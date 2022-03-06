Sở hữu vẻ đẹp tự nhiên từ trong ra ngoài chỉ bằng những phương pháp siêu thiết thực lại cực kỳ đơn giản

Doris Day, phó giáo sư lâm sàng về da liễu tại New York, cho biết những việc nhỏ bạn làm hàng ngày có thể làm tốt nhiều hơn, để "cung cấp cho làn da của bạn tất cả nhiên liệu cần thiết" để nạp năng lượng, sửa chữa và chống chọi với những căng thẳng hàng ngày trong cuộc sống.

Doris Day, phó giáo sư lâm sàng về da liễu tại New York, cho biết những việc nhỏ bạn làm hàng ngày có thể làm tốt nhiều hơn, để "cung cấp cho làn da của bạn tất cả nhiên liệu cần thiết" để nạp năng lượng, sửa chữa và chống chọi với những căng thẳng hàng ngày trong cuộc sống. Hãy bắt đầu ngay hôm nay với sáu thói quen lành mạnh này sẽ giúp bạn trông đẹp nhất với làn da mịn màng khỏe khoắc tự nhiên.

Tất cả những gì bạn phải làm là soi gương sau một đêm trằn trọc để hiểu làn da của bạn cần "nhắm mắt" đến mức nào .

Nghiên cứu cũng ủng hộ điều đó. Một nghiên cứu năm 2013 trên tạp chí Sleep cho thấy những người ngủ không ngon giấc có đôi mắt sưng húp, đỏ ngầu, quầng thâm dưới mắt, nhiều nếp nhăn và mí mắt sụp hơn những người được nghỉ ngơi đầy đủ.

Thủ phạm sẽ là ai? Chính là Hormone căng thẳng cortisol.

Bác sĩ da liễu Amy Wechsler, tác giả của The Mind-Beauty Connection cho biết: "Hormone ở mức thấp nhất trong khi ngủ, vì vậy nếu bạn không ngủ đủ, mức độ cortisol của bạn sẽ tăng lên và dẫn đến mất collagen". Bạn có thể nhìn thấy nó sau một đêm không ngủ. Nhắm mắt 7,5 đến 8 giờ mỗi đêm là điều rất cần thiết không chỉ cho làn da mà còn cho sức khỏe tổng thể của bạn.

2. Đổ mồ hôi, tập luyện

Nói về động lực để di chuyển nhiều hơn: Những người trên 40 tuổi tập thể dục thường xuyên có thể sở hữu làn da như những người bằng nửa tuổi của họ, theo một nghiên cứu năm 2014 tại Đại học McMaster ở Ontario. Ảnh minh họa Tuyệt vời hơn nữa, bạn không cần phải chạy marathon hay dành cả đời trong lớp học yoga để gặt hái thành quả. Những người trong nghiên cứu tập thể dục với tốc độ vừa phải, họ chạy bộ hoặc đạp xe nửa giờ hai lần một tuần cũng nhận thấy lợi ích. Chọn một hoạt động bạn thích như dắt chó đi dạo, đi xe đạp với con bạn và sau đó đánh dấu hoạt động đó trên lịch của bạn để thực hiện thường xuyên. 3. Nấp vào bóng râm bên đường Ảnh minh họa

Kem chống nắng bạn thoa hàng ngày sẽ có ích, nhưng đừng chỉ dựa vào nó. Nó sẽ hao mòn khi ngày trôi qua và hiệu quả của kem cũng giảm dần.