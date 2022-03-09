Đây là lý do tại sao bạn nên thêm bột vỏ cam vào quy trình chăm sóc da của mình: 'Tiên dược' tự nhiên rẻ như cho này sẽ khiến các tín đồ làm đẹp bất ngờ

Làm đẹp 09/03/2022 08:45

Các thành phần tự nhiên đang trở lại mạnh mẽ trong không gian làm đẹp thời gian gần đây. Từ những loại lá truyền thống đến các thành phần trong chế độ ăn uống như bơ và quả mọng. Bạn sẽ tìm thấy một loạt các sản phẩm làm đẹp đang được ưa chuộng liên quan đến các thành phần tự nhiên trong bài viết dưới đây.

Hãy nói về một thành phần lâu đời đang dần "tìm đường trở lại" trong các sản phẩm làm đẹp: bột vỏ cam. Như tên cho thấy, nó được làm bằng cách nghiền thành bột từ vỏ cam đã khử nước. Vì vậy, lần tới nếu bạn vứt bỏ chúng một cách vô ý, hãy nhớ đến những lợi ích sẽ sắp được đề cập sau đây. Đây là lý do tại sao thành phần này xứng đáng có một vị trí trong thói quen làm đẹp của bạn.

Đây là lý do tại sao bạn nên thêm bột vỏ cam vào quy trình chăm sóc da của mình: 'Tiên dược' tự nhiên rẻ như cho này sẽ khiến các tín đồ làm đẹp bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Điều gì làm cho bột vỏ cam trở thành một thành phần tuyệt vời?

Đây là lý do tại sao bạn nên thêm bột vỏ cam vào quy trình chăm sóc da của mình: 'Tiên dược' tự nhiên rẻ như cho này sẽ khiến các tín đồ làm đẹp bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Vỏ cam, giống như bản thân trái của nó, rất giàu vitamin C. Vỏ và ruột cam có lượng vitamin C nhiều hơn khoảng ba lần so với trái. Nó cũng có nhiều chất xơ, canxi, vitamin A, v.v. Nó giàu các hợp chất thực vật khác nhau có tác dụng làm se, chống oxy hóa và chống viêm. Hơn nữa, nó cũng cung cấp dưỡng chất làm sạch hiệu quả và nhẹ nhàng cho da. Vì nó có đặc tính làm se nên nó cũng đặc biệt hữu ích cho các loại da dầu vì nó giúp tiết chế bã nhờn trên da.

Lợi ích của vỏ cam

  • Tẩy tế bào chết tự nhiên

Kết cấu hơi thô và sần sùi của nó làm cho nó trở thành một thành phần tuyệt vời để tẩy tế bào chết cho da. Các đặc tính làm se tự nhiên cũng làm cho nó trở thành một chất tẩy rửa hiệu quả. Sử dụng bột vỏ cam này như một chất tẩy tế bào chết có thể giúp làm thông thoáng cũng như làm sạch các lỗ chân lông. Vỏ cam cũng sẽ giúp làm mịn kết cấu của da của bạn.

  • Giảm sắc tố và sẹo mụn
Đây là lý do tại sao bạn nên thêm bột vỏ cam vào quy trình chăm sóc da của mình: 'Tiên dược' tự nhiên rẻ như cho này sẽ khiến các tín đồ làm đẹp bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Bột vỏ cam chứa vitamin C, giúp làm mờ sắc tố da tuyệt vời. Bột vỏ cam được sử dụng rộng rãi vì có tính tẩy nhẹ. Việc sử dụng nó thường xuyên sẽ đảm bảo làm sáng mọi vết nám, vết thâm và sẹo mụn.

  • Kiểm soát bã nhờn

Nó giúp kiểm soát sản xuất bã nhờn của da và do đó giảm nguy cơ bị mụn trứng cá, mụn đầu đen và mụn đầu trắng. Vì vậy, bột vỏ cam trở thành một thành phần rất cần có trong thói quen chăm sóc da của mỗi người có làn da dầu.

  • Đặc tính chống lão hóa
Đây là lý do tại sao bạn nên thêm bột vỏ cam vào quy trình chăm sóc da của mình: 'Tiên dược' tự nhiên rẻ như cho này sẽ khiến các tín đồ làm đẹp bất ngờ - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Bột vỏ cam có các hợp chất hóa học ( limonene, linalool, citronellol và nhiều hơn nữa) cho phép nó có đặc tính chống oxy hóa, do đó nó rất tuyệt vời để chống lão hóa. Thêm vào đó, nó giúp tăng cường lưu thông máu, do đó tăng sản xuất collagen, thêm vẻ trẻ trung cho làn da và mang lại vẻ tươi sáng.

Theo Femina 

5 bí kíp hay giúp bạn xử lý nhanh những vấn đề về trang phục, tránh lỗi kém duyên

5 bí kíp hay giúp bạn xử lý nhanh những vấn đề về trang phục, tránh lỗi kém duyên

Blogger Hannah Warling chia sẻ một số mẹo giúp bạn xử lý các vấn đề về trang phục thay vì phải mua đồ mới, vừa giúp tiết kiệm vừa tránh được những lỗi kém duyên trong thời trang.

Xem thêm
Từ khóa:   mặt nạ tự nhiên cho da khô dưỡng da từ vỏ cam vỏ cam làm đẹp da

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 3 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 4 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 5 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới