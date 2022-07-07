Bật mí bí quyết duy trì thanh xuân cho chị em U30 khi bổ sung 4 thực phẩm và 5 thức uống này

Sức khỏe 07/07/2022 07:28

Sau 30 tuổi nên có chế độ ăn uống đầy đủ và cân bằng 4 nhóm chất dinh dưỡng quan trọng, đó là chất đạm, chất đường bột, chất béo, vitamin và khoáng chất. Dưới đây là các gợi ý giúp chị em bổ sung dinh dưỡng dễ dàng.

Bước vào độ tuổi 30, phụ nữ bắt đầu phải đối mặt với tình trạng dấu hiệu lão hóa da vô cùng rõ ràng. Vì vậy, để giữ lại tuổi thanh xuân cho làn da, việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh là vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó là kết hợp tập luyện hàng ngày và cơ thể cần được bổ sung nhiều dưỡng chất thiết yếu. Vậy phụ nữ 30 tuổi nên ăn gì để đẹp da, chống lại tuổi tác sau tuổi 30? 

4 thực phẩm nên bổ sung vào bữa ăn 

Cá là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, lành mạnh chứa nhiều protein. Cá cũng là một nguồn Acid béo Omega-3 tuyệt vời, cực kỳ quan trọng đối với cơ thể và não của bạn. Không những thế còn giúp xẹp nhanh các mụn bọc, ngăn ngừa các bệnh về da như bệnh vẩy nến do omega-3 giúp bảo vệ tế bào chống lại sự tấn công của vi khuẩn.

Bật mí bí quyết duy trì thanh xuân cho chị em U30 khi bổ sung 4 thực phẩm và 5 thức uống này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các acid béo trong cá còn giúp phục hồi và làm trẻ hóa làn da và giảm quá trình tổng hợp Melanin để cải thiện và duy trì màu da phù hợp và tiếp tục giúp làn da trông mịn màng, rạng rỡ, mềm mại và không tì vết.

Đậu nành và chế phẩm từ đậu nành 

Đậu nành tự nhiên thường rất giàu protein và có chứa hầu hết các axit amin thiết yếu mà cơ thể cần đến. Hơn nữa, chúng cũng cung cấp nhiều chất béo thực vật, chất xơ, một số loại vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật có lợi khác. Đặc biệt, chế độ ăn đậu nành thường xuyên đem đến axit béo omega – 3, chất chống oxy hóa mà lại chứa ít chất béo bão hoà. 

Rau lá xanh đậm

Các loại rau xanh đậm thường rất giàu vitamin A, B, C E, sắt… và các chất oxy hóa. Những chất này sẽ tái tạo tế bào da, giúp da trở nên mịn màng và làm chậm quá trình lão hóa. Một số loại rau lá xanh đậm phổ biến như rau bina (cải bó xôi), cải xoăn,… . Rau lá xanh đậm là thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp, giúp cơ thể no lâu mà không cần thêm nhiều calo vào chế độ ăn uống. 

Bật mí bí quyết duy trì thanh xuân cho chị em U30 khi bổ sung 4 thực phẩm và 5 thức uống này - Ảnh 2

Táo và quả mọng

Táo là loại quả “vàng” được các chuyên gia khuyên dùng bởi những lợi ích thần kỳ mà nó mang lại cho sức khỏe và cả nhan sắc. Ngoài táo, chị em có thể bổ sung vào thực đơn hằng ngày các loại quả mọng vì quả mọng có chứa nhiều chất xơ, vitamin C và polyphenol chống oxy hóa. Ví dụ phổ biến là quả việt quất, lý chua đỏ, quả lý chua trắng và đen. Mẹo nhỏ cho chị em khi mua táo, nên chọn những quả táo có màu sắc tươi, vỏ táo bóng, tròn, cứng, khi cầm có cảm giác … là những quả tươi, mới thu hoạch.

5 loại nên uống thường xuyên

Trà xanh

Công dụng của trà xanh rất đa dạng. Uống trà giúp cải thiện sự tỉnh táo và tư duy. Ngoài ra, uống nước trà xanh còn giúp điều trị mụn cóc, ngăn sự phát triển của các tế bào bất thường trong cổ tử cung và ung thư cổ tử cung.

Các loại nước ép chứa nhiều vitamin C

Nguồn cung cấp vitamin C không thể không kể đến các loại cam, chanh, bưởi. Khi nói đến chỉ số đường huyết, cả cam và chanh cũng như hầu hết các loại trái cây họ cam quýt, đều được xếp vào loại thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp không chứa cholesterol. 

Bật mí bí quyết duy trì thanh xuân cho chị em U30 khi bổ sung 4 thực phẩm và 5 thức uống này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các hợp chất phenolic được tìm thấy trong trái cây họ cam quýt có khả năng ức chế các enzyme, tăng cường chất chống oxy hóa tự nhiên của con người, giữ cho làn da dẻo dai, ngăn ngừa sần sùi và lão hóa.

Nước ép lựu

Trái lựu chứa liều cao vitamin A, E và C, nhiều gấp ba lần chất chống oxy hóa có trong trà xanh. Nó thâm nhập sâu vào các lớp da, tróc tế bào da chết, tăng cường collagen, do đó ngăn ngừa lão hóa sớm.

Nước ép cà chua 

Nước ép cà chua là một loại đồ uống phổ biến cung cấp nhiều loại vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa mạnh như lycopene bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời và ngăn ngừa sự xuất hiện của các nếp nhăn.

Bật mí bí quyết duy trì thanh xuân cho chị em U30 khi bổ sung 4 thực phẩm và 5 thức uống này - Ảnh 4

Sữa đậu nành

Uống sữa đậu nành được xem là bí quyết dưỡng trắng da, giúp tăng cường sức khỏe, bồi bổ cơ thể, còn nếu dùng để chăm sóc làn da sẽ nhanh chóng cải thiện sắc tố, chống lão hóa, ngăn lão hóa, duy trì nét thanh xuân dài lâu cho làn da.

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