Bảo vệ da khỏi khô ráp khi phải ngồi điều hòa nhiều giờ liền cực đơn giản các nàng nên áp dụng ngay

Làm đẹp 07/07/2022 07:14

Da bị khô do ngồi điều hòa nhiều khiến nhiều chị em cảm thấy khó chịu và phiền lòng. Cùng điểm danh những cách giải cứu cho làn da không bị khô khi ngồi trong phòng lạnh sau!

Máy lạnh mang đến rất nhiều tính năng tuyệt vời, làm dịu đi cái nóng mùa hè, giúp không khí trong lành và mát mẻ hơn. Tuy nhiên, với cơ chế hoạt động của nó sẽ khiến nhiệt độ và độ ẩm giảm thấp, không những là nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh về hô hấp mà còn làm khô da, đồng thời làm gia tăng khả năng mắc vấn đề về da như mụn, lỗ chân lông to, bong tróc… Các nghiên cứu cho thấy người ở nhiều trong môi trường máy lạnh thì tỷ lệ quá trình lão hóa da xuất hiện nhanh hơn, vì mất đi lượng nước cần thiết và ảnh hưởng đến hoạt động của làn da. 

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Với cuộc sống hiện nay, bạn chắc chắn sẽ thường xuyên làm việc trong không gian máy lạnh Nhưng bạn hoàn toàn có thể khắc phục được tình trạng da của mình được tươi trẻ và khỏe, đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa bằng việc quan tâm, chăm sóc da đúng cách.

1. Tạo độ ẩm cho môi trường điều hòa

Máy lạnh có chức năng làm mát không khí trong phòng nhưng cùng với đó là hút hơi ẩm trong phòng ra ngoài. Để đối phó với tình trạng này, hãy sử dụng máy phun sương tạo độ ẩm, hoặc đơn giản hơn nữa là bạn có thể đặt 1 bát/chậu nước ở trong phòng. Cách này khá đơn giản nhưng giúp cung cấp và bổ sung độ ẩm cho da cực kỳ hiệu quả.

Bảo vệ da khỏi khô ráp khi phải ngồi điều hòa nhiều giờ liền cực đơn giản các nàng nên áp dụng ngay - Ảnh 2

2. Chú ý nhiệt độ điều hòa

Bạn nên cài đặt nhiệt độ phòng ở mức vừa phải, từ khoảng 25-28 độ C, nhiệt độ phòng tốt nhất không nên chênh lệch quá nhiều so với nhiệt độ  bên ngoài (mức chênh lệch tốt nhất là khoảng 7 độ C). Vì nhiệt độ càng thấp, càng khiến da dễ bị khô hơn. 

Thỉnh thoảng hãy ngừng sử dụng điều hòa khi phòng đã đủ mát. Thay vì ngồi trong phòng máy cả ngày, hãy nghỉ ngơi 5-10 phút sau mỗi hai giờ.

3. Dưỡng ẩm cho da 

Dưỡng ẩm cho da là việc làm quan trọng để bạn có một làn da khỏe mạnh và tươi sáng. Đây là việc bạn cần làm ngay cả khi không ngồi phòng điều hòa, nên nếu công việc của bạn phải thường xuyên ngồi trong phòng điều hòa thì tuyệt đối không nên bỏ qua bước chăm sóc da này nhé.

Kem dưỡng ẩm cho da không chỉ đơn thuần là cung cấp độ ẩm mà còn bảo vệ da khỏi bức xạ máy tính gây sạm nám. Tốt nhất  bạn nên thoa kem dưỡng ẩm cho da 2 lần/ngày vào sáng và tối. Và đừng quên dưỡng ẩm cho toàn thân, chứ đừng chăm chút cho  mỗi da mặt thôi nhé!

4. Xịt khoáng cấp ẩm cho da

Bảo vệ da khỏi khô ráp khi phải ngồi điều hòa nhiều giờ liền cực đơn giản các nàng nên áp dụng ngay - Ảnh 3

Bạn đừng nghĩ chỉ cần bôi kem dưỡng ẩm, uống nước là đủ bảo vệ da khi ngồi lâu trong phòng máy lạnh nhé! Da còn cần cung cấp nước thường xuyên trên bề mặt nữa,vì thế sử dụng chai xịt khoáng là biện pháp tốt để cung cấp nước cho bề mặt làn da. Hãy sử dụng sau một hoặc hai giờ một lần. Nếu không có xịt khoáng, bạn cũng có thể trộn nước hoa hồng, glycerine và gel lô hội rồi cho vào bình xịt phun sương để thay thế xịt khoáng.

5. Không để tay hay mặt ướt khi đi vào phòng điều hòa

Sau khi rửa tay, rửa mặt, hoặc tắm rửa xong, bạn nhớ lau khô mặt và chân tay trước khi quay trở lại phòng điều hòa nhé. Hơi lạnh từ điều hòa sẽ làm cho nước trên da bốc hơi đột ngột, khiến da bị khô, nhăn nheo hoặc sần sùi nhanh hơn. Với trường hợp khi đi ngoài trời nắng nóng bạn cũng nên lưu ý tương tự như thế. Trước tiên hãy lau khô mồ hôi trên mặt để da không bị khô nhanh khi bước vào phòng lạnh. Đây cũng là một cách để cơ thể điều hòa lại nhiệt độ, tránh hiện tượng sốc nhiệt.

6. Giữ cho cơ thể đủ nước

Bảo vệ da khỏi khô ráp khi phải ngồi điều hòa nhiều giờ liền cực đơn giản các nàng nên áp dụng ngay - Ảnh 4

Một phần nguyên nhân khiến da bị khô đi khi ngồi điều hòa chính là do da bị thất thoát nước. Vì vậy, hãy nhớ uống đủ 2,5 lít nước mỗi ngày để làm mát da từ bên trong. Có thể thay nước lọc, bằng sữa tươi không đường, nước ép trái cây… và đặc biệt là nước trà. Hãy uống để bổ sung nước mỗi nửa tiếng 1 lần, không nên cảm thấy khát mới uống.

Cung cấp đủ nước cho cơ thể, giúp da luôn có độ ẩm lý tưởng, tránh được tình trạng khô da và trở nên tươi tắn hồng hào hơn vừa thanh lọc các độc tố ra khỏi cơ thể hiệu quả.

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