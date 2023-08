Axit Azelaic là gì và tại sao nó được coi là một loại 'tiên dược' trị mụn nhẹ nhàng cho nàng làn da trắng mịn?

Axit Azelaic là gì?

Ảnh minh họa

Một thành phần đang bùng nổ trong lĩnh vực chăm sóc da, axit azelaic được tổng hợp từ các thành phần như lúa mì, lúa mạch và gạo. Nó là một loại axit dicarboxylic - một loại axit nhẹ nhàng, axit azelaic được coi là một trong những phương pháp chữa trị mụn trứng cá nhẹ nhàng thực sự hiệu quả.

Nó có tác dụng tẩy tế bào chết hóa học. Axit azelaic dịu hơn so với các thành phần trị mụn khác do kích thước phân tử lớn hơn nên nó thâm nhập vào da chậm hơn. Do đó, nó không gây kích ứng và mẩn đỏ quá mức nhưng có hiệu quả cao đối với mụn do đặc tính chống viêm của nó.