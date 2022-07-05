Gọi tên 7 nguyên nhân chính khiến da đổ dầu nhiều hơn và cách chăm sóc giúp da giảm nhờn, mịn sạch

Da nhờn, đổ quá nhiều dầu là nguyên nhân chính gây mụn trứng cá, lão hóa sớm. Nguyên nhân gây ra da mặt nhờn thường là do yếu tố di truyền, môi trường và cách chăm sóc da . Mặc dù bạn khó có thể thay đổi được loại da của mình nhưng bạn có thể thay đổi cách chăm sóc da để da đỡ nhờn hơn. Quan trọng nhất là xác định được đâu mới chính là nguyên nhân khiến da tiết dầu nhiều hơn.

Sự thay đổi nội tiết tố trong cơ thể làm ảnh hưởng đến các tuyến bã nhờn, khiến chúng hoạt động quá mức và sản sinh ra nhiều dầu thừa, … . Thay đổi nội tiết có thể được gây ra bởi sự mất cân bằng các loại hormone trong các trường hợp như đến ngày hành kinh, giai đoạn dậy thì, tiền mãn kinh, sự tăng nồng độ androgen,... .

2. Căng thẳng:

Sự căng thẳng và mệt mỏi quá độ cũng khiến cho nội tiết tố của bạn thay đổi kích hoạt tiết nhiều bã nhờn hơn.

3. Chế độ ăn uống:

Một số thực phẩm làm từ sữa, chứa nhiều đường, chất béo và mặn có thể làm gia tăng sản lượng dầu của cơ thể, dẫn đến da nhờn bóng và các bệnh ngoài da. Bạn nên thay thế chúng bằng cái loại nhiều chất xơ, vitamin C và mọng nước giúp thải các độc tố ra khỏi cơ thể và giữ da luôn được giữ ẩm.

4. Không sử dụng kem chống nắng:

Kem chống nắng không chỉ bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời mà còn giúp làm dịu da hiệu quả. Điều này giúp ngăn da thoát mồ hôi để cân bằng nhiệt và giữ lại độ ẩm cần thiết. Không sử dụng kem chống nắng dễ khiến da bị mất nước và kích thích tiết dầu nhiều hơn.

5. Chăm sóc da chưa đúng cách:

Quy trình chăm sóc da hàng ngày không đúng cách cũng khiến cho làn da bị tiết chất nhờn, gây bít tắc lỗ chân lông và khiến da mặt bị nổi mụn. Chưa kể nếu bạn vệ sinh da không sạch sẽ, bụi bẩn và bã nhờn sẽ bám lại trên da làm da bạn luôn bị bóng nhờn và dễ sinh mụn.

6. Thời tiết và môi trường:

Môi trường sống là nguyên nhân phổ biến gây ra tình trạng da dầu mụn nhưng lại thường bị bỏ qua. Môi trường ô nhiễm, nhiều khói bụi là yếu tố gây nên da dầu mụn. Do bụi bẩn bám trên bề mặt lỗ chân lông gây bít tắc khiến tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn và dễ gây mụn. Đặc biệt khi thời tiết vào mùa hè, da dễ mất nước khiến lượng dầu tiết ra nhiều hơn các mùa khác.

7. Rửa mặt nhiều lần trong ngày:

Khi rửa mặt quá thường xuyên, tuyến bã nhờn trên da bị phá vỡ, từ đó mất đi lớp dầu bảo vệ da, khiến da bị tổn thương và dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường. Đồng thời, rửa mặt nhiều , còn làm da bị khô sẽ tự động điều tiết dầu để cân bằng độ ẩm, dẫn đến nhờn bóng nặng thêm

Một số phương pháp cải thiện da dầu

Rửa mặt đúng cách

Các chuyên gia thẩm mỹ khuyên bạn chỉ nên rửa mặt từ 2–3 lần trong ngày. Bạn nên rửa mặt vào buổi sáng khi thức dậy, buổi trưa và buổi tối trước khi đi ngủ. Khi rửa mặt, bạn nên dùng nước ấm vì nhiệt độ của nước khiến cho lỗ chân lông nở ra, giúp dễ lấy đi lớp chất bẩn tích tụ.

Dùng phấn thấm nhờn hoặc giấy thấm dầu

Các nhãn hiệu mỹ phẩm đã cho ra đời nhiều loại giấy thấm dầu và phấn kiềm dầu giúp chị em cải thiện tình trạng khuôn mặt lúc nào cũng nhờn bóng. Khi đi chơi hay phải làm việc cả ngày mà không thể rửa mặt, bạn nên mang theo giấy thấm dầu hoặc 1 hộp phấn trong túi để giảm bớt lượng dầu nhờn tiết ra nhé!

Không được bỏ qua bước dưỡng ẩm cho da

ngay cả khi da bạn bị nhờn, làn da vẫn cần được dưỡng ẩm. Kem dưỡng ẩm có thể cung cấp dưỡng chất, giúp tạo độ đàn hồi và duy trì độ ẩm cần thiết cho da, khi da đủ độ ẩm sẽ hạn chế việc tự tiết dầu từ đó không làm bít tắc lỗ chân lông.

Tẩy tế bào chết giúp cải thiện da dầu hiệu quả

Đối với da dầu, bạn nên tẩy da chết 1 – 2 lần một tuần. Việc này sẽ giúp lấy hết mọi bụi bẩn dưới da, giúp da thoáng sạch và không bị bít lỗ chân lông. Từ đó, giúp ngăn ngừa, và hạn chế mụn hình thành.

Chế độ ăn uống lành mạnh:

Một trong những cách chăm sóc da dầu, da nhờn hiệu quả là bạn cần phải tránh xa những thực phẩm không có lợi cho làn da. Những đồ ăn cay nóng rất dễ làm giãn các mạch máu, làm cho da dầu dễ bị mụn. Thay vào đó, nhiều loại rau quả (cà rốt, cà chua và cải bó xôi,…) có chứa nhiều vitamin A giúp cấp ẩm, kiểm soát cũng như làm giảm lượng dầu tiết ra.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên uống đủ nước để cải thiện tình trạng mất nước cho làn da, qua đó hạn chế những ảnh hưởng không tốt đến da của mình nhé.