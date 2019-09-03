Muốn đẹp lại ngon miệng, làm ngay các loại sinh tố giảm cân

Các loại sinh tố giảm cân là một lựa chọn hoàn hảo. Việc này còn giúp cải thiện vị giác, tạo thói quen ăn uống tốt cho chị em, vừa giữ gìn sức khỏe vừa duy trì cân nặng như ý muốn.

Sở hữu eo bánh mì là điều không có bất cứ người phụ nữ nào mong muốn. Vậy thiết lập một chế độ giảm cân đầy đủ dinh dưỡng , hiệu quả và ngày càng đẹp là điều ai cũng mong muốn.

Thực đơn sinh tố giảm cân

Sinh tố, nước hoa quả luôn là sự lựa chọn đúng đắn cho những ai muốn giảm cân nhanh đạt hiệu quả như mong muốn. Không chỉ giúp giảm cân, sinh tố còn cung cấp nhiều vitamin, giúp cơ thể phục hồi nhanh năng lượng. Để đảm bảo cả về chất và lượng khâu nguyên liệu các bạn cần chọn lựa kỹ lưỡng và các nguồn thực phẩm tươi sạch, an toàn.

Các loại sinh tố giảm cân nhanh nhất

Rất dễ thực hiện và được ưa chuộng lần lượt là:

- Sinh tố rau củ quả

- Sinh tố rau xanh

- Sinh tố Bơ

- Sinh tố Yến Mạch

- Sinh tố Dưa Leo

- Sinh tố Cải Bó Xôi

…

Cách làm sinh tố giảm cân

Có vô vàn sự lựa chọn cho đa dạng nguyên liệu cũng như sở thích vị giác của mỗi chị em. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách làm các loại sinh tố giảm cân đơn giản và phổ biến nhất.

Sinh tố rau củ quả giảm cân

Sự kết hợp của các nguyên liệu tự nhiên sẽ tạo nên các loại sinh tố giảm cân đa dạng Ảnh minh họa: Internet

Sinh tố Mướp Đắng, Cam, Cải Bắp, nước cốt Chanh, Mật Ong

Rất nhiều người chọn Bắp Cải là thực phẩm cho chế độ ăn kiêng, bởi vì Bắp Cải làm sạch và giải độc cơ thể. Điều này khiến cho Bắp Cải là một loại thực phẩm bổ dưỡng với bất cứ chế độ ăn nào. Bắp Cải và Cam giàu vitamin C, chất chống oxy hóa. Mướp Đắng có tác dụng thúc đẩy trình chuyển hóa chất béo ít rất tốt.

Nguyên liệu: 1 bẹ Cải Bắp, 100g Mướp Đắng, 1 quả Cam bóc vỏ bỏ hột, một muỗng cà phê nước cốt Chanh, một muỗng Mật Ong, 250ml nước

Sinh tố rau Mùng Tơi, Dưa và Gừng

Nguyên liệu: Một quả Dứa đã gọt sạch vỏ, một củ Gừng cạo vỏ thái lát, 5 – 6 lá Mùng Tơi cùng một chút nước cốt Chanh, thêm 100ml nước, bỏ tất cả vào máy xay.

Sinh tố Xoài, Chuối, rau Húng Quế, bột Quế

Nguyên liệu: Một quả Xoài, nửa quả Chuối, 10 lá Húng Quế, một muỗng cà phê nhỏ bột Quế.

Sinh tố xanh giảm cân

Là một trong những loại sinh tố giảm cân thần tốc được truyền tai nhau, sinh tố đậm sắc xanh của các loại rau bổ dưỡng, nhiều diệp lục và dồi dào Vitamin là sự lựa chọn của không ít chị em.

Sinh tố giảm cân từ cây rau Má

Trong loại thực phẩm dân dã này có chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng, đặc biệt là vitamins B1, 2, 3, vitamin C và K. Đây đều là những thành phần rất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là những người thừa cân, béo phì. Đó là nhờ chúng có khả năng làm giảm cảm giác thèm ăn, thúc đẩy quá trình thải độc, đốt cháy năng lượng và làm giảm Cholesterol trong máu. Trước mỗi bữa ăn khoảng 30 phút, bạn uống một cốc nước đầy loại sinh tố này, sau 2 tuần áp dụng, cân nặng sẽ giảm đi một cách đáng kể.

Rau má là loại rau dân dã giàu dinh dưỡng Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu: Bạn vặt sạch và rửa để ráo một bó rau Má, thêm cùng 500ml nước lọc, chút muối là có ly rau má mát lành. Phổ biến ngày nay mọi người thường cho bột Đậu Xanh hấp chín hoặc sữa đậu xanh để dậy vị.

Sinh tố rau Diếp Cá

Xét về giá trị dinh dưỡng, rau diếp cá có chứa nhiều thành phần thiết yếu như: Protit, chất xơ, Canxi, Kali. Khi vào cơ thể, chúng có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, thanh lọc cơ thể, đào thải mỡ thừa và các độc tố ra ngoài cơ thể hiệu quả.

Nguyên liệu: Dùng 100g rau diếp cá đã rửa sạch, thêm 100ml nước lọc, 3 muỗng mật ong nguyên chất. Hợp nhất khi để lạnh rồi uống.

Rau Diếp Cá là loại thức uống giảm cân thần thánh chị em nên thử Ảnh minh họa: Internet

Sinh tố rau Ngót

Uống sinh tố rau Ngót là một trong những cách giảm cân sau sinh hiệu quả mà không làm ảnh hưởng tới sữa mẹ. Chúng không chỉ có khả năng làm thon gọn vóc dáng nhanh mà còn giúp lợi sữa và thải độc tố hiệu quả. Đặc biệt, loại rau này có hàm lượng vitamin C và đạm thực vật rất cao, giúp cơ thể giảm cân hiệu quả mà không gây mệt mỏi.

Nguyên liệu: 300g rau Ngót rửa sạch, thêm 300ml nước rồi xay nhuyễn. Khi được hỗn hợp đồng nhất, bạn có thể lọc bỏ bã hoặc để nguyên, cho vào cốc và uống trước mỗi bữa ăn nửa tiếng.

Sinh tố rau Cần Tây

Do chứa hàm lượng chất xơ cao và calo thấp nên Cần Tây rất thích hợp dùng để làm nước ép giảm cân hiệu quả trong thời gian ngắn.

Nguyên liệu: 200g Cần Tây đã được rửa sạch, cắt khúc + 200ml nước, sau đó chắt bỏ bã và uống trực tiếp loại nước này.

Sinh tố cải Xoăn

Cải xoăn là một trong những loại thực vật có dưỡng chất phong phú hàng đầu. Sinh tố Cải Xoăn giảm cân, bạn không chỉ nhanh chóng có được vóc dáng thon gọn mà còn nhận được nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Nguyên liệu: 1 nắm Cải Xoăn thái nhỏ cho vào cối xay, thêm 200ml nước lọc (để đỡ ngán bạn có thể đổi thành các vị sữa hạt mỗi ngày) và 1 muỗng mật ong

Sinh tố rau Chùm Ngây

Với các chị em yêu thích làm đẹp, sinh tố làm từ loại rau này mang lại lợi ích kép rất lớn: vừa giúp giảm mỡ thừa hiệu quả, vừa có tác dụng cải thiện vẻ đẹp làn da.

Nguyên liệu: 1 muỗng cà phê loại bột rau nguyên chất (hoặc 1 nắm lá) + 200 ml (nước lọc hoặc sữa hạt bạn thích) có thể kết hợp với trái cây tươi sạch theo mùa tùy thích như Bơ, Dứa, Xoài, Dâu Tây.

Sinh tố Bơ giảm cân

Uống sinh tố Bơ hàng ngày không chỉ giúp chị em có làn da đẹp, chống lão hóa, hệ tiêu hóa khỏe mạnh mà còn giúp giảm cân hiệu quả. Trong trường hợp bạn cho quá nhiều đường, sữa đặc có đường để làm sinh tố thì tất nhiên hiệu quả giảm cân không được tốt. Bạn nên chọn những loại sữa tươi, sữa chua không đường để hạn chế việc hấp thụ đường vào cơ thể.

Nguyên liệu: 2 quả Bơ + 1 hộp sữa chua không đường + 50ml sữa tươi không đường + 2 muỗng dầu dừa ép lạnh.

Sinh tố Cải Bó Xôi giảm cân

Không phải vô cớ mà nhiều chuyên gia dinh dưỡng xác nhận Cải Bó Xôi là một trong những siêu thực phẩm giàu dinh dưỡng nhất hành tinh. Cải Bó Xôi có mức calo và chất béo thấp, nhưng giàu dưỡng chất và chất xơ. Đây là các yếu tố giúp hỗ trợ giảm cân cực hiệu quả, đồng thời ngăn ngừa táo bón, kiểm soát đường huyết tốt.

Nguyên liệu: Bạn cần một nắm cải rửa sach, thái khúc nhỏ + 1 muỗng gừng gọt vỏ thái lát + 1 quả táo xanh gọt vỏ, bỏ hạt, thái miếng + 1 muỗng cà phê dầu giấm

Sinh tố Cải Bó Xôi Ảnh minh họa: Internet

Sinh tố Dưa leo giảm cân

Dưa leo được thống kê vào danh sách của những nguồn thực phẩm giảm cân hiệu quả là vì hàm lượng nước cao giúp cơ thể tăng cường quá trình giải độc tố và thúc đẩy sự trao đổi chất làm tan các chất béo trong cơ thể. Đồng thời, Dưa leo còn chứa vitamin B, Kali, Magie… Món sinh tố này là sự kết hợp của nhiều loại rau chứa chất xơ, hàm lượng calo thấp nên phù hợp với những đối tượng đang muốn giảm cân cấp tốc.

Nguyên liệu: 1 cây Cần Tây, 1 trái Dưa leo, 1 nắm rau mùi thơm, 3 trái Dứa tươi. Làm sạch và gọt vỏ dứa, thái nhỏ cần tây, Dưa leo cắt thành khoanh tròn và rửa sạch rau mùi rồi để ráo. Cho hết vào máy và xay nhuyễn cùng một ít nước lọc và uống ngay sau đó.

Sinh tố Dưa leo mát lành Ảnh minh họa: Internet

Sinh tố Dưa hấu giảm cân

Dưa hấu được biết đến như một nguồn dưỡng chất dồi dào với rất nhiều các loại vitamin và khoáng chất rất tốt cho sức khỏe. Chính vì vậy, tuy ít năng lượng nhưng dưa hấu lại có nhiều nước, giúp bạn no lâu, giảm cảm giác thèm ăn, từ đó cải thiện được vấn đề cân nặng. Bạn để có thể xay không hoặc kết hợp cùng với sữa chua không đường, sữa tươi không đường hoặc chọn các loại trái cây kết hợp theo mùa (Dâu Tây, Chuối, Táo, Lê…)

Nguyên liệu: 300g dưa hấu (bóc vỏ, bóc hạt) xay cùng xíu nước hoặc sữa tươi không đường, sữa chua không đường, trái cây…

Sinh tố Dưa hấu là một thức uống giải khát tuyệt vời lại giảm cân hiệu quả Ảnh minh họa: Internet

Sinh tố Dứa giảm cân

Dứa là loại quả có hàm lượng cao chất xơ giúp giải phóng và hấp thụ Carbonhydartes, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng, loại bỏ chất béo và mỡ thừa. Bên cạnh đó, hàm lượng axit hữu cơ cao cùng nhiều loại vitamin như vitamin B1, vitamin C giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Nguyên liệu: Nửa quả Dứa chín, 1 hộp sữa chua, 1 muỗng Mật Ong

Sinh tố Dứa giảm cân hiệu quả Ảnh minh họa: Internet

Sinh tố Yến Mạch giảm cân

Cùng với Lúa Mì, Ngô, Gạo, Khoai, Yến Mạch là một trong những loại lương thực quan trọng nhất của con người. Yến mạch tạo cảm giác no lâu hơn sau khi ăn, cải thiện cảm giác thèm ăn - đốt mỡ thừa, thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Sinh tố Yến Mạch giảm cân Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu: 5-7 muỗng Yến Mạch (loại ăn liền) ,1 quả Chuối chín mềm, 100ml sữa tươi không đường, 1 hộp sữa chua không đường, 1 muỗng canh mật ong nguyên chất. Trước khi xay bạn có thể ngâm yến mạch vào sữa tươi cho mềm.

Sinh tố Đu Đủ giảm cân

Đu Đủ chứa hàm lượng vitamin A, C, Kali và chất xơ dồi dào, gần như không chứa Cholesterol và chất béo, chính vì thế bạn có thể kìm hãm lại cảm giác thèm ăn, kiểm soát lượng calo hấp thụ vào cơ thể hiệu quả.

Nguyên liệu: 300g trái Đu Đủ chín, nửa quả táo, nửa quả chanh vắt lấy nước, nửa củ gừng cạo sạch xắt lát, 500ml nước cốt dừa.

Các loại sinh tố giảm cân không chỉ giàu dinh dưỡng, phong phú hương vị mà còn giúp chị em suy trì vóc dáng như ý. Chúc chị em tìm được công thức phù hợp và khẩu vị ưa thích.