Axit Azelaic là gì và tại sao nó được coi là một loại 'tiên dược' trị mụn nhẹ nhàng cho nàng làn da trắng mịn?

Đôi khi, mụn trứng cá có thể gây khó chịu và hành hạ làn da. Đối với một số người, mụn bùng phát có thể liên quan đến dị ứng, phản ứng là phổ biến nhất. Tuy nhiên, đối với một số người, mụn trứng cá trở thành "loại da" của họ và việc đối phó với nó có thể phức tạp hơn và cần nhiều chiến thuật và tính toán hơn bạn nghĩ.

Ảnh minh họa Tất nhiên, có retinol, axit salicylic và benzoyl peroxide là các thành phần nooit tiếng trong công cuộc trị mụn, nhưng không nhất thiết những thành phần mạnh này sẽ phù hợp với mọi làn da. Bạn sẽ làm gì nếu bạn đang phải đối mặt với tình trạng mụn tái phát nhưng không thể "hài hòa" với các thành phần nói trên? Lúc này hãy nghĩ tới axit azelaic, một loại thuốc trị mụn trứng cá nhẹ nhàng và linh hoạt, không chỉ làm sạch mụn dần dần mà còn cho làn da mịn màng và đều màu hơn.

Axit Azelaic là gì? Ảnh minh họa Một thành phần đang bùng nổ trong lĩnh vực chăm sóc da, axit azelaic được tổng hợp từ các thành phần như lúa mì, lúa mạch và gạo. Nó là một loại axit dicarboxylic - một loại axit nhẹ nhàng, axit azelaic được coi là một trong những phương pháp chữa trị mụn trứng cá nhẹ nhàng thực sự hiệu quả. Nó có tác dụng tẩy tế bào chết hóa học. Axit azelaic dịu hơn so với các thành phần trị mụn khác do kích thước phân tử lớn hơn nên nó thâm nhập vào da chậm hơn. Do đó, nó không gây kích ứng và mẩn đỏ quá mức nhưng có hiệu quả cao đối với mụn do đặc tính chống viêm của nó.

Ảnh minh họa Lợi ích của Axit Azelaic Làm thông thoáng lỗ chân lông : Vì axit azelaic có đặc tính tẩy tế bào chết hóa học nên nó có thể làm thông thoáng và làm sạch sâu các lỗ chân lông. Điều này giúp loại bỏ tận gốc mụn đầu đen, mụn đầu trắng cũng như bã nhờn dư thừa có thể gây mụn thêm. Ảnh minh họa Giảm thiểu kích ứng: Axit azelaic có đặc tính chống viêm có thể làm dịu da bị kích ứng, bị viêm và đỏ, thường là sản phẩm phụ của mụn trứng cá nặng. Ngoài ra, nó cũng là một thành phần tương thích cao với da nhạy cảm. Giảm sắc tố: Một lợi ích tuyệt vời khác của thành phần là nó làm giảm và cuối cùng làm mờ các vết thâm, mụn và sẹo mụn để lại. Nói chung, nó cung cấp dịch vụ trị mụn từ đầu đến cuối. Ảnh minh họa Đây là cách bạn có thể đưa nó vào quy trình của mình Axit azelaic, ngày nay được tìm thấy rộng rãi trong nhiều loại kem, gel và huyết thanh giúp làn da của bạn dễ dàng "thưởng thức" thành phần này hơn trong khi giảm bớt phạm vi kích ứng nhỏ nhất có thể. Ảnh minh họa Bạn có thể bắt đầu sử dụng với nồng độ 10% và dần dần chuyển sang 20%. Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng kem dưỡng ẩm và kem chống nắng kèm theo nhé. Axit azelaic kết hợp cực kỳ tốt với niacinamide, axit hyaluronic trong khi tương thích với hầu hết các thành phần. Tuy nhiên, bạn nên tránh trộn nó với retinol, AHAs & BHA trong trường hợp bạn có làn da quá nhạy cảm hoặc dễ phản ứng. Axit azelaic cũng an toàn cho phụ nữ mang thai và cho con bú. Theo Femina

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