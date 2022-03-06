Sở hữu vẻ đẹp tự nhiên từ trong ra ngoài chỉ bằng những phương pháp siêu thiết thực lại cực kỳ đơn giản

Làm đẹp 06/03/2022 14:30

Nếu bạn không biết rõ hơn, bạn có thể nghĩ rằng bí quyết để trông đẹp nhất của bạn nằm sâu trong một lọ sản phẩm đắt tiền. Nhưng...không phải như vậy!

Doris Day, phó giáo sư lâm sàng về da liễu tại New York, cho biết những việc nhỏ bạn làm hàng ngày có thể làm tốt nhiều hơn, để "cung cấp cho làn da của bạn tất cả nhiên liệu cần thiết" để nạp năng lượng, sửa chữa và chống chọi với những căng thẳng hàng ngày trong cuộc sống. 

Hãy bắt đầu ngay hôm nay với sáu thói quen lành mạnh này sẽ giúp bạn trông đẹp nhất với làn da mịn màng khỏe khoắc tự nhiên.

1. Ngủ ngon

Sở hữu vẻ đẹp tự nhiên từ trong ra ngoài chỉ bằng những phương pháp siêu thiết thực lại cực kỳ đơn giản - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tất cả những gì bạn phải làm là soi gương sau một đêm trằn trọc để hiểu làn da của bạn cần "nhắm mắt" đến mức nào .

Nghiên cứu cũng ủng hộ điều đó. Một nghiên cứu năm 2013 trên tạp chí Sleep cho thấy những người ngủ không ngon giấc có đôi mắt sưng húp, đỏ ngầu, quầng thâm dưới mắt, nhiều nếp nhăn và mí mắt sụp hơn những người được nghỉ ngơi đầy đủ.

Thủ phạm sẽ là ai? Chính là Hormone căng thẳng cortisol.

Bác sĩ da liễu Amy Wechsler, tác giả của The Mind-Beauty Connection cho biết: "Hormone ở mức thấp nhất trong khi ngủ, vì vậy nếu bạn không ngủ đủ, mức độ cortisol của bạn sẽ tăng lên và dẫn đến mất collagen". Bạn có thể nhìn thấy nó sau một đêm không ngủ. Nhắm mắt 7,5 đến 8 giờ mỗi đêm là điều rất cần thiết không chỉ cho làn da mà còn cho sức khỏe tổng thể của bạn.

2. Đổ mồ hôi, tập luyện

Nói về động lực để di chuyển nhiều hơn: Những người trên 40 tuổi tập thể dục thường xuyên có thể sở hữu làn da như những người bằng nửa tuổi của họ, theo một nghiên cứu năm 2014 tại Đại học McMaster ở Ontario.

Sở hữu vẻ đẹp tự nhiên từ trong ra ngoài chỉ bằng những phương pháp siêu thiết thực lại cực kỳ đơn giản - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Tuyệt vời hơn nữa, bạn không cần phải chạy marathon hay dành cả đời trong lớp học yoga để gặt hái thành quả. Những người trong nghiên cứu tập thể dục với tốc độ vừa phải, họ chạy bộ hoặc đạp xe nửa giờ hai lần một tuần cũng nhận thấy lợi ích.

Chọn một hoạt động bạn thích như dắt chó đi dạo, đi xe đạp với con bạn và sau đó đánh dấu hoạt động đó trên lịch của bạn để thực hiện thường xuyên.

3. Nấp vào bóng râm bên đường

Sở hữu vẻ đẹp tự nhiên từ trong ra ngoài chỉ bằng những phương pháp siêu thiết thực lại cực kỳ đơn giản - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Kem chống nắng bạn thoa hàng ngày sẽ có ích, nhưng đừng chỉ dựa vào nó. Nó sẽ hao mòn khi ngày trôi qua và hiệu quả của kem cũng giảm dần.

Để đảm bảo bạn được bảo vệ hoàn toàn khỏi tia UV của mặt trời, hãy đeo kính râm , che chắn và tìm bóng râm khi bạn ở ngoài trời, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều là lúc tia nắng hoạt động mãnh liệt nhất. 

Bác sĩ Wechsler chia sẻ: "Không có gì gây lão hóa nhanh hơn tia cực tím. Theo thời gian, chúng phá vỡ collagen, làm mỏng da, tạo ra các vết đen và mạch máu thừa".

4. Giữ đủ nước

Sở hữu vẻ đẹp tự nhiên từ trong ra ngoài chỉ bằng những phương pháp siêu thiết thực lại cực kỳ đơn giản - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Kiểm tra các thành phần trên kem dưỡng ẩm yêu thích của bạn, và rất có thể bạn sẽ thấy một loại được gọi là "axit hyaluronic". Nó được tìm thấy tự nhiên trong da của bạn và là một nam châm hút ẩm, giữ nước bạn nhận được từ thức ăn và đồ uống, làm cho làn da của bạn săn chắc và đầy đặn hơn.

Một mẹo nhanh để biết liệu da của bạn có khát nước hay không: Véo vào mu bàn tay hoặc bắp tay của bạn. Nếu da không liền lại nhanh chóng, bạn đang thiếu nước.

Bạn không phải là một "fan hâm mộ" của nước thường? Vậy trái cây và rau chứa nhiều nước chẳng hạn như dưa chuột, súp lơ, cà chua, bưởi và cần tây cũng có hiệu quả tương tự mà bạn nên bổ sung nhé.

5. Bớt lo lắng, sống hạnh phúc hơn

Sở hữu vẻ đẹp tự nhiên từ trong ra ngoài chỉ bằng những phương pháp siêu thiết thực lại cực kỳ đơn giản - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Khi bạn căng thẳng, cortisol - kẻ thù quen thuộc sẽ tăng lên, tác động lên collagen và gây khô da, tạo nếp nhăn. Không có gì ngạc nhiên khi đàn ông trong ở một nghiên cứu năm 2013 được công bố trên tạp chí Biology Letters cho thấy phụ nữ có nồng độ hormone căng thẳng cao thường kém hấp dẫn hơn.

Thiền là một biện pháp giảm căng thẳng đã được chứng minh, nhưng nó không phải là cách duy nhất. Tự thưởng cho mình một buổi mát-xa hoặc một chiếc máy xông hơi khô rất hữu ích cho bạn. Tập thể dục cũng xả stress. Bạn sẽ xử lý căng thẳng tốt hơn nếu bạn được nghỉ ngơi đầy đủ. 

6. Tẩy tế bào chết thường xuyên

Sở hữu vẻ đẹp tự nhiên từ trong ra ngoài chỉ bằng những phương pháp siêu thiết thực lại cực kỳ đơn giản - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Các tế bào da thay đổi liên tục, nhưng khi bạn già đi và tùy thuộc vào môi trường, đôi khi chúng cần được giúp đỡ để bong ra hoàn toàn. Cung cấp cho làn da của bạn sự hỗ trợ và tẩy tế bào chết một hoặc hai lần một tuần.

Hãy thử công thức tự làm hoàn toàn tự nhiên như: Kết hợp muối, đường, mật ong và dầu dừa vừa đủ để tạo thành hỗn hợp sền sệt để tẩy tế bào chết nhẹ nhàng cho da.

Theo Webmd

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