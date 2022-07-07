Tẩy tế bào chết cho da mặt là một quá trình loại bỏ tế bào chết cho da mặt. Việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, bụi bận sẽ làm chậm quá trình đào thải tự nhiên của da, làm cho bụi bận ứ đọng lại gây ra mụn trứng cá, da sạm đen,... Việc tẩy tế bào chết cho da sẽ mang lại làn da trắng sáng hơn, giảm bít tắc lỗ chân lông, mụn, tăng sản xuất collagen ngăn ngừa lão hóa da, giúp hấp thu và đem lại hiệu quả tốt hơn khi sử dụng sản phẩm chăm sóc da .

Trung bình cứ 28 ngày thì tế bào mới trên da sẽ hình thành, nếu không được lấy đi, lớp tế bào chết này sẽ không bong ra khỏi da ngay mà sẽ tích tụ tạo thành một lớp dày gây các vấn đề về da. Tuy nhiên, nếu tẩy da chết quá nhiều lần sẽ gây ra những tác hại không mong muốn. Dưới đây là các lưu ý để việc tẩy da chết không gây phản ứng ngược cho chị em.

Tẩy da chết được chia làm hai loại chính là: tẩy da chết vật lý và tẩy da chết hóa học.

Tẩy da chết vật lý là việc dùng các sản phẩm có chứa hạt, với cơ chế xoa nhẹ các hạt nhỏ này trên mặt, giúp loại bỏ các lớp da chết trên bề mặt da. Ngoài hạt ra, những động tác chà sát khác như dùng tay, dùng máy, khăn mặt, gel lột cũng được coi là tẩy tế bào chết vật lý.

Tẩy da chết hóa học là phương pháp bằng các hoạt chất phá vỡ lớp cấu trúc bề mặt trên cùng của da, từ đó loại bỏ các tế bào chết hoặc bị tổn thương, thúc đẩy da sản sinh tế bào mới, trẻ hóa và tăng độ khỏe mạnh cho da.

Tùy vào tình trạng da mà các nàng nên chọn cho mình dạng tẩy da chết phù hợp. Ví dụ với da nhạy cảm, da kích ứng hoặc bị mụn tẩy da chết dạng hóa học sẽ là lựa chọn thích hợp. Vì sự ma sát trong tẩy tế bào chết vật lý sẽ dễ tạo ra những vết xước, da bị bào mòn tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập nhiều hơn.

2. Tẩy tế bào chết riêng cho từng loại da

Da khô

Tẩy tế bào chết đối với da khô rất quan trọng bởi nếu dùng sai cách, da rất dễ bị tổn thương và khó phục hồi hơn những loại da khác. Với làn da này không nên sử dụng sản phẩm tẩy da chết vật lý (cơ học) là những loại chứa hạt Scrub nhỏ.

Da dầu

Da đầu dễ tẩy tế bào chết hơn so với làn da khô, có thể áp dụng cả phương pháp vật lý và hóa học mà không cần lo da bị khô quá mức.

Da hỗn hợp

Da hỗn hợp là loại da khó chăm sóc, với những vùng da là da dầu (thường là vùng da chữ T gồm trán, mũi và cằm) và vùng da khô (thường là 2 bên má) xen kẽ. Việc chăm sóc và tẩy da chết ở da hỗn hợp khá phức tạp.

Bạn có thể cân nhắc dùng các sản phẩm tẩy da chết vật lý nhẹ nhàng cho toàn bộ da mặt và cân nhắc sử dụng thêm tẩy da chết hóa học cho vùng da dầu, có mụn. Tuy nhiên cần lưu ý, không nên áp dụng tẩy da chết với cả 2 phương pháp này kết hợp trong cùng 1 ngày với cùng vùng da bởi có thể gây kích ứng da.

3. Tẩy tế bào chết nên được tiến hành vào buổi sáng

Phần lớn, các bạn đều nghĩ rằng việc tẩy da chết là một bước làm đẹp vào buổi tối, sau một ngày dài làm việc vất vả và vô cùng mệt mỏi. Thế nhưng, trên thực tế cho thấy rằng, thời điểm tẩy da chết của mỗi người là khác nhau, nó sẽ phụ thuộc vào loại da của từng người, thói quen và lối sống.

Hầu hết mọi người sẽ có xu hướng sử dụng các sản phẩm điều chỉnh da, dễ gây kích ứng hơn vào buổi tối. Vì vậy, nếu bạn sử dụng sản phẩm tính mạnh, giống như Retinol, chắc chắn việc tẩy tế bào chết vào buổi sáng sẽ tốt hơn cho bạn.

4. Hãy nhẹ nhàng

Khi sử dụng tẩy tế bào chết, da chúng ta sẽ mỏng và nhạy cảm hơn da thông thường. Khi bạn massage quá mạnh tay hoặc quá kỹ trên da sẽ vô tình khiến cho da bị bào mòn, thậm chí gây mụn, sưng tấy và tổn thương.

Khi tiến hành tẩy tế bào chết cho vùng da này bạn nên massage nhẹ nhàng. Và không quên rửa lại thật sạch để không kích thích mụn viêm nặng hơn và bít tắt lỗ chân lông.

5. Lạm dụng quá mức

Tẩy tế bào chết cho da mặt quá nhiều sẽ khiến cho làn da của bạn mất đi lớp màng bảo vệ. Việc làm này diễn ra thường xuyên sẽ làm da mặt mỏng đi. Yếu hơn và dẫn đến mất nước cũng như các vấn đề về da khác.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, một tuần bạn chỉ nên tẩy da chết 1 – 2 lần để đảm bảo cho da khỏe mạnh.

6. Da mụn có nên tẩy tế bào chết?

Với những người chỉ có vài nốt mụn sưng viêm, gặp nhiều vấn đề với mụn do tắc nghẽn lỗ chân lông như mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn đầu trắng,... thì việc tẩy tế bào chết là cần thiết trong chu trình chăm sóc da. Việc tẩy tế bào chết còn giúp loại bỏ lớp sừng, da chết trên bề mặt da, từ đó cải thiện đáng kể tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông. Nếu thực hiện đúng cách, nó sẽ giúp ngăn ngừa sự hình thành mụn cực hiệu quả.

7. Đừng quên bước làm sạch da

Nạn nên thực hiện làm sạch ra bằng sữa mặt trước khi tẩy da chết để giúp loại bỏ bụi bẩn và giãn nở lỗ chân lông. Nhờ đó mà sản phẩm tẩy da chết có thể thâm nhập sâu vào lỗ chân lông đem lại hiệu quả cao nhất.