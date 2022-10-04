Có một số nguyên nhân gây ra rụng tóc nhưng sẽ tự khắc phục được. Rụng tóc có thể do di truyền, thay đổi nội tiết tố, tình trạng bệnh lý hoặc có thể đi kèm với quá trình lão hóa. Hầu hết các trường hợp rụng tóc không có gì nghiêm trọng đáng lo ngại nhưng trong những trường hợp nghiêm trọng, bạn có thể hỏi ý kiến ​​bác sĩ.

Sau khi hiểu rõ hơn về mái tóc của mình, việc chọn một thói quen chăm sóc tóc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tùy chỉnh cách chăm sóc tóc của bạn theo những gì cần thiết chứ không phải những gì mọi người đang làm theo. Một số biện pháp khắc phục bạn nên xem xét là:

Có nhiều cách tự nhiên để giảm rụng tóc tại nhà nếu bạn không muốn đến bác sĩ hoặc tình trạng rụng tóc không có gì nghiêm trọng đáng lo ngại. Có một số biện pháp khắc phục để tóc bớt rụng nhưng yếu tố quan trọng là bạn phải hiểu loại tóc của bạn và cách nó phản ứng với các yếu tố bên ngoài như ánh nắng mặt trời, ô nhiễm, nước và hóa chất.

Sử dụng ít hóa chất hơn trên tóc

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Tóc của bạn có thể rất nhạy cảm với các hóa chất mạnh có trong dầu gội và dầu xả. Cố gắng chuyển loại dầu gội thông thường của bạn sang loại dịu nhẹ hơn hoặc loại được thiết kế dành riêng cho tóc nhạy cảm. Ngoài ra, hãy theo dõi lượng thuốc của bạn vì một số loại thuốc có thể có tác dụng phụ bao gồm rụng tóc. Trong những trường hợp như vậy, hãy luôn nói chuyện với bác sĩ của bạn về cách thay thế thuốc này.

Thói quen chăm sóc tóc

Lịch trình gội đầu mà bạn đang tuân theo hoặc các sản phẩm bạn đang sử dụng có thể gây hại nhiều hơn lợi. Cố gắng giảm số lượng sản phẩm và không gội đầu thường xuyên. Da đầu của bạn tiết ra dầu một cách tự nhiên, rất cần thiết cho một mái tóc khỏe mạnh, vì vậy mỗi khi tóc bạn có cảm giác dầu, bạn không nên gội đầu ngay lập tức. Hạn chế gội đầu, chỉ nên một hoặc hai lần một tuần để thấy tóc khỏe hơn.

Dinh dưỡng

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Việc hấp thụ chất dinh dưỡng vào cơ thể cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển và sức khỏe của tóc. Tiêu thụ vitamin A giúp sản xuất dầu ở da đầu và vitamin E giúp lưu thông máu, hỗ trợ các nang tóc và vitamin B giúp duy trì màu tóc khỏe mạnh.

Tránh rượu và thuốc lá

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Uống rượu có thể cản trở sự phát triển khỏe mạnh của tóc và hút thuốc lá ảnh hưởng đến lượng máu lưu thông đến da đầu của bạn. Tránh những hoạt động này có thể cải thiện đáng kể sức khỏe của tóc.

Xử lý tóc ướt

Một bước chăm sóc tóc rất quan trọng mà mọi người thường mắc phải là xử lý tóc ướt . Tóc ngay sau khi gội đầu hoặc sau bất kỳ hoạt động nào liên quan đến nước có thể cực kỳ mỏng manh và dễ gãy. Tóc sau khi gội bằng các sản phẩm hóa chất, ở trạng thái này rất dễ gãy và cần được xử lý cẩn thận.

Không chà tóc bằng khăn thô để làm khô tóc nhanh hơn, thay vào đó hãy thoa nhẹ lên tóc. Tốt hơn hết là bạn nên chuyển hẳn khăn sang áo sơ mi cũ hoặc chất liệu vải mềm hơn để không gây nguy hiểm nhiều cho tóc của bạn.

Sản phẩm nhiệt

Cố gắng làm khô và tạo kiểu tóc cần phải làm nóng tóc rất nhiều. Cố gắng giảm nhiệt độ tiếp xúc với tóc của bạn. Trong khi làm khô tóc, cố gắng giảm cường độ nhiệt hoặc chuyển hoàn toàn sang làm khô bằng không khí và để tóc tự khô.

Bạn cũng có thể thay đổi kiểu tạo kiểu tóc bằng các sản phẩm không cần nhiều nhiệt và nếu bạn có thể quản lý thời gian, hãy thử các phương pháp uốn hoặc duỗi tóc tự nhiên. Gội đầu vào buổi tối để tóc có thời gian "thư giãn" và khô từ từ hơn.

Chống căng thẳng

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Căng thẳng trong thế giới ngày nay là không thể tránh khỏi và có thể gây hại cho sức khỏe chung của bạn. Cố gắng trẻ hóa và giữ cho bản thân vui vẻ hơn và không bị căng thẳng nhé.

Các hoạt động giải trí không chỉ là một cách tuyệt vời để giúp bạn giảm bớt căng thẳng mà hoạt động thể chất còn giúp giảm rụng tóc bằng cách giữ cho nội tiết tố của bạn được kiểm soát.

Mặt nạ tóc

Có thể cực kỳ có lợi cho tóc của bạn nếu thử các loại mặt nạ dưỡng tóc giúp tăng cường độ chắc khỏe của chân tóc và sợi tóc như. Có một số sản phẩm có sẵn trên thị trường hoặc bạn luôn có thể thử các biện pháp khắc phục tại nhà. Các sản phẩm có chứa biotin, trà xanh, protein và vitamin có thể cho thấy kết quả rõ rệt.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng có thể chọn các loại dầu dưỡng tóc như dầu dừa hoặc dầu hạnh nhân để giúp tóc chắc khỏe hơn. Không có một biện pháp khắc phục nào có thể áp dụng cho mọi loại tóc, vì vậy hãy thử nghiệm và tùy chỉnh một thói quen phù hợp với mái tóc của bạn.



Hiểu được mái tóc của bạn và nhu cầu của nó là phần quan trọng nhất trong việc chăm sóc tóc của bạn. Hãy thử những gì phù hợp nhất với bạn và tham khảo ý kiến ​​bác sĩ khi cần thiết nhé.

Theo Femina