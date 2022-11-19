Mẹo hay giá mềm khử thâm vùng nách, "triệt hạ" mùi hôi cho nàng tự tin xuống phố với áo hai dây

Làm đẹp 19/11/2022 11:58

Cũng giống như các bộ phận khác trên cơ thể, vùng da dưới cánh tay có thể bị thâm hoặc sạm màu. Da dưới cánh tay sẫm màu hơn các vùng da còn lại có thể khiến một số người không thể mặc áo sơ mi cộc tay, mặc đồ tắm ở nơi công cộng hoặc tham gia các môn thể thao.

Mẹo hay giá mềm khử thâm vùng nách, 'triệt hạ' mùi hôi cho nàng tự tin xuống phố với áo hai dây - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân gây thâm nách

Mẹo hay giá mềm khử thâm vùng nách, 'triệt hạ' mùi hôi cho nàng tự tin xuống phố với áo hai dây - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều lý do khiến vùng da dưới cánh tay của bạn bị thâm đen, bao gồm:

  • Chất kích ứng hóa học trong chất khử mùi và chất chống mồ hôi
  • Kích ứng và mài mòn da do cạo lông
  • Sự tích tụ của các tế bào da chết do tẩy da chết không thường xuyên
  • Ma sát do quần áo chật
  • Tăng sắc tố, chẳng hạn như tăng sắc tố melanin
  • Nám hoặc các mảng tối trên da
  • Acanthosis nigricans, một chứng rối loạn sắc tố da có liên quan đến bệnh tiểu đường, béo phì và mức độ hormone bất thường
  • Ban đỏ, một bệnh nhiễm trùng da do vi khuẩn
  • Bệnh Addison có thể xảy ra khi bạn có tuyến thượng thận bị tổn thương
  • Hút thuốc làm tăng sắc tố

Các bước đầu tiên để trị thâm nách 

Nếu bạn muốn vùng nách sáng màu hơn, đây là bước đầu tiên bạn có thể thực hiện để giải quyết một số nguyên nhân cơ bản gây ra vùng nách sẫm màu:

  • Thay đổi chất khử mùi hoặc chất chống mồ hôi của bạn. Tìm kiếm một thương hiệu khác. Cân nhắc chuyển sang một phương pháp thay thế tự nhiên, như baking soda hoặc giấm táo. Một số người có thể thích ngừng sử dụng chất khử mùi hoặc chất chống mồ hôi hoàn toàn.
Mẹo hay giá mềm khử thâm vùng nách, 'triệt hạ' mùi hôi cho nàng tự tin xuống phố với áo hai dây - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
  • Ngừng cạo lông. Thay vào đó, hãy thử tẩy lông bằng waxing hoặc laser.
  • Tẩy tế bào chết. Sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết nhẹ nhàng trên cơ thể từ hai đến ba lần mỗi tuần. Vì vùng da dưới cánh tay mỏng manh, hãy chọn sản phẩm tẩy da chết dành cho da nhạy cảm. Bạn thậm chí có thể sử dụng sản phẩm tẩy da chết cho mặt.
  • Mặc quần áo rộng rãi.
  • Cố gắng bỏ thuốc lá.

 

Các biện pháp tự nhiên cho vùng nách sẫm màu

Nhiều người chọn phương pháp tự nhiên để làm sáng vùng da dưới cánh tay. Một số sản phẩm có tính chất tẩy trắng tự nhiên, bao gồm:

Khoai tây

Mẹo hay giá mềm khử thâm vùng nách, 'triệt hạ' mùi hôi cho nàng tự tin xuống phố với áo hai dây - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nạo một củ khoai tây, ép lấy nước từ khoai tây nghiền và thoa nước ép này lên vùng da dưới cánh tay của bạn. Sau 10 phút, rửa sạch vùng da dưới cánh tay của bạn bằng nước mát.

Sữa, nước hoa hồng và vỏ cam

Trộn 1 thìa sữa và 1 thìa nước hoa hồng với bột vỏ cam vừa đủ để tạo thành hỗn hợp đặc. Nhẹ nhàng chà xát vùng da dưới cánh tay của bạn với hỗn hợp và sau đó giữ nguyên khoảng 15 phút trước khi rửa sạch bằng nước mát. Lặp lại hai đến ba lần mỗi tuần.

Chanh vàng

Mẹo hay giá mềm khử thâm vùng nách, 'triệt hạ' mùi hôi cho nàng tự tin xuống phố với áo hai dây - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Cắt những lát chanh dày và chà xát các lát đó lên vùng da dưới cánh tay của bạn. Sau 10 phút, rửa sạch vùng nách bằng nước mát, lau khô và thoa kem dưỡng ẩm.

Nghệ và chanh

Trong một chiếc bát nhỏ, trộn 2 thìa nước cốt chanh tươi với lượng bột nghệ vừa đủ để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Bôi đều hỗn hợp lên vùng da dưới cánh tay của bạn. Sau 30 phút, rửa sạch hỗn hợp.

Lòng đỏ trứng gà

Ngay trước khi đi ngủ, xoa lòng đỏ trứng lên vùng da dưới cánh tay của bạn. Sáng hôm sau, rửa sạch vùng da dưới cánh tay của bạn bằng sữa tắm hoặc xà phòng cân bằng độ pH.

Dầu dừa

Mẹo hay giá mềm khử thâm vùng nách, 'triệt hạ' mùi hôi cho nàng tự tin xuống phố với áo hai dây - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Xoa bóp một vài giọt dầu dừa lên vùng da dưới cánh tay của bạn. Sau 15 phút, rửa sạch nách bằng nước ấm và xà phòng nhẹ. Lặp lại các bước này hai đến ba lần mỗi tuần.

Dầu cây tràm trà

Trộn vài giọt dầu cây tràm trà với nước trong một bình xịt nhỏ. Xịt hỗn hợp lên nách hàng ngày sau khi lau khô sau khi tắm. Để khô tự nhiên.

Theo Healthline

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