Đây là lý do tại sao bạn nên thêm bột vỏ cam vào quy trình chăm sóc da của mình: 'Tiên dược' tự nhiên rẻ như cho này sẽ khiến các tín đồ làm đẹp bất ngờ

Hãy nói về một thành phần lâu đời đang dần "tìm đường trở lại" trong các sản phẩm làm đẹp: bột vỏ cam. Như tên cho thấy, nó được làm bằng cách nghiền thành bột từ vỏ cam đã khử nước. Vì vậy, lần tới nếu bạn vứt bỏ chúng một cách vô ý, hãy nhớ đến những lợi ích sẽ sắp được đề cập sau đây. Đây là lý do tại sao thành phần này xứng đáng có một vị trí trong thói quen làm đẹp của bạn.

Hãy nói về một thành phần lâu đời đang dần "tìm đường trở lại" trong các sản phẩm làm đẹp: bột vỏ cam. Như tên cho thấy, nó được làm bằng cách nghiền thành bột từ vỏ cam đã khử nước. Vì vậy, lần tới nếu bạn vứt bỏ chúng một cách vô ý, hãy nhớ đến những lợi ích sẽ sắp được đề cập sau đây. Đây là lý do tại sao thành phần này xứng đáng có một vị trí trong thói quen làm đẹp của bạn. Ảnh minh họa Điều gì làm cho bột vỏ cam trở thành một thành phần tuyệt vời?

Hãy nói về một thành phần lâu đời đang dần "tìm đường trở lại" trong các sản phẩm làm đẹp: bột vỏ cam. Như tên cho thấy, nó được làm bằng cách nghiền thành bột từ vỏ cam đã khử nước. Vì vậy, lần tới nếu bạn vứt bỏ chúng một cách vô ý, hãy nhớ đến những lợi ích sẽ sắp được đề cập sau đây. Đây là lý do tại sao thành phần này xứng đáng có một vị trí trong thói quen làm đẹp của bạn. Ảnh minh họa Điều gì làm cho bột vỏ cam trở thành một thành phần tuyệt vời?

Hãy nói về một thành phần lâu đời đang dần "tìm đường trở lại" trong các sản phẩm làm đẹp: bột vỏ cam. Như tên cho thấy, nó được làm bằng cách nghiền thành bột từ vỏ cam đã khử nước. Vì vậy, lần tới nếu bạn vứt bỏ chúng một cách vô ý, hãy nhớ đến những lợi ích sẽ sắp được đề cập sau đây. Đây là lý do tại sao thành phần này xứng đáng có một vị trí trong thói quen làm đẹp của bạn. Ảnh minh họa Điều gì làm cho bột vỏ cam trở thành một thành phần tuyệt vời?

Ảnh minh họa

Vỏ cam, giống như bản thân trái của nó, rất giàu vitamin C. Vỏ và ruột cam có lượng vitamin C nhiều hơn khoảng ba lần so với trái. Nó cũng có nhiều chất xơ, canxi, vitamin A, v.v. Nó giàu các hợp chất thực vật khác nhau có tác dụng làm se, chống oxy hóa và chống viêm. Hơn nữa, nó cũng cung cấp dưỡng chất làm sạch hiệu quả và nhẹ nhàng cho da. Vì nó có đặc tính làm se nên nó cũng đặc biệt hữu ích cho các loại da dầu vì nó giúp tiết chế bã nhờn trên da.

Lợi ích của vỏ cam