Nắm gọn 5 công thức trị gàu dứt điểm hiệu quả, giá lại cực hời mà không cần dùng đến hóa chất

Chúng ta rất hiểu sự khó khăn khi có một “cổ áo bị bong tróc”, vì vậy hãy cùng xem xét các biện pháp khắc phục có thể chống lại gàu nhưng không chứa hormone và các thành phần gây hại khác.

Vỏ cam chứa canxi, magie, vitamin C và chất xơ có thể ảnh hưởng tích cực đến cơ thể bạn. Để trị gàu, công thức như sau:

1. Lấy vỏ cam cho vào bát. Sau đó vắt nước cốt chanh vào.

2. Nghiền các nguyên liệu cho đến khi thành bột nhão.

3. Thoa hỗn hợp lên da đầu và để yên trong 30 phút.

4. Gội sạch bằng dầu gội.

2. Aspirin trộn với dầu gội đầu

Aspirin có chứa axit salicylic cũng được sử dụng trong dầu gội trị gàu. Nó được cho là một trong những thành phần thành công nhất trong việc chống lại gàu, tất cả là do khả năng tẩy tế bào chết của gàu và ngăn ngừa dầu thừa.

Để sử dụng aspirin trị gàu, hãy nghiền một vài viên aspirin thành bột mịn và trộn với một phần dầu gội thông thường của bạn. Thoa hỗn hợp lên tóc và để trong vài phút, sau đó xả sạch.

3. Hạt cà ri ở dạng bột nhão

Hạt cà ri có đặc tính chống viêm, kháng khuẩn và chống oxy hóa. Để trị gàu bằng cỏ cà ri, bạn cần làm theo công thức đơn giản sau:

1. Cho một ít hạt vào bát nước nhỏ và ngâm qua đêm.

2. Vào buổi sáng, nghiền hạt thành bột nhão và thêm một ít nước cốt chanh. Trộn đều.

3. Thoa hỗn hợp lên da đầu và tóc rồi để khô trong 30 phút.

4. Gội sạch bằng dầu gội.

4. Chuối ngâm giấm

Bạn sẽ cần 1 quả chuối và 2 chén giấm táo. Lột vỏ chuối, thêm giấm táo và trộn đều cho đến khi thu được hỗn hợp sền sệt. Sau đó nhẹ nhàng xoa hỗn hợp này lên tóc và đảm bảo rằng nó bao phủ toàn bộ tóc. Sau 20 phút, rửa sạch mặt nạ bằng nước ấm và dầu gội thông thường của bạn.

5. Lá húng quế và bột amla

1. Lấy một ít lá húng quế , 2 thìa cà phê bột amla và 2 thìa cà phê nước.

2. Trộn các thành phần này để có được hỗn hợp sệt.

3. Thoa hỗn hợp lên da đầu và để khô trong 30 phút.

4. Xả sạch tóc với một ít nước.

Áp dụng biện pháp khắc phục này hàng ngày cũng sẽ giúp bạn tăng cường độ chắc khỏe của tóc và hỗ trợ điều trị rụng tóc.

Theo Brightside