Mặt nạ đất sét Innisfree có tốt không? Review tất tần tật về sản phẩm

Thành phần chính của mặt nạ đất sét là đất sét kết cấu như kem có tới 7 màu đất sét với thành phần và công dụng khác nhau. Nhưng chúng đều chứa khoáng chất và vitamin rất cần thiết trong việc nuôi dưỡng và chăm sóc da.

Trong quá trình chăm sóc da của chị em phụ nữ, dùng mặt nạ là bước dưỡng da đóng vai trò vô cùng quan trọng. Xu hướng dùng mặt nạ đất sét tăng lên đáng kể trong những năm gần đây. Mặt nạ đất sét Innisfree Super Volcanic Pore Clay Mask là một trong số loại mặt nạ đang làm mưa gió trên thị trường trong thời gian qua.

Innisfree là thương hiệu nổi tiếng đến từ Hàn Quốc không còn xa lạ với nhiều chị em bởi nhiều dòng sản phẩm dưỡng da chuyên dụng và hiệu quả. Đây là thương hiệu được thành lập từ năm 2000 bởi tập đoàn AmorePacific. Đến nay thương hiệu đã khẳng định được tên tuổi và chất lượng sản phẩm từ khi tung ra những sản phẩm đầu tiên trên thị trường.

Những dòng sản phẩm của Innisfree luôn được đề cao về chất lượng và nhận được sự yêu mến và sử dụng từ nhiều người tiêu dùng. Đặc biệt phải kể đến dòng mặt nạ đất sét innisfree của hãng, cũng là một trong những sản phẩm đã tạo nên tiếng vang cho thương hiệu đình đám này.

Nhìn chung mặt nạ đất sét Innisfree có ưu điểm là sản phẩm có công dụng chuyên biệt riêng như tăng độ đàn hồi cho da, loại bỏ bã nhờn, se khít lỗ chân lông một cách hiệu quả. Chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng, bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả của sản phẩm.

Review chi tiết về mặt nạ đất sét Innisfree Super Volcanic Pore Clay Mask

Hiện nay, mặt nạ đất sét Innisfree đang được ưa chuộng trên thị trường. Sau đây là review chi tiết về loại mặt nạ này.

Về thiết kế bao bì của sản phẩm

Mặt nạ đất sét Innisfree Super Volcanic Pore Clay Mask thiết kế dạng hũ nhựa màu nâu sẫm có dung tích 100ml, nắp vặn bằng nhôm khá chắc chắn nên không sợ sản phẩm đổ ra ngoài khi bị rung lắc. Thiết kế khá bắt mắt, nhỏ gọn, dễ dàng mang theo khi sử dụng.

Bên ngoài là hộp giấy khá đơn giản, tông màu tối nên sẽ không bắt mắt lắm. Thông tin in bằng chữ màu vàng. Đặc biệt, các thông tin trên hộp được in bằng soy ink, đây là loại mực làm từ đậu này dễ tái chế và thân thiện với môi trường.

Mặc dù vậy, một điểm bất tiện khi sử dụng phải lấy tay để lấy kem bởi vì không có thìa chuyên dụng.

Texture, mùi hương

Có mùi đất sét kết hợp mùi thảo mộc nhẹ. Kem có kết cấu dạng cream mềm, hơi đặc, màu xám tro nhạt. Dung tích 100ml nên dùng cũng được khá lâu. 3. Thành phần

Thành phần của mặt nạ đất sét Innisfree hoàn toàn có nguồn gốc từ tự nhiên nên rất lành tính và an toàn với mọi loại da.

Thành phần chính từ tro núi lửa mang lại hiệu quả làm sáng da, loại bỏ các tế bào chế và cân bằng độ pH cho da hiệu quả nhất.

Trong Innisfree 2X có chứa lớp đất sét có hiệu quả làm sạch sâu lỗ chân lông, giảm mụn cám và mụn đầu đen nhanh chóng ngay sau lần đầu sử dụng.

Bên cạnh đó, Innisfree Volanic Pore Clay Mask còn chứa Camellia Sinensis (chiết xuất từ trà xanh), Citrus Unshiu Peel Extract ( chiết xuất từ quả cam), Orchid Extract ( chiết xuất từ hoa lan: giúp bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho da, đồng thời có khả năng chống oxy hoa và kháng khuẩn cực cao.

Polyvinyl Alcohol là thành phần có trong cồn, giúp kháng khuẩn, tăng cường kiểm soát bã nhờn trên da.

Ngoài ra, còn chứa bột óc chó giúp da được thông thoáng và săn chắc hơn và nâng cao hiệu quả tẩy tế bào chết trên da.

Thành phần AHA kích thích sản xuất collagen, hỗ trợ làm sáng da tối đa nhất.

Ngoài ra, trong mặt nạ tro núi lửa 2X còn chứa thêm các thành phần khác như Water, Titanium Dioxide, Silica,…. có tác dụng hỗ trợ loại bỏ bã nhờ, dưỡng da để da không bị khô.

Sản phẩm không chứa Paraben, Mineral Oil ( dầu khoáng ) và các thành phần từ động vật.

Công dụng của mặt nạ đất sét Innisfree

Không phải tự nhiên mặt nạ đất sét Innisfree lại được lòng người dùng như vậy. Với thành phần chiết xuất hoàn toàn tự nhiên, rất tốt với da. Những công dụng khi sử dụng mặt nạ đất sét Innisfree có thể kể đến như:

Sản phẩm hấp thụ bã nhờn và làm sạch da sâu từ bên trong.

Loại bỏ tế bào chết trên da, những hạt bụi mịn, tế bào chết trên da được loại bỏ với hiệu suất gấp 3 lần.

Giúp se khít lỗ chân lông, da sạch, khô thoáng, giúp da khỏe hơn và loại bỏ các vấn đề về mụn.

Ưu nhược điểm của mặt nạ Innisfree

Mặt nạ Innisfree có ưu điểm khi sử dụng đó là chất kem đặc vừa phải dễ tán đều trên da, giúp làm sạch da hiệu quả, cải thiện tình trạng mụn và ngăn ngừa mụn tái phát.

Không những vậy, sản phẩm còn giúp da khỏe hơn. Với nhiều hiệu quả mang lại nhưng giá thành hợp lý so với chất lượng sản phẩm mang lại.

Nhược điểm của mặt nạ đất sét Innisfree đó là khi sử dụng lên da, mùi của đất sét hơi khó chịu.

Cách sử dụng mặt nạ đất sét Innisfree

Sau đây là chi tiết 4 bước sử dụng mặt nạ đất sét Innisfree:

Bước 1: Đầu tiên, bạn rửa mặt thật sạch sẽ. Tiến hành theo đúng các bước tẩy trang, dùng sữa rửa mặt và rửa sạch lại với nước.

Bước 2: Thấm bớt nước trên mặt bằng khăn khô.

Bước 3: Cho một ít mặt nạ ra và thoa đều trên mặt. Hoặc có thể dùng thìa để lấy kem và dùng tay để thoa lên toàn bộ khuôn mặt.

Tránh sử dụng cho vùng môi và vùng mắt và đảm bảo tay sạch. Khi thoa mặt nạ lên da bạn sẽ thấy phần mặt nạ dần khô lại, lỗ chân lông thông thoáng hơn.

Bước 4: Thư giãn khoảng 10 phút, bạn rửa sạch mặt nạ trên da bằng nước. Khi này, bạn có thể sẽ thấy một ít tế bào chết cùng với bã nhờn cũng được rửa sạch.

Lưu ý:

Tránh dùng mặt nạ đất sét quá nhiều vì có thể khiến da bị mất đi lượng nhờn tự nhiên. Da trở nên khô và không đạt được hiệu quả như mong muốn. Chỉ cần dùng mặt nạ đất sét Innisfree khoảng 1-2 lần là đủ.

Nên dùng mặt nạ vào buổi tối.

Tránh vùng mắt và môi khi đắp mặt nạ.

Không nên để mặt nạ quá lâu trên da, có thể gây khô da.

Cần rửa sạch ngay lập tức nếu sản phẩm dây vào mắt.

Ngưng sử dụng khi thấy có dấu hiệu kích ứng da bất thường.

Đối tượng sử dụng: dành cho da dầu và hỗn hợp thiên dầu

Bảo quản

Sau khi sử dụng, bạn nhớ đậy kín nắp. Tránh để không khí lọt vào trong thời gian dài làm thành phần có thể bị biến đổi.

Không để sản phẩm ở những nơi bắt lửa, tránh ánh sáng trực tiếp. Tốt hơn hết hãy để ở nơi thông thoáng, khô ráo và sạch sẽ.

Mua mặt nạ đất sét Innisfree chính hãng ở đâu? Giá bao nhiêu?

Hiện nay, giá của sản phẩm mặt nạ đất sét Innisfree dao động trong khoảng từ 250.000 VND đến 300.000 VND.

Hiện nay, có nhiều địa chỉ cung cấp hàng giả, hàng nhái. Do đó, chị em có nên mua tại các đại lý, các shop uy tín để có thể yên tâm về chất lượng như:

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Với những chia sẻ của bài viết về mặt nạ đất sét innisfree review trên đây, hy vọng sẽ giúp bạn có thêm kiến thức hữu ích trong việc lựa chọn một loại mặt nạ phù hợp nhé!

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