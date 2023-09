Tinh chất làm đẹp xuất sắc gọi tên Vitamin E: Một thành phần, nhiều lợi ích

Ảnh minh họa: Internet

Vitamin E là một chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại các gốc tự do, là những phân tử gây tổn thương DNA trong tế bào. Nó có khả năng ngăn chặn hoặc đảo ngược những tổn thương do các gốc tự do gây ra cho tế bào. Vitamin E, như một loại vitamin và dầu chống oxy hóa, thường được thêm vào các sản phẩm chăm sóc da như dầu và chất dưỡng ẩm.

Vitamin E là một chất dinh dưỡng thiết yếu mà cơ thể không thể tự sản xuất được. Nó có nguồn gốc từ một số loại thực phẩm, chẳng hạn như các loại hạt cũng như các chất bổ sung. Mọi người thường có thể nhận đủ vitamin E từ chế độ ăn uống của họ, nhưng nó cũng có sẵn ở dạng bổ sung và trong các sản phẩm chăm sóc da.