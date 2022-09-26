Tinh chất làm đẹp xuất sắc gọi tên Vitamin E: Một thành phần, nhiều lợi ích

Vitamin E là một chất dinh dưỡng thiết yếu mà cơ thể không thể tự sản xuất được. Nó có nguồn gốc từ một số loại thực phẩm, chẳng hạn như các loại hạt cũng như các chất bổ sung. Mọi người thường có thể nhận đủ vitamin E từ chế độ ăn uống của họ, nhưng nó cũng có sẵn ở dạng bổ sung và trong các sản phẩm chăm sóc da.

Vitamin E là một chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại các gốc tự do, là những phân tử gây tổn thương DNA trong tế bào. Nó có khả năng ngăn chặn hoặc đảo ngược những tổn thương do các gốc tự do gây ra cho tế bào. Vitamin E, như một loại vitamin và dầu chống oxy hóa, thường được thêm vào các sản phẩm chăm sóc da như dầu và chất dưỡng ẩm.

Vitamin E tự nhiên được cho là có hiệu quả ít nhất gấp đôi so với vitamin E tổng hợp. Vitamin được lưu trữ trong da, cả lớp biểu bì bên ngoài và lớp hạ bì sâu hơn. Nó được tìm thấy trong các tuyến bã nhờn, nằm ở gốc của các nang lông. Vitamin E được cơ thể vận chuyển đến da qua bã nhờn, một chất nhờn có tác dụng bảo vệ và bôi trơn da.

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Có một số thành phần giàu dưỡng chất có thể củng cố hàng rào bảo vệ da theo thời gian và cải thiện khả năng chống lại tổn thương. Và vitamin E là một trong những chất được xếp hạng hàng đầu.

Vitamin E có thể bịt kín các vết nứt nhỏ trên hàng rào bảo vệ da, giúp độ ẩm da duy trì tốt để không làm da căng và khô. Một hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh có nghĩa là làn da căng mọng, đủ nước và ít nhạy cảm hơn.

Giữ ẩm chuyên sâu

Các sản phẩm có vitamin E cho phép giữ ẩm lâu hơn giữa các tế bào da của bạn so với những sản phẩm không chứa nó. Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ rằng lượng bổ sung của nó sẽ giúp ích rất nhiều thì bạn đã nhầm. Chuyên gia nói rằng các chất bổ sung đường uống có thể không hiệu quả trong việc hydrat hóa da. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng vitamin E như một loại kem dưỡng ẩm, hãy sử dụng các sản phẩm bôi ngoài da có chứa vitamin này.

Kiểm soát tác hại của tia cực tím

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Vitamin E có khả năng hấp thụ năng lượng khắc nghiệt từ tia cực tím (UV). Do đó, nó hỗ trợ bảo vệ quang học và giảm đáng kể mức độ tác hại của ánh nắng mặt trời. Khi vitamin E và C được kết hợp và thoa dưới kem chống nắng, chúng có thể cung cấp khả năng bảo vệ gấp bốn lần so với chỉ riêng kem chống nắng.

Có đặc tính chống lão hóa và chữa bệnh

Ưu điểm chính của vitamin E là khả năng tăng tốc độ chữa lành các tổn thương trên da như bỏng và vết thương. Nó là một chất chống oxy hóa sẽ chữa lành vết cháy nắng và kích ứng da. Nó cũng giúp đảo ngược các dấu hiệu lão hóa và giảm thiểu sự xuất hiện của nếp nhăn và đường nhăn, để lộ làn da căng mọng và trẻ trung bằng cách tăng tốc tổng hợp collagen.

Chống viêm

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Vitamin E có thể hỗ trợ điều trị các bệnh về da như bệnh chàm hoặc bệnh vẩy nến và thúc đẩy làn da săn chắc. Đặc tính chống viêm cũng có thể giúp chống sưng, tấy đỏ, kích ứng và bùng phát đột ngột bằng cách nuôi dưỡng sâu.

Các cách để bổ sung vitamin E vào quy trình chăm sóc da của bạn

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Kem dưỡng ẩm và kem được truyền vitamin E là cách tốt nhất để cung cấp cho làn da của bạn một lượng vitamin E nhanh chóng, bên cạnh đó bao gồm các loại thực phẩm như rau bina, hạt bí ngô, bông cải xanh, dầu đậu nành, hạnh nhân, đậu phộng vào chế độ ăn của bạn sẽ rất tốt.

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Bạn có thể sử dụng vitamin E trên da theo hai cách: bạn có thể thoa dầu vitamin E nguyên chất lên mặt hoặc bạn có thể sử dụng một sản phẩm có công thức với thành phần này. Vitamin E có thể được tìm thấy trong kem dưỡng ẩm, huyết thanh và dầu dưỡng mặt.

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Vitamin E thường không được khuyến khích cho những người có làn da nhạy cảm, da dầu hoặc bị mụn trứng cá. Nếu bạn mới sử dụng vitamin E, hoặc nếu da của bạn nhạy cảm, hãy bắt đầu với kem dưỡng ẩm, huyết thanh có nồng độ mạnh hơn. Nếu bạn có làn da dầu, chỉ sử dụng vitamin E kết hợp với các sản phẩm khác và tránh sử dụng dầu vitamin E riêng lẻ.

Theo Femina