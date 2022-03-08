Nâng mũi bọc sụn là gì? Thông tin về nâng mũi bọc sụn cần biết

Hiện nay, với công nghệ hiện đại cùng tay nghề cao của các bác sĩ chuyên ngành làm đẹp , nhiều phương pháp thẩm mỹ chỉnh hình mũi ra đời. Trong đó phương pháp phổ biến nhất là nâng mũi bọc sụn. Cùng tìm hiểu ngay phương pháp làm đẹp này trong bài viết dưới đây.

NÂNG MŨI BỌC SỤN - CẨM NANG TỔNG HỢP TỪ A-Z VỀ GIẢI PHÁP CHO MỘT DÁNG MŨI ĐẸP HOÀN HẢO 2022

Nâng mũi bọc sụn là một trong những phương pháp thẩm mỹ tạo hình dáng mũi đẹp và phổ biến nhất hiện nay. Bác sĩ sẽ tiến hành phương pháp này bằng cách nâng cao dáng sóng mũi bằng sụn nhân tạo và bao bọc đầu mũi bằng sụn tự thân.

Phương pháp nâng mũi Hàn Quốc đẹp này giúp tạo hình dáng mũi trông cao thon ấn tượng và giúp bao bọc đầu mũi tránh khỏi những ảnh hưởng của biến chứng lộ bóng đỏ hậu phẫu thuật.

2. Ưu, nhược điểm đối với kỹ thuật nâng mũi bọc sụn

Phương pháp nâng mũi bọc sụn giúp dáng mũi của bạn hoàn hảo và tuyệt vời trong con mắt ngưỡng mộ của rất nhiều người. Một số ưu nhược điểm cần kể đến như:

Ưu điểm của kỹ thuật nâng mũi bọc sụn:

Ngăn ngừa và giảm thiểu những biến chứng sau khi phẫu thuật nâng mũi

Tạo nên một dáng mũi hoàn hảo cùng nét đẹp tự nhiên hợp với tỉ lệ vàng của khuôn mặt

Tối ưu tính thẩm mỹ cùng độ bền

Mũi sau khi nâng mềm mại, tự nhiên và không để lại sẹo

Dáng mũi được duy trì lâu dài

Không gây tác dụng phụ đến cơ thể sau phẫu thuật

Nhược điểm của kỹ thuật nâng mũi bọc sụn:

Thời gian phẫu thuật kéo dài lâu

Yêu cầu bác sĩ có chuyên môn cao nhằm đảm bảo chất lượng

Tốn nhiều thời gian để hồi phục sau phẫu thuật

3. Các phương pháp nâng mũi bọc sụn mới nhất hiện nay

Một số phương pháp nâng mũi bọc sụn phổ biến như.

Nâng mũi S line Hàn Quốc: kỹ thuật sửa mũi Hàn Quốc với dáng mũi hình chữ S cùng độ cong nhẹ kéo dài từ đầu mũi đến phần đỉnh.

Nâng mũi cấu trúc: sử dụng chất liệu sụn nhân tạo cùng sụn tự thân sau đó bác sĩ sẽ tái định hình sống mũi, đầu mũi, trụ mũi…

Nâng mũi sụn sườn: sử dụng chất liệu hoàn toàn từ sụn tự thân của cơ thể khách hàng với đặc tính bền, dẻo dai, tồn tại lâu sẽ khắc phục những khuyết điểm hiện có trên mũi

4. Đối tượng nào nên nâng mũi bọc sụn?

Các đối tượng phù hợp với nâng mũi bọc sụn như:

Sở hữu dáng mũi thấp, tẹt và mong muốn có được một dáng mũi cao và thanh thoát thu hút mọi ánh nhìn

Không muốn gặp bất cứ biến chứng nào hậu phẫu thuật và mong muốn một phương pháp an toàn, tuyệt đối.

5. Phương pháp nâng mũi bọc sụn tại các trung tâm sắc đẹp

Nâng mũi bọc sụn tại bác sĩ Khải là lựa chọn chẳng thể bỏ qua

Nâng mũi bọc sụn bác sĩ Khải là một gợi ý không tồi bởi nơi đây có nhiều năm kinh nghiệm cùng những yêu cầu tuyển chọn bác sĩ gắt gao. Đồng thời các quy trình nâng mũi ở đây luôn được đảm bảo.

5.1 Quy trình nâng mũi bọc sụn

Bước 1: Thăm khám và nhận lời tư vấn trực tiếp từ bác sĩ Khải

Bước 2: Tiến hành xét nghiệm tổng quát để hiểu rõ tình trạng sức khỏe

Bước 3: Xác định và đo vẽ tỉ lệ mũi để nắm được các khuyết điểm cần cải thiện

Bước 4: Khử trùng và gây mê

Bước 5: Tiến hành lấy sụn tự thân và bắt đầu nâng mũi

Bước 6: Chăm sóc sau phẫu thuật và nhận lời dặn dò trước khi ra về từ bác sĩ

5.2. Kết quả hình ảnh khách hàng sau khi phẫu thuật nâng mũi bọc sụn

Một số hình ảnh khách hàng nâng mũi bọc sụn thành công tại Dr Khải:

Nâng mũi bọc sụn an toàn tại Dr Khải

5.3. Nâng mũi bọc sụn ở đâu đẹp?

Nâng mũi hàn Quốc đẹp tại bác sĩ Khải

Nâng mũi bọc sụn tại bác sĩ Khải là một nơi mà bạn có thể yên tâm về chất lượng phẫu thuật nâng mũi bọc sụn. Các bác sĩ tại đây với tay nghề cao cùng nhiều năm giàu kinh nghiệm sẽ giúp cho bạn sở hữu ngay một dáng mũi cao tự nhiên và dễ dàng thu hút người đối diện.

Vậy là bạn đã biết thêm những kiến thức về nâng mũi bọc sụn mà bài viết cung cấp rồi chứ? Nếu như bạn vẫn còn những thắc mắc mà Báo Đồng Khởi không thể giải đáp hết thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được giải đáp mọi thắc mắc nhé. Chúng tôi chúc bạn sẽ luôn thật xinh đẹp và được nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu một dáng mũi hoàn hảo.