, thân thiện với túi tiền hơn mà bạn có thể thử.

Ảnh minh họa

Sử dụng đường để tẩy tế bào chết trên các khu vực bị ảnh hưởng sẽ hoạt động theo cách tương tự, nó giúp kích thích lưu lượng máu và cũng tẩy tế bào chết trên da để loại bỏ tế bào chết và cho phép tế bào mới xuất hiện. Ngoài ra, đường là một chất giữ ẩm tự nhiên, có nghĩa là nó sẽ thu hút và khóa ẩm để làn da mềm mại và trông căng mọng hơn.

Hầu hết chúng ta đều có sẵn một túi đường trong nhà bếp, vì vậy thực sự không có gì để mất mát khi thử phương pháp này.

Hãy trộn 1 cốc đường với một loại dầu như ô liu hoặc dừa và chà trực tiếp lên các khu vực bị ảnh hưởng theo chuyển động tròn, nhỏ. Bạn sẽ cần tẩy tế bào chết cho da thật tốt để loại bỏ vết rạn da, vì vậy hãy chà xát trong vòng 8 - 10 phút nếu có thể.

4. Nha đam trị rạn da

Nha đam là một thành phần khác mà chúng ta nghe nói đến rất nhiều. Nó thường được xuất hiện trong các phương pháp điều trị tại nhà và điều trị rạn da cũng là một trong số đó.

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Mặc dù hàm lượng nước cao nhưng lô hội chứa đầy các enzym, vitamin, khoáng chất và axit béo giúp nó trở thành một chất chữa lành vết thương và da tuyệt vời. Khi thoa trực tiếp lên vết rạn da sẽ thấm sâu vào da.

Việc thoa lô hội sẽ giúp chữa lành vùng da bị rách, cải thiện độ đàn hồi, vẻ ngoài và kích thích sản sinh các tế bào da mới, khỏe mạnh để làm giảm sự xuất hiện của các vết rạn da theo thời gian.

Nha đam không đắt và có sẵn ở hầu hết các cửa hàng thực phẩm, vì vậy chắc chắn bạn nên thử!

5. Điều trị rạn da bằng axit hyaluronic

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Chúng ta đều biết đến collagen, chất duy trì vẻ ngoài căng mọng cho làn da của chúng ta và giúp da không bị chảy xệ.

Khi chúng ta già đi, sản xuất collagen giảm trên khuôn mặt và cơ thể của chúng ta, đồng nghĩa với việc các vết rạn da và cellulite trở nên nổi bật hơn.

Axit hyaluronic có thể kích thích sản xuất collagen, giúp chống lại tác động của lão hóa. Nó có thể được sử dụng ở dạng viên nang và cũng có thể bôi tại chỗ vết rạn.

6. Cách hết rạn da nhanh với lòng trắng trứng gà

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Lòng trắng trứng có đầy đủ chất dinh dưỡng, bao gồm cả axit amin và protein. Khi thoa lên da, chúng có thể giúp phục hồi, giúp giảm vết rạn da.

7. Bơ ca cao trị rạn da

Bơ ca cao nổi tiếng với khả năng cải thiện làn da và sức khỏe. Nó thấm sâu vào da để dưỡng ẩm mạnh mẽ cho các lớp.

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Bơ ca cao được sử dụng rộng rãi để giúp loại bỏ vết rạn da, không chỉ nhờ những lợi ích trên mà còn có thể làm mềm các mô sẹo, vì vậy những đường trắng bạc đó trở nên ít nhìn thấy hơn.

Bạn nên áp dụng thường xuyên để có kết quả tốt nhất nhé.

theo Export home tips