Món ăn ưa thích này của đại đa số người Việt vào buổi sáng lại là tác nhân thúc đẩy tình trạng mụn trứng cá mà ít ai ngờ tới, liệu đây có phải là lời đồn có thật không?

Cùng với sữa, trứng cũng được làm giàu với protein chất lượng cao, chất béo bão hòa, nhiều vitamin, khoáng chất như sắt, carotenoid và một số nguyên tố vi lượng có lợi. Theo hồ sơ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, một quả trứng lớn chứa:

Có nhiều nghi ngờ về việc trứng là thực phẩm gây mụn trứng cá. Tuy nhiên, liệu trứng có thực sự gây ra mụn trứng cá, hay đây chỉ là một tin đồn? Hãy xem các thành phần của trứng là gì và chúng có thể ảnh hưởng như thế nào đến làn da của bạn nhé.

Trứng cũng chứa choline, là một chất dinh dưỡng rất quan trọng cho sự phát triển của não bộ. Chúng cũng có lutein và zeaxanthin, chất chống oxy hóa có lợi trong việc bảo vệ đôi mắt của bạn. Trứng cũng được làm giàu với axit béo thiết yếu, lecithin, hoạt động như một chất làm mềm.

Cùng với protein và hầu hết mọi loại vitamin, trứng cũng chứa nhiều loại khoáng chất, bao gồm canxi, sắt, kali, phốt pho, mangan, đồng, florua, selen, v.v., với một lượng nhỏ. Một quả trứng lớn chứa khoảng 72 - 75 Kcal năng lượng, xấp xỉ 5 gam chất béo và một lượng không đáng kể carbohydrate.

Retinol của trứng rất có lợi cho làn da của theo nhiều cách khác nhau. Tương tự, sự hiện diện của selen trong trứng có thể bảo vệ cơ thể bạn khỏi bị tổn thương do các gốc tự do gây ra.

Tại sao lại có cơ sở nói trứng sẽ gây ra mụn trứng cá

Một số thành phần của trứng thực sự có thể gây ra mụn trứng cá trong một số trường hợp nhất định. Dưới đây là những lý do chính dẫn đến mụn trứng cá ở một số người.

1. Biotin là thủ phạm

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Một số người tin rằng hàm lượng biotin dồi dào trong trứng là lý do đằng sau gây ra mụn trứng cá. Biotin là một thành phần nổi tiếng, tác động tốt của tóc và da của bạn. Tuy nhiên, với tỷ lệ quá nhiều, nó có thể gây hại.

Trứng chứa biotin với số lượng cao. Lượng biotin dư thừa có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất dư thừa keratin, gây ra chứng tăng sừng, cuối cùng có thể dẫn đến mụn.

2. Hàm lượng iốt

Hàm lượng i-ốt trong trứng có thể gián tiếp gây ra mụn trứng cá. Nhưng điều đó xảy ra như một tác dụng phụ. Trung bình một quả trứng chứa 25 µg iốt. Lượng iốt này đủ để kích hoạt quá trình tẩy florua.

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Florua là một khoáng chất độc hại không dễ dàng rời khỏi cơ thể bạn và thậm chí có thể dẫn đến nổi mụn. Iốt có thể đẩy florua ra khỏi cơ thể con người. Khi florua được loại bỏ khỏi hệ thống của bạn, cơ thể của bạn sẽ loại bỏ nó theo da chết, mồ hôi hoặc bã nhờn. Điều này có thể gây ra mụn trứng cá. Vì vậy, mặc dù hàm lượng i-ốt trong trứng có lợi, nhưng chính chất florua trong cơ thể bạn lại gây ra mụn trong quá trình đào thải.

3. Sự hiện diện của Progesterone quá mức

Progesterone trong trứng có thể là một thủ phạm khác gây ra mụn. Trong khi cơ thể chúng ta tự tổng hợp progesterone, việc tiêu thụ thêm hormone trong chế độ ăn uống thông thường có thể phá vỡ sự cân bằng hormone tự nhiên của cơ thể bạn. Sự gia tăng đột ngột mức progesterone có thể dẫn đến mụn.

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Kết quả có thể khác nhau ở mỗi người. Những người khác nhau có mức độ chịu đựng khác nhau và các phương thức phản ứng khác nhau đối với những thứ nhất định. Nếu bạn đang sử dụng các loại thuốc như thuốc ngừa thai có hàm lượng progesterone cao thì việc tiêu thụ quá nhiều trứng có thể dẫn đến mụn trứng cá.

Bạn có thể đã thấy những người ăn trứng trong nhiều năm mà không gặp bất kỳ vấn đề gì về mụn. Một lý do có thể là ăn đúng số lượng trứng theo nhu cầu của cơ thể. Vì vậy, tốt hơn hết bạn nên theo dõi lượng trứng tiêu thụ và thực hiện những thay đổi cần thiết nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào về mụn.

4. Albumin dư thừa

Albumin là một loại protein mà gan của bạn tự tổng hợp. Nó là một loại protein thiết yếu giúp mang vitamin, kích thích enzym đến các bộ phận khác nhau của cơ thể. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều albumin bên ngoài có thể gây hại cho hệ tiêu hóa của bạn. Vì vậy, albumin dư thừa có thể không phân hủy và lắng đọng trong hệ thống bạch huyết của bạn.

Lòng trắng trứng là một nguồn giàu albumin. Khi hệ thống của bạn không thể phá vỡ albumin, nó sẽ làm tắc nghẽn hệ thống bạch huyết gây viêm. Nó cũng có thể dẫn đến mụn trứng cá.

5. Hội chứng rò rỉ ruột

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Đây là một tình trạng bệnh lý trong đó chất độc trong dạ dày của bạn truyền vào máu. Có một số thủ phạm được biết đến của vấn đề đường tiêu hóa này, chẳng hạn như các sản phẩm sữa, ngô, đậu nành, gluten và tất nhiên, trứng.

Cùng với nhiều triệu chứng khác, tình trạng viêm trong cơ thể, các vấn đề về da như mụn trứng cá, phát ban hoặc chàm là những biểu hiện khá phổ biến của hội chứng ruột bị rò rỉ.

Làm thế nào để biết nếu trứng gây ra mụn trứng cá?

Cách tốt nhất để biết liệu trứng có phải là lý do gây ra mụn trứng cá hay bất kỳ chứng viêm nào hay không là ngừng tiêu thụ trứng trong một tháng. Nếu trứng là nguyên nhân gây ra mụn hoặc phát ban, chúng sẽ giảm trong vòng 10-15 ngày kể từ ngày loại bỏ trứng khỏi chế độ ăn của bạn.

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Để kiểm tra hiệu quả nhất, bạn cũng nên tránh các món nướng có chứa trứng. Nếu bạn xác nhận rằng trứng là thủ phạm gây ra mụn trên da, bạn có thể hoàn toàn tránh ăn trứng hoặc cố gắng tìm hiểu khả năng chịu đựng của trứng trong hệ thống sức khỏe của bạn.

Khi tìm ra ngưỡng chịu đựng của cơ thể bạn với trứng, hãy nhớ rằng mọi người đều khác nhau và có ngưỡng duy nhất của riêng họ. Tiuee thụ chậm lại có thể là một cách hiệu quả để tìm ra ngưỡng cá nhân của bạn. Bạn có thể bắt đầu với một quả trứng và đợi một tuần để xem có hiệu quả rõ rệt nào không. Nếu trứng là lý do khiến bạn nổi mụn, thì nó sẽ xảy ra trong vòng ba ngày kể từ ngày tiêu thụ trứng.

Theo cách này, bạn có thể bắt đầu với một quả trứng mỗi tuần một lần. Vì mục đích là để xác định lượng trứng bạn có thể tiêu thụ mà không gặp vấn đề gì, bạn có thể tăng dần số lượng trứng khi các ngày trôi qua và kiểm tra. Tuy nhiên, nên tránh tiêu thụ bất kỳ thực phẩm nào gây viêm.

Các biện pháp phòng ngừa cần thực hiện nếu trứng gây ra mụn trứng cá

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Nếu bạn đã xác định trứng là nhân tố gây ra mụn trứng cá của mình, đừng lo lắng. Cho da thời gian để chữa lành tự nhiên hoặc thử một số biện pháp khắc phục tại nhà để làm dịu da. Trong khi đó, hãy giảm tiêu thụ trứng của bạn để ngăn ngừa bất kỳ kích ứng nào thêm. Một lựa chọn thiết thực hơn là ngừng ngay việc ăn trứng và cho mụn thời gian để chữa lành. Sau đó, sau một tháng, bạn có thể thử đưa trứng vào bữa ăn của mình, như đã giải thích ở trên.

Nếu bạn đã ngừng tiêu thụ trứng mà vẫn gặp vấn đề về mụn trứng cá, thì có thể có một thứ gì đó khác đang gây ra tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể bạn. Tốt hơn hết là bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu để giúp bạn trị mụn trứng cá mà không làm mất đi sự tốt lành của trứng.

Số lượng trứng được khuyến nghị là bao nhiêu?

Không có số lượng tiêu thụ trứng cố định hoặc được khuyến nghị. Mỗi người là duy nhất, và mọi người đều có tình trạng sức khỏe hoặc khả năng chịu trứng khác nhau. Theo một nghiên cứu gần đây, một người khỏe mạnh trung bình có thể tiêu thụ tới bảy quả trứng mỗi tuần. Một quả trứng hoặc hai lòng trắng trứng mỗi ngày có thể là một phần của chế độ ăn uống cân bằng.

Khi bạn có một thân hình cân đối và không có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào hoặc không gặp bất kỳ vấn đề nào về da hoặc mụn trứng cá hoặc bất kỳ tác dụng phụ nào khác, bạn có thể ăn tối đa ba quả trứng mỗi ngày.

Theo Skinkraft