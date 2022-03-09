Đây là lý do tại sao bạn nên thêm bột vỏ cam vào quy trình chăm sóc da của mình: 'Tiên dược' tự nhiên rẻ như cho này sẽ khiến các tín đồ làm đẹp bất ngờ

Hãy nói về một thành phần lâu đời đang dần "tìm đường trở lại" trong các sản phẩm làm đẹp : bột vỏ cam. Như tên cho thấy, nó được làm bằng cách nghiền thành bột từ vỏ cam đã khử nước. Vì vậy, lần tới nếu bạn vứt bỏ chúng một cách vô ý, hãy nhớ đến những lợi ích sẽ sắp được đề cập sau đây. Đây là lý do tại sao thành phần này xứng đáng có một vị trí trong thói quen làm đẹp của bạn.

Hãy nói về một thành phần lâu đời đang dần "tìm đường trở lại" trong các sản phẩm làm đẹp : bột vỏ cam. Như tên cho thấy, nó được làm bằng cách nghiền thành bột từ vỏ cam đã khử nước. Vì vậy, lần tới nếu bạn vứt bỏ chúng một cách vô ý, hãy nhớ đến những lợi ích sẽ sắp được đề cập sau đây. Đây là lý do tại sao thành phần này xứng đáng có một vị trí trong thói quen làm đẹp của bạn. Ảnh minh họa Điều gì làm cho bột vỏ cam trở thành một thành phần tuyệt vời?

Hãy nói về một thành phần lâu đời đang dần "tìm đường trở lại" trong các sản phẩm làm đẹp : bột vỏ cam. Như tên cho thấy, nó được làm bằng cách nghiền thành bột từ vỏ cam đã khử nước. Vì vậy, lần tới nếu bạn vứt bỏ chúng một cách vô ý, hãy nhớ đến những lợi ích sẽ sắp được đề cập sau đây. Đây là lý do tại sao thành phần này xứng đáng có một vị trí trong thói quen làm đẹp của bạn. Ảnh minh họa Điều gì làm cho bột vỏ cam trở thành một thành phần tuyệt vời?

Hãy nói về một thành phần lâu đời đang dần "tìm đường trở lại" trong các sản phẩm làm đẹp : bột vỏ cam. Như tên cho thấy, nó được làm bằng cách nghiền thành bột từ vỏ cam đã khử nước. Vì vậy, lần tới nếu bạn vứt bỏ chúng một cách vô ý, hãy nhớ đến những lợi ích sẽ sắp được đề cập sau đây. Đây là lý do tại sao thành phần này xứng đáng có một vị trí trong thói quen làm đẹp của bạn. Ảnh minh họa Điều gì làm cho bột vỏ cam trở thành một thành phần tuyệt vời?

Vỏ cam, giống như bản thân trái của nó, rất giàu vitamin C. Vỏ và ruột cam có lượng vitamin C nhiều hơn khoảng ba lần so với trái. Nó cũng có nhiều chất xơ, canxi, vitamin A, v.v. Nó giàu các hợp chất thực vật khác nhau có tác dụng làm se, chống oxy hóa và chống viêm. Hơn nữa, nó cũng cung cấp dưỡng chất làm sạch hiệu quả và nhẹ nhàng cho da. Vì nó có đặc tính làm se nên nó cũng đặc biệt hữu ích cho các loại da dầu vì nó giúp tiết chế bã nhờn trên da.

Tẩy tế bào chết tự nhiên

Kết cấu hơi thô và sần sùi của nó làm cho nó trở thành một thành phần tuyệt vời để tẩy tế bào chết cho da. Các đặc tính làm se tự nhiên cũng làm cho nó trở thành một chất tẩy rửa hiệu quả. Sử dụng bột vỏ cam này như một chất tẩy tế bào chết có thể giúp làm thông thoáng cũng như làm sạch các lỗ chân lông. Vỏ cam cũng sẽ giúp làm mịn kết cấu của da của bạn.

Giảm sắc tố và sẹo mụn

Ảnh minh họa

Bột vỏ cam chứa vitamin C, giúp làm mờ sắc tố da tuyệt vời. Bột vỏ cam được sử dụng rộng rãi vì có tính tẩy nhẹ. Việc sử dụng nó thường xuyên sẽ đảm bảo làm sáng mọi vết nám, vết thâm và sẹo mụn.

Kiểm soát bã nhờn

Nó giúp kiểm soát sản xuất bã nhờn của da và do đó giảm nguy cơ bị mụn trứng cá, mụn đầu đen và mụn đầu trắng. Vì vậy, bột vỏ cam trở thành một thành phần rất cần có trong thói quen chăm sóc da của mỗi người có làn da dầu.

Đặc tính chống lão hóa

Ảnh minh họa

Bột vỏ cam có các hợp chất hóa học ( limonene, linalool, citronellol và nhiều hơn nữa) cho phép nó có đặc tính chống oxy hóa, do đó nó rất tuyệt vời để chống lão hóa. Thêm vào đó, nó giúp tăng cường lưu thông máu, do đó tăng sản xuất collagen, thêm vẻ trẻ trung cho làn da và mang lại vẻ tươi sáng.

Theo Femina