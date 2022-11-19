Mẹo hay giá mềm khử thâm vùng nách, "triệt hạ" mùi hôi cho nàng tự tin xuống phố với áo hai dây

Nếu bạn muốn vùng nách sáng màu hơn, đây là bước đầu tiên bạn có thể thực hiện để giải quyết một số nguyên nhân cơ bản gây ra vùng nách sẫm màu:

Có nhiều lý do khiến vùng da dưới cánh tay của bạn bị thâm đen, bao gồm:

Nhiều người chọn phương pháp tự nhiên để làm sáng vùng da dưới cánh tay. Một số sản phẩm có tính chất tẩy trắng tự nhiên, bao gồm:

Khoai tây

Ảnh minh họa: Internet

Nạo một củ khoai tây, ép lấy nước từ khoai tây nghiền và thoa nước ép này lên vùng da dưới cánh tay của bạn. Sau 10 phút, rửa sạch vùng da dưới cánh tay của bạn bằng nước mát.

Sữa, nước hoa hồng và vỏ cam

Trộn 1 thìa sữa và 1 thìa nước hoa hồng với bột vỏ cam vừa đủ để tạo thành hỗn hợp đặc. Nhẹ nhàng chà xát vùng da dưới cánh tay của bạn với hỗn hợp và sau đó giữ nguyên khoảng 15 phút trước khi rửa sạch bằng nước mát. Lặp lại hai đến ba lần mỗi tuần.

Chanh vàng

Ảnh minh họa: Internet

Cắt những lát chanh dày và chà xát các lát đó lên vùng da dưới cánh tay của bạn. Sau 10 phút, rửa sạch vùng nách bằng nước mát, lau khô và thoa kem dưỡng ẩm.

Nghệ và chanh

Trong một chiếc bát nhỏ, trộn 2 thìa nước cốt chanh tươi với lượng bột nghệ vừa đủ để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Bôi đều hỗn hợp lên vùng da dưới cánh tay của bạn. Sau 30 phút, rửa sạch hỗn hợp.

Lòng đỏ trứng gà

Ngay trước khi đi ngủ, xoa lòng đỏ trứng lên vùng da dưới cánh tay của bạn. Sáng hôm sau, rửa sạch vùng da dưới cánh tay của bạn bằng sữa tắm hoặc xà phòng cân bằng độ pH.

Dầu dừa

Ảnh minh họa: Internet

Xoa bóp một vài giọt dầu dừa lên vùng da dưới cánh tay của bạn. Sau 15 phút, rửa sạch nách bằng nước ấm và xà phòng nhẹ. Lặp lại các bước này hai đến ba lần mỗi tuần.

Dầu cây tràm trà

Trộn vài giọt dầu cây tràm trà với nước trong một bình xịt nhỏ. Xịt hỗn hợp lên nách hàng ngày sau khi lau khô sau khi tắm. Để khô tự nhiên.

Theo Healthline