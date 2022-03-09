Các quý cô yêu thích việc diện những đôi giày cao gót 'chanh sả' nên lưu lại ngay những bí kíp này giúp việc đeo giày vừa tôn dáng lại không gây đau chân

Hơn hai thập kỷ rưỡi với "kinh nghiệm đeo giày cao gót", sau đây các chuyên gia sẽ chia sẻ cho bạn những "bí thuật" chinh phục đôi giày cao gót đeo mà không đau chân nhé.

Sẽ ít ma sát hơn khi bạn di chuyển và bạn sẽ không bị phồng rộp và bỏng nếu chân bạn đủ ẩm.

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Có được kích thước bàn chân phù hợp thực sự rất quan trọng. Trước khi mua một đôi giày nào, hãy nhờ người giúp bạn trong cửa hàng cho bạn biết cỡ chân phù hợp của bạn. Ngoài ra, kích thước bàn chân sẽ có thể thay đổi không chỉ khi bạn lớn lên mà còn khi bạn đã trưởng thành. Hãy kiểm tra kích thược chân của mình ít nhất hai lần một năm.

Chú ý đến hình dạng bàn chân của bạn

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Một số người trong chúng ta có bàn chân hẹp, một số có bàn chân rộng, một số lại có ngón chân nhỏ hơn, trong khi một số có thể có ngón chân dài,... sẽ có rất nhiều "biến thể" khác nhau với đôi chân của mỗi người.

Nếu bạn có bàn chân rộng, bạn không nên đi giày ôm kín. Diện những đôi giày rộng phía trước kín hoặc hở ngón. Ngay cả những người có ngón chân nhỏ hơn cũng nên chọn những đôi giày rộng phía trước. Những đôi giày mũi nhọn phía trước sẽ chèn ép các ngón chân của bạn và gây cảm giác rất khó chịu.

Chọn gót dày cỡ dày

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Gót giày kiểu khối và đế bệt thoải mái hơn so với gót nhọn. Có lẽ nhiều nàng nghĩ không gì có thể sánh được với giày cao gót bút chì, nhưng với sự bùng nổ toàn bộ sự sáng tạo đang diễn ra trong ngành thiết kế, bạn sẽ tìm thấy những kiểu dáng và hình dáng bắt mắt hơn lại đeo thoải mái hơn cho chân của bạn ngoài dáng gót nhọn. Những kiểu dáng ấy rất hợp thời trang như bất kỳ cô nàng nào!

Đệm thêm cho đế giày mỏng

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Những đôi giày có đế mỏng, sẽ khiến bạn bị đau ở phần dưới chân. Đặt đệm thêm vì nó hoạt động giống như một bộ giảm xóc cho chân của bạn.

Thỉnh thoảng hãy nghỉ ngơi một chút trong khi đi giày cao gót. Duỗi chân ra một chút. Đôi chân của bạn sẽ được một khoảng nghỉ ngơi mà nó cần.

Giày thiết kế có nhiều hỗ trợ hơn

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Mang giày cao gót có độ che phủ cao hơn hoặc có dây đeo mắt cá chân hoặc cả hai sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Nó cung cấp sự hỗ trợ bổ sung cho bàn chân.

Các biện pháp phòng ngừa đau chân khi đeo giày cao gót

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Luôn duỗi chân sau khi cởi giày.

Chườm đá ở mắt cá chân và mu bàn chân sẽ giúp giảm đau nhức.

Thỉnh thoảng mát xa chân là một ý kiến ​​rất hay.

Theo Femina