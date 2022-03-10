Đừng lo lắng về đôi chân khô ráp, chai sần vì 5 mẹo nhỏ này sẽ giúp bạn 'cách tân' nhanh chóng cho vẻ đẹp thêm rạng ngời

Mặc dù chúng ta thường cảm thấy bị đánh giá về tình trạng của đôi chân, nhưng thực tế có thể thấy nhiều vấn đề không chỉ liên quan đến vệ sinh cá nhân và còn cả việc bạn thực hiện các bước chăm sóc ra sao. Nếu bạn muốn biết làm thế nào để loại bỏ da cứng và có được đôi chân mềm mại một lần và mãi mãi, đây sẽ là bài viết dành cho bạn!

Móng chân mọc dài và lớp sơn bóng sứt mẻ chỉ là bước khởi đầu làm cho đôi chân mất sức sống. Da chết và gót chân nứt nẻ có thể khiến chúng ta có một đôi chân trông thật sự xấu xí, không có gì lạ khi nhiều người trong chúng ta cảm thấy xấu hổ vì điều này và muốn loại bỏ chúng.

Tất cả chuyển động đó đều ảnh hưởng đến lòng bàn chân của chúng ta chưa cần tính đến các yếu tố khác đều sẽ có ảnh hưởng lên đôi chân.

Thật dễ dàng để quên rằng chúng ta dựa vào đôi chân của mình để làm tốt khá nhiều thứ trong cuộc sống. Từ đi bộ đến chạy marathon, ở bất cứ đâu chúng ta đến, đôi chân của chúng ta đều đi cùng chúng ta.

Nguyên nhân nào khiến da chân bị khô ráp, chai sần?

Nguyên nhân chính gây ra hiện tượng da cứng ở bàn chân (được gọi một cách chính xác là vết chai chân) ở lòng bàn chân của chúng ta là do áp lực không liên tục. Điều này có nghĩa là bất cứ ai di chuyển đều có nhiều khả năng bị chai chân vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời của họ.

Đối với những người di chuyển nhiều hơn, chẳng hạn như người chạy bộ, đi bộ đường dài và đi lại lâu thì vết chai chân thậm chí còn xuất hiện nhiều hơn.

Có một số yếu tố làm tăng nguy cơ và mức độ nghiêm trọng của vết chai chân, bao gồm:

Thừa cân

Có bàn chân phẳng tự nhiên

Bnà chân có hõm vòm cao

Tất cả những điều này dẫn đến áp lực không đồng đều lên lòng bàn chân của chúng ta.

Nguyên nhân nào gây ra cục chai ở ngón chân?

Cục chai nhỏ hơn nhiều so với vết chai ở chân. Chúng là những cục nhỏ bằng da chết, cứng, có nhân ở giữa và thường được tìm thấy ở đầu hoặc giữa các ngón chân (đặc biệt là ngón chân thứ 4 và thứ 5). Chúng có thể khá đau, đặc biệt là nếu không được điều trị.

Các cục chai là do bị ma sát và thường là kết quả của việc đeo giày không vừa vặn cọ xát nhiều lần với da.

Nguyên nhân nào gây ra nứt gót chân?

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Nứt gót có lẽ là khó coi nhất trong tất cả các vấn đề về da chân. Chúng xảy ra khi gót chân trở nên khô, cứng. Khi bị áp lực lên bàn chân, da không thể giãn ra hoặc giãn nở, dẫn đến nứt nẻ.

Nguyên nhân gây khô da, dẫn đến nứt gót chân bao gồm:

Thiếu dưỡng ẩm

Tắm lâu

Chà chân khô

Làm thế nào để có đôi chân mềm mại (5 cách để loại bỏ da cứng)

Trong khi việc loại bỏ lớp sừng tốt nhất nên để bác sĩ thực hiện thì gót chân nứt nẻ và vết chai có thể được điều trị tại nhà.

Thực hiện cách làm mềm bàn chân chỉ trong 5 bước sau nhé:

1. Thử ngâm chân

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Tất cả các phương pháp điều trị chân nên bắt đầu bằng ngâm chân. Điều này giúp làm mềm da và dưỡng ẩm dễ dàng hơn.

Việc ngâm chân của bạn nên được tiến hành trong một chậu nước ấm. Có thể thêm các thành phần khác vào nước để làm mềm bàn chân hiệu quả hơn.

Bạn nên thử thêm vào nước ấm những thành phần như:

Nước chanh - axit xitric hỗ trợ loại bỏ các tế bào da chết.

- axit xitric hỗ trợ loại bỏ các tế bào da chết. Một cốc giấm trắng - giàu axit axetic giúp loại bỏ da và chữa lành các vết nứt ở bàn chân.

trắng - giàu axit axetic giúp loại bỏ da và chữa lành các vết nứt ở bàn chân. Rắc nhiều muối Epsom - đặc tính chữa lành da tuyệt vời.

- đặc tính chữa lành da tuyệt vời. Một cốc mật ong - được biết đến với công dụng dưỡng ẩm tự nhiên.

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2. Tẩy da chết ở chân

Đã đến lúc giải quyết lớp da cứng khó coi đó. Cách nhanh nhất để loại bỏ da cứng ở chân là sử dụng đá bọt.

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Sau khi ngâm chân, da chân sẽ mềm hơn và dễ tẩy da chết hơn rất nhiều. Lấy đá bọt và xoa lên lòng bàn chân của bạn theo chuyển động tròn.

Nhẹ nhàng trên vòm bàn chân của bạn, vì không có vết chai chân ở đây, thay vào đó, hãy hướng sự chú ý của bạn vào lòng bàn chân và gót của bàn chân. Chà sạch cho đến khi cảm thấy da mềm và mịn. Nếu bất cứ lúc nào bàn chân của bạn bị đau hoặc nhạy cảm, hãy dừng lại.

3. Trị nứt gót chân

Nếu bàn chân của bạn trông thực sự tồi tệ hơn khi nứt nẻ, chúng có thể cần được điều trị thêm. "Mặt nạ" dưỡng chân tự làm sẽ có thể thấm sâu vào các vết nứt và khe nứt sau đó cung cấp cho chúng chất dinh dưỡng cần thiết. Có rất nhiều phương pháp điều trị tự nhiên tại nhà mà bạn có thể thử. Dưới đây là một số nguyên liệu nên được ưu ái cho đôi chân mịn màng:

Vaseline - thoa đều chất này lên bàn chân, nhớ xoa bóp kỹ vào gót chân bị nứt. Buộc một túi quanh mỗi bàn chân và để thấm trong một giờ.

- thoa đều chất này lên bàn chân, nhớ xoa bóp kỹ vào gót chân bị nứt. Buộc một túi quanh mỗi bàn chân và để thấm trong một giờ. Bột yến mạch - trộn 1 muỗng canh bột yến mạch với vài giọt dầu jojoba và xoa bóp lên bàn chân. Để 20 phút trước khi rửa sạch và lau khô bằng khăn.

Ảnh minh họa

Bột gạo - trộn 3 muỗng canh bột gạo với 3 muỗng canh mật ong và 2 muỗng canh giấm táo. Trộn các thành phần và thoa lên chân. Để sản phẩm phát huy tác dụng trong 15 phút trước khi rửa sạch.

- trộn 3 muỗng canh bột gạo với 3 muỗng canh mật ong và 2 muỗng canh giấm táo. Trộn các thành phần và thoa lên chân. Để sản phẩm phát huy tác dụng trong 15 phút trước khi rửa sạch. Dầu dừa - xoa bóp vào bàn chân, xỏ vào một đôi tất cotton sạch và để qua đêm.

4. Dưỡng ẩm da chân bằng cách sử dụng kem dưỡng ẩm

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Giờ đây, tất cả lớp da khô khó chịu đó đã được loại bỏ và gót chân nứt nẻ đã được xử lý, đã đến lúc bạn nên thoa một lớp dưỡng ẩm để làm dịu và làm mềm các tế bào mới tiếp xúc.

Đảm bảo chân sạch sẽ, sau đó xoa bóp cho một lớp kem chân dày vào da. Tốt nhất bạn nên sử dụng kem dưỡng chuyên dụng vì chúng giàu chất dưỡng ẩm hơn nhiều so với kem dưỡng ẩm toàn thân và sẽ thấm sâu vào da hơn.

5. Lặp lại việc chăm sóc da chân tại nhà của bạn thường xuyên

Bây giờ, đôi chân của bạn sẽ trông tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, sự chăm sóc không kết thúc ở đó. Thông thường, một lần điều trị là không đủ và các bước trên nên được lặp lại cho đến khi bàn chân của bạn hoàn toàn bình phục. Hãy nhớ lặp lại vài tuần một lần để ngăn ngừa bàn chân thô ráp.

Làm thế nào để ngăn ngừa bàn chân khô, nứt nẻ

Như với hầu hết mọi thứ, việc ngăn ngừa vết chai, nứt gót chân và bắp chân dễ dàng hơn nhiều và ít khó chịu hơn so với việc cố gắng điều trị chúng.

Hãy thử những cách sau để ngăn ngừa bàn chân xấu xí:

1. Cách sửa dáng đi của bạn

Nếu bạn không may sinh ra với bàn chân bẹt, bạn nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa, chẳng hạn như bác sĩ vật lý hoặc bác sĩ nhi khoa. Họ sẽ có thể cung cấp cho bạn đế lót để đi vào đôi giày hiện có của bạn, điều này thậm chí sẽ giảm áp lực đặt lên lòng bàn chân của bạn, ngăn ngừa sự hình thành da cứng trong tương lai.

2. Kem dưỡng ẩm cho chân

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Vì chân thường được giấu trong giày, chúng ta có xu hướng bỏ bê bàn ​​chân của mình nhiều hơn các bộ phận khác trên cơ thể. Đây là một sai lầm lớn và sẽ chỉ khuyến khích bàn chân bị nứt nẻ và da khô phát triển thêm.

Để làm mềm gót chân và bàn chân của chúng ta, chúng ta nên dưỡng ẩm chúng hàng ngày bằng kem dưỡng chân chuyên dụng. Những loại này dày hơn nhiều và chứa các thành phần sẽ nuôi dưỡng và làm dịu đôi chân mệt mỏi của bạn, ngăn ngừa chai chân và nứt gót chân.

3. Mang giày vừa vặn

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Giày không vừa vặn là một trong những nguyên nhân chính gây ra chân chai sần. Theo nguyên tắc chung, nếu một đôi giày cảm thấy quá chật, đó có lẽ là một ý kiến ​​tồi.

Nếu bạn thực sự phải có đôi giày cao gót nhưng chúng hơi chật với bạn, hãy nhớ kéo căng chúng ra trước khi đeo hoặc đến gặp thợ rèn giày, người có thể làm việc này cho bạn.

Đôi chân thoải mái là đôi chân hạnh phúc. Hãy đối xử tốt với chúng và chúng sẽ cảm thấy tốt hơn với điều đó.

Khi nào bạn nên đến gặp bác sĩ?

Bạn nên tìm lời khuyên từ bác sĩ nếu bàn chân của bạn không cải thiện sau khi thử các biện pháp khắc phục tại nhà này. Nếu bạn bị loét da, phát ban hoặc vết thương hở dưới bất kỳ hình thức nào, đừng thử các biện pháp khắc phục tại nhà nữa mà hãy liên hệ với bác sĩ để tìm sự tham vẫn và can thiệp của y khoa.

Theo expert home tips