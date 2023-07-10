Mách nhỏ 6 kiểu tóc ngắn thu gọn gương mặt, tôn nhan sắc phù hợp với nhiều gương mặt

Tóc ngắn ngang vai là lựa chọn dễ áp dụng, lý tưởng dành cho nàng chưa muốn cắt tóc quá ngắn, nhưng cũng không thích để tóc dài.

Với độ dài tới xương quai xanh, cấu trúc tỉa layer, tóc ngang vai giúp gương mặt trở nên nhẹ nhàng và thanh tú hơn. Tóc ngắn ngang vai gây ấn tượng ở sự tươi trẻ và ngọt ngào. Thế nhưng bên cạnh đó, kiểu tóc này còn toát lên nét thanh lịch, trang nhã. Muốn tăng thêm hiệu quả hack tuổi và che nhược điểm, các nàng nên cắt mái thưa. Kiểu mái này còn đảm bảo vẻ ngoài vẫn sành điệu, trẻ trung ngay cả khi để tóc đen nguyên bản.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyên gia tạo mẫu tóc khuyên chọn kiểu tóc ngắn kết hợp mái dài, để lộ vùng trán để tạo cảm giác khuôn mặt trông dài hơn. Tránh chọn kiểu mái bằng hoặc mái mưa che phần trán, khiến khuôn mặt trông ngắn lại. Nếu có phần trán rộng, bạn có thể thử kiểu tóc mái bay để che khuyết điểm.

Tóc ngắn uốn phồng đuôi

Ảnh minh họa: Internet

Uốn phồng đuôi trong kiểu tóc ngắn tạo ra sự thể hiện của độ dày và khối đối với mái tóc. Điều này có thể làm cho tóc trông phong cách hơn, tạo ra một sự chuyển động đáng chú ý và làm cho khuôn mặt trở nên trẻ trung hơn. Kiểu tóc ngắn uốn phồng đuôi thường mang đến vẻ ngoài nữ tính và quyến rũ.

Tóc ngắn Hime Nhật

Ảnh minh họa: Internet

Thay vì cắt tóc thành các lớp nhọn như kiểu tóc layer, kiểu tóc ngắn đẹp Hime Nhật được cắt thẳng để tóc ôm hai bên mặt. Phần tóc mái cũng được cắt thẳng nhưng có hai lọn tóc dài xuống đường cằm, được cắt ngắn hơn.

Tóc ngắn tỉa layer

Ảnh minh họa: Internet

Tóc ngắn tỉa layer là xu hướng phổ biến trong mùa hè. Khi cắt tóc ngắn tỉa layer, bạn có được vẻ ngoài trẻ trung, tươi mới. Tóc ngắn tỉa layer có phần đuôi vát nhọn, tạo hiệu ứng thanh thoát cho gương mặt. Các quý cô sành điệu thường cắt mái thưa hoặc mái bay khi để tóc ngắn tỉa layer. Nhờ vậy, gương mặt càng thêm nhỏ nhắn. Tóc ngắn tỉa layer hack tuổi hiệu quả, nhưng vẫn có sự thanh lịch và tinh tế. Muốn tạo sự đột phá cho diện mạo trong mùa hè năm nay, chị em hãy thử kiểu tóc ngắn tỉa layer "hot trend" này.

Tóc ngắn uốn cụp chữ C giúp diện mạo mềm mại, hài hòa hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Người có dáng mặt hình thoi hợp với kiểu tóc ngắn uốn cụp chữ C. Độ dài tóc phù hợp là ngang cằm. Kiểu tóc này giúp ngũ quan trông hài hòa hơn.