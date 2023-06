Trắng da cấp tốc và những hệ lụy không ngờ mà các nàng cần biết

Làn da trắng sáng từ lâu đã là tiêu chuẩn về cái đẹp ở đa số các quốc gia, dẫn đến nhu cầu làm trắng da của phụ nữ luôn rất cao. Đánh trúng tâm lý khao khát sở hữu làn da trắng không tì vết, các dịch vụ tắm trắng ra đời và thu hút rất nhiều tín đồ làm đẹp. Song nhiều trường hợp đã phải trả giá vì giấc mơ làm đẹp khi chưa tìm hiểu kĩ về hiệu quả, độ an toàn từ các sản phẩm trên đã được kiểm định hay không.

Thị trường làm đẹp hoạt động rất mạnh mẽ. Người ta dễ dàng tìm thấy các phương pháp trắng da cấp tốc, những dịch vụ tiêm kích trắng từ các spa, trung tâm thẩm mỹ, cơ sở chăm sóc da,… . Trong đó có tiêm glutathione được xem là một “chất giúp người ta duy trì sự trẻ đẹp”.

Glutathione vốn tồn tại chủ yếu trong gan của người, là một chất chống oxy hóa cực mạnh, giúp đào thải những gốc tự do gây hại làm da sạm nám, lão hóa và đặc biệt giúp giảm tăng sắc tố đen ở da.

Tuy nhiên việc sử dụng hoạt chất này với mục đích làm trắng da hiện còn nhiều tranh cãi trong giới chuyên môn vì những phản ứng phụ nguy hiểm khi sử dụng quá liều. Tác hại từ Glutathione thể nhẹ thì phát ban, nổi mẩn đỏ, bong tróc da, mẩn, ngứa,... nặng thì sốc, nhiễm độc... .Việc lạm dụng sử dụng quá liều glutathione có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như suy thận, dị ứng, hoại tử biểu bì da, trầm cảm, rụng tóc, run lẩy bẩy. Chưa kể tiêm thuốc đòi hỏi phải tuyệt đối vô trùng. Nếu không sẽ có nguy cơ bị nhiễm trùng như áp xe, nhiễm HIV, nhiễm viêm gan siêu vi B, C, thậm chí nguy đến tính mạng.

Vì vậy cần cẩn thận, suy xét thật kỹ lưỡng trước khi quyết định sử dụng để tránh hậu quả không mong muốn

2. Tiêm truyền vitamin C liều cao làm trắng da

Hầu hết các trung tâm thẩm mỹ, spa đều quảng cáo chiêu thức tiêm huyết thanh Vitamin C với tác dụng: “Làm trắng da nhanh chóng, mờ nám và những vùng sạm màu trên da, giúp da tràn đầy sức sống, trẻ trung hơn, căng bóng hơn, hết sần sùi, thô ráp...”.

Nhưng thực tế các chuyên gia cho rằng đây là cách làm vô cùng nguy hiểm vitamin C trong làm đẹp chủ yếu sử dụng dưới dạng bôi, lăn kim và thường không chỉ định trong việc tiêm tĩnh mạch. Hiện vẫn chưa có công trình nghiên cứu khoa học nào kiểm chứng việc tiêm vitamin C kết hợp với các chất khác như collagen, hay Glutathione giúp trắng da.

Tại Bệnh viện Da liễu cũng đã tiếp nhận không ít trường hợp biến chứng sau khi tiêm truyền vitamin C với mục đích làm trắng da. Nhẹ thì dị ứng, mẩn mẩn ngứa…, nặng thì sốc phản vệ.

Thay vào đó chị em nên hấp thu vitamin theo cách tự nhiên như bổ sung các loại quả giàu vitamin như bí đỏ, cam, dứa, chanh, bưởi hay các loại rau xanh như bông cải xanh, cà chua,… .

3. Bôi kem trộn làm trắng da cấp tốc

Thực tế hiện nay có rất nhiều người đang sử dụng các loại kem trộn trắng da cấp tốc nhằm mong muốn cải thiện làn da của mình mà không tìm hiểu rõ về nguồn gốc cũng như hoạt động của các loại kem này. Kem trộn thường được sản xuất tự phát và không rõ nguồn gốc, nơi sản xuất, không được kiểm chứng và chưa kể đến là mất vệ sinh trong khâu pha chế vì không có dây chuyền sản xuất đảm bảo.

Kem trộn dễ gây kích ứng da nghiêm trọng. Các thành phần độc hại của kem trộn sẽ phá hủy dần lớp biểu bì bên ngoài da, tạo điều kiện cho các loài nấm, ký sinh trùng phát triển. Đặc biệt là Corticoid- thành phần chủ chốt trong kem khiến các mạch máu dưới da giãn nở gây kích ứng tấy đỏ, lông trên mặt rậm hơn, da teo, phát ban, nổi mẩn, mụn mủ sau vài tháng sử dụng.

Làm thế nào để dưỡng da trắng một cách khỏe mạnh mà vẫn an toàn?

Theo các chuyên gia da liễu cho biết, tốt hơn hết phái đẹp chúng ta nên tìm đến các liệu trình chăm sóc da tự nhiên để đảm bảo sự an toàn cho làn da vốn nhạy cảm của mình. Có thể những phương pháp này sẽ tốn không ít thời gian và cần rất nhiều sự kiên trì nhưng kết quả đạt được chắc chắn sẽ lâu dài hơn.

Bôi kem chống nắng

Bôi kem chống nắng là bước quan trọng trước khi ra khỏi nhà của nhiều người hiện nay để bảo vệ da khỏi các tác nhân có hại, đặc biệt là tia UV. Kem chống nắng khi thoa lên da sẽ cần một thời gian để phát huy tác dụng, vì vậy hãy bôi trước khi ra khỏi nhà từ 20-30 phút. Và đừng quên bôi cho những vùng như cổ, gáy, bàn tay,... .

Tuy đã bôi kem chống nắng nhưng các nàng cũng đừng chủ quan mà hãy che chắn cho cả khuôn mặt và toàn thân bằng áo, kính mát, khăn che thật kỹ trước khi ra ngoài nhé!

Bổ sung rau củ quả giàu vitamin C

Vitamin C có trong nhiều loại trái cây và rau quả. Để có sự cân bằng dinh dưỡng tốt và đáp ứng nhu cầu vitamin C hàng ngày, ngoài việc ăn trái cây, nước ép hoa quả là một lựa chọn tối ưu để tiêu thụ một lượng lớn hoa quả cũng như cung cấp đủ vitamin C cần thiết cho một ngày