Mách bạn chọn váy sơ mi không bao giờ lỗi mốt cho mùa hè thanh lịch như công nương nước Anh

Thời trang 04/07/2023 00:05

Nếu bạn chưa biết mua gì mặc gì cho mùa hè mát mẻ mà vẫn thanh lịch thì hãy nhớ tới những chiếc váy sơ mi chữ. Đây là những chiếc váy rất dễ kiếm mà lại được công nương nước Anh rất ưa chuộng. Cùng mặc đẹp như công nương hoàng gia nhé.

 

Công nương xứ Wales nổi tiếng là người có gu thời trang thanh lịch và thường xuyên mặc những bộ đã cũ trong tủ quần áo. Thế nhưng cô vẫn trở thành biểu tượng thời trang của nước Anh. Những bộ đầm dài qua gối, dáng xòe, kiểu cổ sơ mi rất hợp cho những chị em diện tới công sở.

Những chiếc váy sơ mi chất vải mát nhẹ vừa tiện dụng cho mùa hè nóng nực, vừa giúp bạn trở nên thanh lịch như biểu tượng thời trang nước Anh, công nương Kate Middleton.

Công nương xứ Wales nổi tiếng là người có gu thời trang thanh lịch và thường xuyên mặc những bộ đã cũ trong tủ quần áo. Thế nhưng cô vẫn trở thành biểu tượng thời trang của nước Anh. Những bộ đầm dài qua gối, dáng A xòe, kiểu cổ sơ mi rất hợp cho những chị em diện tới công sở.

Mách bạn chọn váy sơ mi không bao giờ lỗi mốt cho mùa hè thanh lịch như công nương nước Anh - Ảnh 1
Váy sơ mi hoa cũng là một dạng váy rất đẹp và gợi tính nữ. Họa tiết hoa cũng rất bắt mắt cho mùa hè 

Những chiếc váy dáng sơ mi xòe chưa bao giờ lỗi mốt và rất dễ để bạn tìm ở các shop thời trang. Đặc biệt những chiếc váy này giúp bạn che đi khuyết điểm cơ thể rất tốt, vừa đủ thoáng mát vừa đủ thanh lịch duyên dáng khi đi làm cũng như tham dự một vài buổi tiệc, sự kiện nhẹ nhàng.

Mẫu váy chữ mềm mại làm từ chất liệu lụa đã khiến công nương 41 tuổi thanh lịch và rất trẻ trung năng động. Phối với đôi giày cao gót nhẹ nhàng cùng tone màu nhìn rất đơn giản, không phô trương nhưng lại tôn lên vẻ đẹp nữ tính mặn mà.

Nếu bạn muốn xuống phố hay đi làm với một bộ váy thoáng mát mà vẫn thanh lịch và nữ tính, hãy nghĩ tới những chiếc váy sơ mi. Kiểu váy sơ mi dáng chữ A với chất liệt mát nhẹ như lụa, tơ tự nhiên vừa tiện dụng cho mùa hè nóng nực, vừa giúp bạn trở nên thanh lịch như biểu tượng thời trang nước Anh, Vương phi Kate Middleton.

Mách bạn chọn váy sơ mi không bao giờ lỗi mốt cho mùa hè thanh lịch như công nương nước Anh - Ảnh 2
Vương phi nổi tiếng là người có gu thời trang thanh lịch và thường xuyên mặc những bộ đã cũ trong tủ quần áo, kể cả những chiếc váy sơ mi

 

Mách bạn chọn váy sơ mi không bao giờ lỗi mốt cho mùa hè thanh lịch như công nương nước Anh - Ảnh 3
Để tạo nét mới mẻ mà vẫn sang chảnh cho bộ váy trắng, bạn có thể học công nương phối lại với đai màu tối để làm nổi bật hơn.

Vương phi nổi tiếng là người có gu thời trang thanh lịch và thường xuyên mặc những bộ đã cũ trong tủ quần áo, kể cả những chiếc váy sơ mi. Thế nhưng cô vẫn trở thành biểu tượng thời trang của nước Anh. Váy dài qua gối, cổ kiểu sơ mi cực kỳ thanh lịch khi đi đến công sở.Những chiếc váy sơ mi xòe chữ A chưa bao giờ lỗi mốt và rất dễ để bạn tìm ở các shop thời trang. Hơn nữa đây là những kiểu dáng dễ che đi khuyết điểm cơ thể, nó không cầu kỳ nhưng vừa đủ để tạo sự thanh lịch duyên dáng.

Mách bạn chọn váy sơ mi không bao giờ lỗi mốt cho mùa hè thanh lịch như công nương nước Anh - Ảnh 4

Váy sơ mi chữ A chấm bi mang phong cách cổ điển mang tới cho bạn một vẻ đẹp hoài niệm và gợi cảm

Váy sơ mi chữ A chấm bi mang phong cách cổ điển mang tới cho bạn một vẻ đẹp hoài niệm và gợi cảm. Bộ váy chấm bi đã trở thành kinh điển khi Julia Roberts diện trong phim Người phụ nữ đẹp. Bạn có thể học công nương Anh chọn một chiếc chấm bi màu nâu hoặc váy xanh chấm bi trắng hoặc váy đỏ chấm bi trắng, váy đen chấm bi trắng… Họa tiết chấm bi lúc nào cũng khiến người mặc trở nên đáng yêu.

Đặc biệt bạn hoàn toàn có thể mua một lố váy sơ mi trong thương hiệu kiểu dáng bạn thích, miễn là chúng khác màu. Mỗi lần xuất hiện với một màu sắc khác nhau cũng đủ để làm mới bản thân.

Dáng sơ mi cổ Đức, họa tiết nhẹ, sắc màu sáng và phần tay lỡ như thế này sẽ giúp bạn trông trẻ trung hơn nhiều.

Mách bạn chọn váy sơ mi không bao giờ lỗi mốt cho mùa hè thanh lịch như công nương nước Anh - Ảnh 5
Mẫu váy chữ A mềm mại làm từ chất liệu lụa đã khiến công nương 41 tuổi thanh lịch và rất trẻ trung năng động
Mách bạn chọn váy sơ mi không bao giờ lỗi mốt cho mùa hè thanh lịch như công nương nước Anh - Ảnh 6
Kate mặc váy hồng nhạt, đi giày cao gót trắng tới khai trương bảo tàng Young V&A

Tại sự kiện lễ khai trương bảo tàng dành cho trẻ em Young V&A ở London, Kate mặc lại váy Ahana hồng nhạt với thắt lưng ton sur ton. Lần đầu tiên Kate mặc chiếc váy này tại chung kết đơn nam Wimbledon tháng 7/2021, khi cô đi xem giải quần vợt với bố, ông Michael Middleton.

Gần đây, Kate thường xuyên kết hợp hai xu hướng: tái sử dụng quần áo cũ và Barbiecore (trào lưu diện đồ theo phong cách búp bê Barbie). Không chỉ Kate, trang phục màu hồng đang được rất nhiều người nổi tiếng diện khi thời gian công chiếu bộ phim về Barbie do Margot Robbie thủ vai chính ngày càng cận kề (21/7).

 

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Từ khóa:   vương phi Anh Kate Middleton váy sơ mi

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