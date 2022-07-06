Thay đổi 5 thói quen hằng ngày giúp bạn đánh bay những nốt mụn đáng ghét

Làm đẹp 06/07/2022 16:50

Chăm sóc da mụn là việc làm rất quan trọng để giúp bảo vệ làn da và hạn chế những tổn thương nặng trên da. Tuy nhiên, sẽ là công cốc nếu bạn mắc phải 5 thói quen không nên làm khi chăm sóc da mụn này.

Có một làn da sáng, mịn màng và không bị mụn là mong muốn của hầu hết tất cả mọi người. Có nhiều nguyên nhân gây ra mụn trứng cá và chúng tác động với nhau khiến cho mụn trở nên nặng hơn. Nhưng các bạn cần lưu ý rằng thói quen sinh hoạt hàng ngày ảnh hưởng rất nhiều đến làn da, đặc biệt là da mụn. Bằng cách đơn giản là thay đổi một số thói quen xấu cũng khiến cho mụn được cải thiện hơn.

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1. Rửa mặt 2 lần mỗi ngày

Rửa mặt quá nhiều lần trong ngày là tình trạng chung, thường gặp ở những bạn có làn da dầu và da dễ bị mụn. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến khích rằng bạn không cần phải rửa mặt nhiều đến thế, chỉ cần 2 lần/ngày là đủ. Bởi vì rửa mặt nhiều lần trong ngày có thể làm khô da của bạn.

theo các chuyên gia, rửa mặt trong vòng 60 giây sẽ là khoảng thời gian đủ, không quá dài cũng không quá ngắn, giúp da mềm mại hơn, lỗ chân lông thông thoáng hơn và loại bỏ được tối đa bụi bẩn, lớp trang điểm và mồ hôi. Rửa mặt vào lúc nào trong ngày cũng rất quan trọng, tốt nhất bạn nên rửa mặt ngay sau khi thức dậy và trước khi đi ngủ. 

2. Giữ vệ sinh các vật dụng như chăn ga, mền gối…

Không gian xung quanh bạn có thể chứa rất nhiều bụi bẩn, chúng thường bám lên các vật dụng như máy rửa mặt, khăn mặt, gối, chăn… Đây là những vật bạn tiếp xúc trực tiếp rất nhiều hằng ngày, do đó bạn nên vệ sinh thường xuyên để đảm bảo an toàn cho da. Ngoài ra thói quen đưa tay lên mặt của rất nhiều bạn nữ cũng khiến tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều.

3. Chế độ dinh dưỡng lành mạnh

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Chăm sóc da từ bên ngoài thôi là chưa đủ. Chế độ dinh dưỡng hằng ngày sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vóc dáng cũng như làn da của bạn. Bạn nên cung cấp đủ nước, bổ sung các loại rau củ, trái cây với lượng đường thấp giúp ngăn, giảm mụn. Các loại hạt ngũ cốc, dầu cá giàu omega-3 sẽ giúp hạn chế bã nhờn, kiểm soát các nguyên nhân gây nên mụn.

4. Đảm bảo giữ cho mái tóc của bạn luôn sạch

Khi sử dụng các sản phẩm cho tóc như dầu dưỡng, sáp hoặc dầu ủ tóc… Nếu bạn không cẩn thận khiến chúng dính vào mặt có thể làm bít tắc lỗ chân lông hoặc gây kích ứng da. Ngoài ra việc bạn để tóc mái hoặc tóc dầu, bết cũng có thể khiến chúng dính vào da mặt làm tăng nguy cơ sinh mụn.

5. Lựa chọn kem chống nắng cho da mụn 

Thay đổi 5 thói quen hằng ngày giúp bạn đánh bay những nốt mụn đáng ghét - Ảnh 3

Nguyên tắc hoạt động của kem chống nắng hoá học là phân huỷ UV khi xâm nhập vào da, đồng nghĩa với việc dưỡng chất chống nắng sẽ thấm vào da. Ngược lại, kem chống nắng vật lý có khả năng tạo lớp màn bảo vệ da, không có khả năng gây kích ứng cao như kem chống nắng hóa học.Vì lý do đó mà kem chống nắng vật lý vẫn luôn là sự ưu tiên khi lựa chọn kem chống nắng cho da mụn. Bên cạnh đó, kem chống nắng tốt cho da mụn thường sẽ có khả năng kiểm soát dầu nhờn cho da khá tốt.Từ dó, hỗ trợ tình trạng da mụn cải thiện đáng kể.

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