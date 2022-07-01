Loại thực phẩm quen thuộc trong căn bếp mang đến công dụng giảm cân, diệt mỡ bụng cực hiệu quả đã được khoa học chứng minh

Để có được vóc dáng mong muốn, ngoài việc lựa chọn những bài tập phù hợp thì điều quan trọng nhất là kết hợp cùng chế độ ăn khoa học, lành mạnh. Để thực hiện chế độ ăn giảm cân phải hiệu quả mà không làm ảnh hưởng đến sức khỏe , chị em nhất định phải nhớ 3 nguyên tắc vàng chính là: cân bằng dinh dưỡng , cắt giảm đường và theo dõi lượng calo nạp vào. Thế nên, trong thực đơn mỗi ngày, bạn nên ưu tiên chọn thực phẩm tươi, các loại rau củ quả, trái cây nhiều chất xơ, ít đường và calo.

Ngoài tác dụng giảm cân, sử dụng đậu bắp thường xuyên còn giúp phòng ngừa ung thư, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch. Bạn có thể thêm đậu bắp vào thực đơn mỗi ngày để vừa thúc đẩy giảm cân hiệu quả vừa tốt cho sức khỏe.

Theo một nghiên cứu khoa học mới nhất, đậu bắp có hàm lượng dinh dưỡng cao gấp nhiều lần các loại thực vật khác. Đậu bắp chứa nhiều canxi, axit folic, kali, Vitamin, protein mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, giảm lượng cholesterol trong máu, kiểm soát đường huyết và đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể. Hàm lượng chất xơ trong đậu bắp rất cao có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, giúp tiêu hóa nhanh chóng, phòng ngừa tích tụ mỡ thừa, giúp tăng cảm giác no lâu và kiểm soát cơn đói, giúp giảm cân hiệu quả mang lại cho em vóc dáng thon gọn.

Không chỉ chế biến thành các món ăn, để tiết kiệm thời gian cũng như thuận tiện cho chị em mang theo, dưới đây là cách chế biến đậu bắp thành nước giảm cân detox từ đậu bắp siêu dễ làm.

Cách làm nước đậu bắp vừa lạ miệng vừa giúp giảm cân

Nước đậu bắp vừa giúp giải khát vừa giúp hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ thừa diễn ra hiệu quả và nhanh chóng. Bạn hãy uống nước đậu bắp mỗi ngày để nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn và săn chắc nhé!

Nguyên liệu:

Đậu bắp: 5 quả

Nước lọc: 200ml

Cách thực hiện:

Bước 1: Bạn hãy rửa sạch đậu bắp và cắt bỏ cuống.

Bước 2: Cho đậu bắp và nước vào ấm đun hoặc ngâm qua đêm để các dưỡng chất trong đậu bắp tan ra.

Bước 3: Vắt lấy nước để thưởng thức. Nếu uống chưa quen, bạn có thể thêm một ít chanh hoặc muối vào để nước có vị thơm, giảm độ dính nhớt của đậu bắp.

Những lưu ý để nước đậu bắp phát huy hết công dụng

Đây không phải là thuốc giảm cân nên không thể đạt hiệu quả chỉ trong vài ngày mà bạn cần phải kiên trì đều đặn trong khoảng thời gian dài. Tốt nhất là uống trước bữa ăn và uống không quá hai cốc mỗi ngày.

Những đối tượng không nên dùng đậu bắp để giảm cân:

Người đang bị sỏi thận và viêm khớp không nên sử dụng đậu bắp giảm cân, sẽ khiến bệnh càng trầm trọng hơn.

Đậu bắp có tác dụng làm đông máu, những người đang dùng thuốc chống đông máu không nên giảm cân bằng đậu bắp.

Đậu bắp có hàm lượng fructan cao nên không dùng cho những người bị đau dạ dày, khó chịu về tiêu hóa hay bị dị ứng.

Lời cuối, dù bạn áp dụng chế độ ăn kiêng nào thì cũng cần đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể, không nên cắt giảm hoàn toàn bất kỳ nhóm thực phẩm nào mà nên theo dõi và kiểm soát chế độ ăn một cách khoa học, kết hợp những bài tập để hiệu quả được cao hơn.